Американские эксперты: Россия может остановить АЭС США

Россия может остановить реакторы на американских атомных станциях, если прекратит поставлять обогащённый уран энергетическим компаниям США. К такому выводу пришли научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар.

В статье, которая была опубликована в издании The Hill, Боуэн и Даббар отмечают, что Россия контролирует шесть процентов мирового рынка по добыче урана и 40 процентов по его переработке.

"Подавляющее большинство из 439 реакторов по всему миру требуют обогащенного уранового топлива, включая все реакторы в парке США. И хотя каждый реактор имеет разную степень зависимости от российских услуг по обогащению, в целом это представляет собой существенную проблему", — говорится в статье.

По мнению экспертов из Колумбийского университета, в случае остановок поставок обогащённого урана в США энергетические компании в этой стране столкнутся с последствиями уже в этом году.

Как результат — это может стать причиной отключения реакторов. А поскольку атомные станции обеспечивают до 20 процентов в энергетике отдельных американских штатов, рост цен на электричество при таком развитии событий неизбежен.

Очевидно, нынешней американской администрации такие проблемы совершенно не нужны. Рост цен на бензин и инфляция и так стали источником постоянной головной боли для Белого дома. Тем более, что в ноябре в США должны пройти промежуточные выборы. И перспективы демократов совсем для них не радужные.

Сейчас в Соединённых Штатах около сотни реакторов на АЭС, на которые ежегодно поставляется 25 тысяч тонн топлива. По состоянию на 2020 года 23 процента этого топлива было поставлено из России. Кроме того, уран на американские АЭС поставляют из Казахстана и Узбекистана. Вместе с российскими поставками это примерно половина потребностей АЭС США.

Кроме того, часть урана из Казахстана и Узбекистана обогащают в России.

Ранее Министерство энергетики США запросило у государства более четырёх миллиардов долларов, чтобы наладить закупку урана исключительно на американских предприятиях.

Проблема в том, что действующих предприятий в США всего два. И чтобы наладить на них производство необходимого количества топлива, потребуется многомиллиардные вложения и довольно много времени.