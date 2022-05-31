Чужие среди своих: зачем стальные олигархи пытаются ослабить рубль

Ассоциация "Русская сталь" в лице ее исполнительного директора Алексея Сентюрина распространяет панические заявления о том, что при сильном рубле и западных санкциях металлурги начали работать себе в убыток.

Напомним, что в ассоциации "Русская сталь" состоят крупнейшие российские компании черной металлургии:

"Северсталь",

ММК,

НЛМК,

Evraz.

На фактический шантаж со стороны металлургов уже отреагировало антимонопольное ведомство. Ведь дело пахнет картельным сговором компаний, контролирующих отрасль. Они вполне могут устроить нечто вроде "бостонского чаепития", резко сократив производство стали, чтобы создать ее дефицит на внутреннем рынке. За счет кого еще получать сверхприбыли если европейский рынок закрыт, а в Китае и других странах АТР продукцию приходится продавать со значительным дисконтом? За счет российских покупателей стали, за счет граждан страны.

И это в то время, когда добровольцы со всей России самоотверженно едут сражаться на Донбасс, под градом снарядов из американских гаубиц отстаивая суверенитет нашей Родины. Во время Великой отечественной войны артельщики на собственные средства покупали для Красной армии истребители, чтобы приблизить победу над фашизмом. "Стальные олигархи" обладают несоизмеримо большими личными состояниями для того, чтобы оказывать помощь нашим бойцам. Но что-то не слышно, чтобы они пожертвовали не то что на самолет, а хотя бы на партию автоматов "калашникова".

Вместо этого, бенефициары "стального картеля" открыто декларируют намерение организовать дефицит стали в России уже в июне месяце. Буквально на следующий день после заявлений Алексея Сентюрина ММК сообщил о сокращении выпуска стали на 40%, а "Северсталь" предупредила о риске сокращения производства на 20-40% в июне.

Между тем раньше маржинальность EBITDA у металлургических королей была 60-70, теперь 30-40. Но они уже угрожают угольщикам: не будем покупать вашу продукцию, подавать вагоны, пожалуемся в правительство. Это больше смахивает на шантаж, ведь у шахтеров, как известно, беспрерывное производство.

Помимо роста цен на внутреннем рынке и резкого сокращения выпуска продукции "стальной картель" открыто угрожает массовыми сокращениями на своих предприятиях.

Это означает угрозу социального взрыва, поскольку даже в 21 веке пролетариат не утратил своих революционных компетенций. И если в 90-х годах массовое закрытие угольных шахт и разрезов сопровождалось забастовками шахтеров, то этим летом по стране могут прокатиться волны массовых выступлений уволенных олигархами сталеваров. А это не столичные хипстеры с флажками и надувными шариками. Сталевары — народ суровый и могут очень громко заявить о своих попранных интересах, не оглядываясь на рамки правил и приличий.

Искусственное вздувание цен на сталь на внутреннем рынке будет иметь негативный мультипликативный эффект для многих отраслей и, в первую очередь, для строительной.

Взмоют ввысь цены на недвижимость, а цены на недвижимость быстро потянут за собой и все остальные цены. Таким образом, рубль ослабеет, но не в результате действия правительства РФ и Центробанка, а из-за картельного сговора "стальных королей" России.

Мы по старой привычке считаем олигархов россиянами, "своими". Между тем многие из них имеют несколько иностранных паспортов, их дети учатся и живут за рубежом. В далеких морях и океанах бороздят волны их яхты. Компании, которые принято считать "российскими", управляются офшорами, то есть принадлежат иностранному собственнику. И не играет никакой роли, что новоиспеченный "киприот" родился в СССР, носил пионерский галстук и даже успел стать комсомольцем.

Россия находится в состоянии войны не только на Донбассе. Гораздо более широкий фронт образует экономическая война России с Западом. Санкционное давление организовано с целью ослабить российскую экономику и сменить политический режим на выгодных Западу марионеток. В похожей ситуации СССР оказался в 20-30 годах.

Олигархи все еще не поняли, что "офшорный капитализм", который сделал их миллиардерами в России, сворачивается.

Причем, это происходит по инициативе наших "западных партнеров". Продавать за доллары сталь на внешние рынки, а через офшоры выводить из России прибыли от продажи продукции — эта схема уже в прошлом. Страна и ее граждане ничего не выигрывают от такого бизнеса "отечественного производителя". А когда этот производитель еще открыто угрожает резко сократить выпуск стали для внутреннего потребления и задрать цены на нее, то называть такого производителя "отечественным" язык уже не поворачивается.

В нормальной рыночной ситуации российские сталевары должны были бы конкурировать между собой за новые рынки сбыта. Но конкуренция неизбежно ведет к "ценовой войне", а это, в свою очередь, ведет к снижению сверхприбылей. На новые яхты может и не хватить. Поэтому "стальной картель" перешел в открытую атаку не только на правительство, требуя ослабить рубль и снизить налоги, но и на всю российскую экономику.

Резкое ослабление рубля в результате "стального шторма" ударит по и без того похудевшим кошелькам российских граждан.

И возникает вопрос: на чью мельницу льют воду владельцы металлургических предприятий? Их финансовые интересы находятся на Западе. И не секрет, что западные элиты давят на "отечественных" олигархов с целью организовать в России что-то вроде "майдана".

Но представители "стального картеля", скорее всего, сильно просчитались. Сталь — стратегическая продукция, которая нужна не только на "гражданке", но и для оборонной промышленности. В разгар войны резко сократить производство стали для внутреннего рынка — это означает удар прямой наводкой по российскому ВПК. Дефицит стали может привести к нехватке оружия и боеприпасов для российской армии. В отличие от ВСУ, России оружие поставлять никто не собирается, опасаясь санкций "дяди Сэма". Вся надежда только на свою "оборонку". А оружие — это прежде всего сталь. "Стальной картель" наносит удар по российскому ВПК и обороноспособности страны в тот самый момент, когда наши войска начали успешно продвигаться, освобождая территории ЛНР и ДНР.

Но российские воины могут не дождаться новых танков и боеприпасов, если предприятия "стального картеля" осуществят свои планы. В погоне за наживой и сверхприбылями олигархи ставят под удар российскую армию и интересы всей страны в противостоянии агрессии Запада и его обслуги.

"Стальные короли" могут доиграться до того, что в интересах национальной безопасности их предприятия могут попасть под процедуру национализации. Стране нужна сталь и отрасль вполне может вернуться под управление государства. Концерн "Рено" тоже был частным, но его владелец Луи Рено после Второй мировой войны был обвинен в коллаборационизме и "Рено" был национализирован. Так что прецеденты есть. Причем вполне европейские. Перфоманс "стального картеля" может привести не только к предупреждениям от ФАС, но и к более серьезным мерам. За "желтой" карточкой следует "красная". Если "стальные короли" идут против интересов собственной страны, то их "удаление с поля" практические неизбежно.