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Автор Ирина Гусакова

France 24: Европе уже нет дела до оптимизма Байдена на фоне растущих цен на газ

Экономика

Инфляция в США в мае достигла нового максимума за последние четыре десятилетия, бросив вызов надеждам на то, что ценовое давление достигло пика, и усугубив политические проблемы президента Джо Байдена, поскольку американцы изо всех сил пытаются покрыть расходы на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и газ. Как сообщает France 24, ударная инфляционная волна затронула уже всю Европу, которая страдает от непомерно выросших цен на все.

Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, инфляция в США составила 8,6%, при этом цены на газ бьют ежедневные рекорды, вызванные возникшими проблемами в цепочке поставок.

Кризис в США
 

Байден не знает, как справиться с инфляцией

Байден, чья популярность в последнее время буквально трещит по швам из-за резкого роста цен всего за несколько месяцев до ноябрьских промежуточных выборов, сделал борьбу с инфляцией своим главным внутренним приоритетом, но внезапно обнаружил, что у него не так уж и много инструментов для прямого воздействия на цены.

"Я делаю все, что в моих силах, чтобы остановить путинское повышение цен и снизить цены на газ и продукты питания", — сказал он во время выступления в порту Лос-Анджелеса, в очередной раз сделав виновником Россию.

"У нас больше возможностей, (чем) почти у любой страны мира, чтобы преодолеть глобальную инфляцию, которую мы наблюдаем, и сделать следующий шаг к историческому восстановлению".

Президент попытался донести до людей свои флюиды оптимизма, заявив об

  • экономическом прогрессе,
  • быстром росте ВВП
  • сокращении безработицы,

одновременно призывая конгресс принять меры по снижению затрат на конкретные продукты.

Байден сослался на 30 миллионов баррелей резервной нефти и повторил свой призыв принять закон, направленный против судоходных компаний, которые пользуются ограниченной конкуренцией для резкого повышения цен.

Но он признал, что растущая инфляция — это серьезная проблема. Новые данные нанесли сокрушительный удар по усилиям Байдена, поскольку индекс потребительских цен (ИПЦ) подскочил на 8,6% по сравнению с маем 2021 года, по сравнению с 8,3% за 12 месяцев, закончившихся в апреле, и превысил то, что большинство экономистов считало пиком в 8,5% в марте.

Согласно отчету Министерства труда, в прошлом месяце цены продолжали расти на товары, включая

  • жилье,
  • продукты,
  • авиабилеты,
  • а также подержанные и новые автомобили.

"Цифры по инфляции просто ужасны", — написал в соцсетях профессор экономики из Гарварда и бывший советник Белого дома Джейсон Фурман.

Некоторые экономисты ожидали, что ослабление пандемических ограничений вызовет сдвиг потребительского спроса в США в сторону услуг, а не товаров, что, по их словам, ослабит инфляционное давление, но цены на услуги также выросли.

Растущие цены на топливо пугают американцев

По сообщению Министерства труда, индекс потребительских цен вырос на один процент по сравнению с апрелем после скромного роста на 0,3% в предыдущем месяце, что намного выше, чем ожидали аналитики.

В отчете говорится, что цены на энергоносители за последний год выросли на 34,6%, что стало самым быстрым темпом с сентября 2005 года, в то время как цены на продукты питания подскочили на 10,1% — впервые с марта 1981 года.

Цена на топливо увеличилась более чем вдвое, подскочив на 106,7%, что является самым большим ростом в истории ИПЦ, который датируется 1935 годом.

"Цены на мазут и природный газ влияют на экономику, — сказал CNBC экономический советник Байдена Брайан Диз. — Теперь проблема в том, как мы можем добиться прогресса… чтобы улучшить ситуацию?"

"Мы призываем конгресс принять закон о судоходстве, который снизит стоимость перевозки товаров за границу".

Соединенные Штаты только-только оправились от экономического ущерба, нанесенного пандемией COVID-19, чему способствовали в том числе масштабные меры правительства по стимулированию экономики. Но поскольку пандемия все еще свирепствует в других частях мира, проблемы с глобальной цепочкой поставок привели к тому, что спрос намного превышает ресурсы. Также цены на продукты питания и топливо в последние недели взлетели после попытки воздействовать на Россию и игр Штатов в большого друга с режимом Киева. Американские водители сталкиваются с рекордными ценами на бензин.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, который измеряет, как американские потребители относятся к экономике, личным финансам, бизнесу и условиям покупок, резко упал в пятницу с 58,4 до 50,2, самого низкого зарегистрированного значения. Как итог — Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, так политики пытаются бороться с инфляционным давлением, не вызывая рецессии.

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