"Начинаем перестройку": Кудрин прогнозирует экономике России два сложных года

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, комментируя экономическую ситуацию в России, употребил несколько пугающее слово "перестройка". По его словам, сейчас начинается структурная перестройка российской экономики. И займёт этот процесс достаточно длительный срок.

В понедельник Алексей Леонидович пообщался в Госдуме с представителями фракции "Единая Россия". По итогам этого общения он поделился мнением о том, что происходит в российской экономике.

По словам главы Счётной палаты, этот и следующий годы будут достаточно сложными: "Следуя прогнозам, которые даны специалистами у нас в Счётной палате, у нас этот год будет сложным с точки зрения падения ВВП. Возможно, и следующий год будет сложным, тоже может быть спад".

При этом, отметил Кудрин, сейчас в России начинается структурная перестройка экономики, которая займёт достаточно много времени.

"Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать — это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным", — цитирует главу Счётной палаты агентство "Прайм".

По его словам, масштаб изменений пока ещё только начинает проявляться, поскольку далеко не все санкции Запада вступили в силу. И изменения в российской экономике не ограничатся двумя ближайшими годами. По мнению Кудрина, более глубокая перестройка займёт длительное время.

Глава Счётной палаты считает, что глубина экономического спада в российской экономике будет зависеть от ситуации, которая складывается в экономике глобальной. Речь о логистических проблемах, ограничениях в передаче технологий, трудностей с обслуживанием расчётов.

Прогнозов относительно того, каким в этом году будет спад российской экономики, довольно много. Ограничимся напоминанием о том, как прогнозы дают российские ведомства.

Так, Центробанк России ожидает падения ВВП в текущем году в интервале восьми-десяти процентов. В Минэкономразвития настроены чуть более оптимистично. Там полагают, что речь может идти о 7,8 процентах в базовом варианте и 8,8 процентах в консервативном.

При этом помощник президента Максим Орешкин на прошлой неделе добавил оптимизма, отметив, что падение российской экономики будет значительно меньше текущих прогнозов двух вышеупомянутых ведомств. По его словам, падение не превысит пяти процентов в 2022 году. Причём, по словам Орешкина, это ещё довольно пессимистичный сценарий.

Но в любом случае, стоит отметить, что нынешнее оценки куда сдержаннее, нежели были пару месяцев назад. Хотя, конечно, негативных прогнозов по-прежнему хватает, особенно если речь о прогнозах западных СМИ и агентств. Но здесь уже следует делать поправку на пропаганду.