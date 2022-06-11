France 24: Европе уже нет дела до оптимизма Байдена на фоне растущих цен на газ

Инфляция в США в мае достигла нового максимума за последние четыре десятилетия, бросив вызов надеждам на то, что ценовое давление достигло пика, и усугубив политические проблемы президента Джо Байдена, поскольку американцы изо всех сил пытаются покрыть расходы на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и газ. Как сообщает France 24, ударная инфляционная волна затронула уже всю Европу, которая страдает от непомерно выросших цен на все.

Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, инфляция в США составила 8,6%, при этом цены на газ бьют ежедневные рекорды, вызванные возникшими проблемами в цепочке поставок.

Байден не знает, как справиться с инфляцией

Байден, чья популярность в последнее время буквально трещит по швам из-за резкого роста цен всего за несколько месяцев до ноябрьских промежуточных выборов, сделал борьбу с инфляцией своим главным внутренним приоритетом, но внезапно обнаружил, что у него не так уж и много инструментов для прямого воздействия на цены.

"Я делаю все, что в моих силах, чтобы остановить путинское повышение цен и снизить цены на газ и продукты питания", — сказал он во время выступления в порту Лос-Анджелеса, в очередной раз сделав виновником Россию. "У нас больше возможностей, (чем) почти у любой страны мира, чтобы преодолеть глобальную инфляцию, которую мы наблюдаем, и сделать следующий шаг к историческому восстановлению".

Президент попытался донести до людей свои флюиды оптимизма, заявив об

экономическом прогрессе,

быстром росте ВВП

сокращении безработицы,

одновременно призывая конгресс принять меры по снижению затрат на конкретные продукты.

Байден сослался на 30 миллионов баррелей резервной нефти и повторил свой призыв принять закон, направленный против судоходных компаний, которые пользуются ограниченной конкуренцией для резкого повышения цен.

Но он признал, что растущая инфляция — это серьезная проблема. Новые данные нанесли сокрушительный удар по усилиям Байдена, поскольку индекс потребительских цен (ИПЦ) подскочил на 8,6% по сравнению с маем 2021 года, по сравнению с 8,3% за 12 месяцев, закончившихся в апреле, и превысил то, что большинство экономистов считало пиком в 8,5% в марте.

Согласно отчету Министерства труда, в прошлом месяце цены продолжали расти на товары, включая

жилье,

продукты,

авиабилеты,

а также подержанные и новые автомобили.

"Цифры по инфляции просто ужасны", — написал в соцсетях профессор экономики из Гарварда и бывший советник Белого дома Джейсон Фурман.

Некоторые экономисты ожидали, что ослабление пандемических ограничений вызовет сдвиг потребительского спроса в США в сторону услуг, а не товаров, что, по их словам, ослабит инфляционное давление, но цены на услуги также выросли.

Растущие цены на топливо пугают американцев

По сообщению Министерства труда, индекс потребительских цен вырос на один процент по сравнению с апрелем после скромного роста на 0,3% в предыдущем месяце, что намного выше, чем ожидали аналитики.

В отчете говорится, что цены на энергоносители за последний год выросли на 34,6%, что стало самым быстрым темпом с сентября 2005 года, в то время как цены на продукты питания подскочили на 10,1% — впервые с марта 1981 года.

Цена на топливо увеличилась более чем вдвое, подскочив на 106,7%, что является самым большим ростом в истории ИПЦ, который датируется 1935 годом.

"Цены на мазут и природный газ влияют на экономику, — сказал CNBC экономический советник Байдена Брайан Диз. — Теперь проблема в том, как мы можем добиться прогресса… чтобы улучшить ситуацию?" "Мы призываем конгресс принять закон о судоходстве, который снизит стоимость перевозки товаров за границу".

Соединенные Штаты только-только оправились от экономического ущерба, нанесенного пандемией COVID-19, чему способствовали в том числе масштабные меры правительства по стимулированию экономики. Но поскольку пандемия все еще свирепствует в других частях мира, проблемы с глобальной цепочкой поставок привели к тому, что спрос намного превышает ресурсы. Также цены на продукты питания и топливо в последние недели взлетели после попытки воздействовать на Россию и игр Штатов в большого друга с режимом Киева. Американские водители сталкиваются с рекордными ценами на бензин.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, который измеряет, как американские потребители относятся к экономике, личным финансам, бизнесу и условиям покупок, резко упал в пятницу с 58,4 до 50,2, самого низкого зарегистрированного значения. Как итог — Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, так политики пытаются бороться с инфляционным давлением, не вызывая рецессии.

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