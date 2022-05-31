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Автор Олег Артюков

На Западе ищут "тайных" помощников России в обходе санкций

Экономика

На Западе анализируют, как так получается, что против России ввели "сокрушительные" санкции, а эффекта от них не наблюдается.

На Западе ищут "тайных" помощников России в обходе санкций

Ищут в том числе и тех, кто якобы тайно помогает России эти санкции обойти. И находят, разумеется. Только результаты этих поисков удивляют.

Вот, например, издание OilPrice отмечает, что через три месяца после введения беспрецедентных санкций экономика России оказалась куда крепче, чем предполагалось.

Как писали своим клиентам на прошлой неделе аналитики банка JPMorgan Chase, опросы деловых настроений "сигнализируют о не очень глубокой рецессии в России и, следовательно, предполагают повышательные риски для наших прогнозов роста".

"Таким образом, имеющиеся в наличии данные не указывают на резкое снижение активности, по крайней мере, на данный момент", — отмечают в американском банке.

Помимо этого JPM отказался от своих предыдущих прогнозов о сокращении российского ВВП на 35 процентов во втором квартале и на семь процентов за весь 2022 год. Сейчас прогноз по рецессии в экономике РФ выглядит менее серьезным.

В конце февраля курс российского рубля по отношению к американскому доллару упал почти на треть. И тогда казалось, что российская валюта обречена, звучали прогнозы о неизбежном дефолте России.

Но прогнозы эти оказались преждевременными. Рубль начал восстанавливаться после обвала. По мнению OilPrice, президент России сделал мастерский ход, объявив о решении ввести оплату за газ в рублях. Оно, напомним, касается только недружественных государств, к которым относятся страны Евросоюза.

Несмотря на жесткую риторику Запада об отказе от российских энергоносителей, Москва всё ещё продаёт значительные объемы нефти и газа "благодаря тому, что некоторые из крупнейших мировых сырьевых трейдеров не испытывают особых угрызений совести", цитирует статью агентство "Прайм".

На этом поиск "виноватых" не прекращается. Большая часть "вины" за происходящее возлагается на… Швейцарию. Кстати, власти этой страны тоже поддержали антироссийские санкции. Но, судя по упрёкам в адрес Швейцарии, последовательности в этом не хватает.

В Швейцарии зарегистрирована почти тысяча сырьевых компаний. Причём, доходы от этого страна получает гигантские. Хотя, казалось бы, расположена далеко от мировых торговых путей и не имеет выхода к морю.

Однако, налоги от зарегистрированных в стране сырьевых компаний стали причиной того, что на их долю приходится большая часть ВВП страны — больше, чем на туризм или машиностроение.

Согласно отчету правительства Швейцарии за 2018 год, объём торговли сырьевыми товарами достигает почти триллиона долларов. Понятно, что от таких доходов, точнее, от значительной их части — ни одно правительство в мире по своей воле отказываться не станет. И Швейцария здесь не исключение.

Но очевидно, впрочем, что поиски "виноватых" в том, что санкции оказались не столь эффективны, как ожидалось, будут продолжены. И открытия на этом пути будут не менее удивительными, чем упрёки в адрес Швейцарии. А, может, и более.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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