Служили два товарища: Что объединяет поставщика ВСУ украинского бизнесмена Михаила Гулеватого и питерского миллионера Александра Рослякова

Генпрокуратура активно откликнулась на призыв депутата Госдумы Антона Ткачева проверить деятельность и связи в России украинско- греческого предпринимателя Михаила Гулеватого, проживающего в Париже, участвующего в снабжении украинской армии и одновременно ведущего бизнес с рядом российских компаний, включая

ООО УК "Металлоинвест",

АО МХК "ЕвроХим"

и ООО "К-ПоташСервис".

Светлана Гулеватая, Екатерина Рослякова и Александр Росляков

Материалы для проверки законности присутствия в российском экономическом пространстве партнера украинской власти Гулеватого были направлены в прокуратуру Москвы, заместитель руководителя которой Сергей Савенков недавно ответил депутату Ткачеву, что проверка ведется совместно с ГУ МВД по г. Москве и о ее результатах станет известно по окончании работы.

Между тем уже известно, что Михаил Гулеватый в течение многих лет зарабатывает на транспортировке российских грузов на Украину и на транзите в Европу, но одновременно активно спонсирует националистические батальоны и верхушку украинского руководства. При этом Гулеватый избежал как западных санкций за связи с РФ, так и российских контрсанкций за антироссийскую деятельность на Западе и на Украине.

До прихода в предпринимательскую сферу в лихие 90-е Гулеватый ходил старпомом на торговом судне, приписанном к порту Одессы, однако за различные прегрешения был списан на берег, где благодаря наработанным связям и взялся выстраивать бизнес-схемы. Его компании "Сандерллинг" и "Трансмарелл" зарегистрированы в офшоре на Кипре и ориентированы на шиппинг, то есть перевозки товаров и грузов.

Украинская "дочка" одной из структур Гулеватого с названием Sanderling- UA специализируется на снабжении националистов различной амуницией, включая и квадрокоптеры.

Тем временем выясняется, что, помимо давних партнеров из кругов российского большого бизнеса, у Михаила Гулеватого имеются в РФ и товарищи менее известные, зато давние и надежные. Так, в том же офшоре на Кипре зарегистрированы и компании бизнесмена из Санкт- Петербурга Александра Рослякова, включая известную далеко за пределами Северной столицы фирму "Онега Шиппинг", специализирующуюся на тех же морских перевозках и доставках грузов, что и структуры Гулеватого.

Как и Михаил Гулеватый, уроженец Молдавии Александр Росляков — тоже в прошлом моряк, закончил питерский университет морского флота и ходил на судах в заграничные плавания. Как и Гулеватый, Росляков пошел в бизнес, причем именно такой, каким занимается и постоянно проживающий ныне во Франции снабженец и экспедитор ВСУ. Но если у Гулеватого недвижимость во Франции и Греции, то Росляков особенно гордится особняком на острове Бали, куда регулярно приглашает на свои именины и другие семейные празднества группу "Ленинград" с Сергеем Шнуровым. На такие вечеринки на Бали к давнему другу Рослякову уже много лет подряд прилетает и Гулеватый, который после обильного возлияния любит затянуть песню: "Москва, почём звонят твои колокола".

Впрочем друзья-экспедиторы из бывших моряков встречаются не только в далекой Индонезии, но и в Европе. Недавно, например, семьи Гулеватого и Рослякова вместе праздновали свадьбу дочери питерского бизнесмена. Но застолье застольем, а товарищи, похоже, не забывают и про совместные дела, которые в большинстве случаев любят тишину и отсутствие надзора со стороны законников.

Александр Росляков до такой степени держал в тайне свой бизнес, что и известным-то стал в России лишь благодаря участию в телешоу "Секретный миллионер". Впрочем ни годы безвестности и пелены таинственности, ни внезапно свалившаяся слава и узнаваемость никогда не мешали исправному притоку больших денег на счета Рослякова.

Какие грузы с товарами и кому возят давние товарищи Гулеватый и Росляков — пока что вопрос секретный и конфиденциальный, но если уж российская правоохранительная система взялась прояснить историю с ловким украинским предпринимателем, то суровый взор ее наверняка обратится и на его отечественных бизнес-партнеров.

Тем более что, как говорят моряки, два якоря — одна пара, а значит, у Гулеватого с Росляковым могут быть и общие интересы. Беда в том, что у вскормленного на российских харчах Михаила Гулеватого эти интересы в последние годы стали откровенно антироссийскими. А вот про Рослякова, который, судя по всему, мог выступать форпостом для своего украинского приятеля в России, помогая ему до поры до времени улаживать дела с представителями надзорных ведомств, еще предстоит выяснить, насколько глубоко он интегрирован в проекты коллеги. Но раз прокуратура и МВД взялись наконец за дело, то, стало быть, результат не за горами.