Эксперт Бугров: "Минфин США угрожает России техническим дефолтом, но россиянам нечего бояться"

Минфин США с 25 мая аннулировал лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг. Какими будут последствия этого решения? Как будут обслуживать долларовый долг — используя валютную выручку? Эдуард Бугров, управляющий партнер ООО УК "Джи Эл Эс Инвест", отмечает, что в данной ситуации мы имеем дело с так называемым техническим дефолтом.

С чем столкнулась Россия при обслуживании долга

Эксперт отмечает, что у России есть деньги для обслуживания своих займов и выплаты дохода иностранным инвесторам. У государства есть и доллары, и евро.

"Валютный профицит возник на фоне роста цен на энергоносители и при переходе расчета за газ на рубли — я напомню, что конвертация происходит в "Газмпромбанке", так что заблокировать выручку страны Запада не могут. Более того, в последнее время государство значительно смягчило валютные ограничения, снизив обязательную долю продажи валюты для экспортеров с 80% до 50% и увеличив квоты вывода валюты за рубеж. Проблема не в том, что мы не можем заплатить, а в том, что кредиторы (один из них, кстати, Пенсионный фонд США) не могут получить свои деньги из-за отзыва лицензии. Если говорить совсем упрощенным языком: мы предлагаем взять деньги, их гордо не берут, обвиняя нас же в неисполнении обязательств", — отмечает эксперт в интервью Pravda.Ru.

Эксперт отмечает, что поводов для паники для обычного россиянина нет никаких — нынешнюю ситуацию никак нельзя сравнивать с "черным вторником" 1998 года, когда у страны реально не было средств для обслуживания внутреннего и внешнего долга, экономика ушла в пике, а исполнение социальных обязательств перед гражданами стало невозможным.

Сейчас основной вопрос, объявит ли Запад технический дефолт России? Минфин, предвидя отзыв лицензии, исполнил платежи заранее. Вопрос лишь, получили ли инвесторы свои выплаты? Вскоре узнаем. В любом случае, следующий срок назначен на июнь, и там уже вопрос встанет ребром:

либо кредиторы берут свои деньги,

либо также отказываются и делают вид, что это наша вина.

Между тем РФ может исполнить свои обязательства и в рублях, раз уж США бойкотируют выплаты в долларах. Инвесторы получат средства на рублевые счета, затем через "Национальный расчетный депозитарий" переведут свои деньги в доллары. Угрозы с этой стороны, в общем-то, также не стоит ожидать.

Россиянам не стоит паниковать - технический дефолт им не страшен

Но даже если технический дефолт будет объявлен, чем это будет грозить стране и ее гражданам? Да, в сущности, ничем, отмечает Эдуард Бугров.

"Теоретически это могло бы отразиться на инвестиционной привлекательности РФ для иностранного капитала и обрушении кредитных рейтингов России. Но принцип составления кредитных рейтингов западными аналитическими компаниями политически ангажирован, и на них мало кто обращает внимание. Да и санкции отрезали нас от глобальных рынков капитала, так что, по сути, это ничего не меняет. Что касается инвестиций, то в нынешних условиях западный бизнес и так не придет в Россию, а для азиатского инвестора "технический дефолт", объявленный США в одностороннем порядке, вряд ли имеет значение. В США это понимают не хуже нас, поэтому к июньским выплатам, вполне возможно, придумают еще одну лазейку, чтобы получить платежи от РФ. Или не придумают, и тогда это закончится парой статей в экономических изданиях на тему "А в России там дефолт", о которых все забудут через неделю", — резюмирует Эдуард Бугров.

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