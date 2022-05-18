ЦБ РФ счел бесперспективными жалобы инвесторов на Сбербанк

Жалоба квалифицированных инвесторов на Сбер в Центральный банк России и Госдуму выглядят как попытка возместить убытки по неудачным инвестициям. К таком выводу пришли опрошенные "Лентой.ру" эксперты рынка.

Клиенты вместо бесперспективных судов в иностранной юрисдикции пробуют пойти легким путем и предъявляют претензии брокеру, который в данном случае выполняет только роль посредника, полагает адвокат, партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев.

Претензии квалифицированных инвесторов к Сбербанку выглядят как способ переложить потери от неудачных инвестиций на брокера, который выступал только продавцом-посредником, считает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Кава Ходжа. Брокер никак не мог повлиять на решение о досрочном погашении бумаг, которое произошло со стороны эмитента, а именно американского Goldman Sachs со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Это случилось из-за ограничений торгов на лондонской бирже базовыми активами, добавил Ходжа.

"Ситуация с досрочным погашением структурных нот похожа на ситуацию, как если бы человек пришел в салон Mercedes купил машину, а потом автопроизводитель заблокировал прошивку для российских владельцев, превратив машину в "кирпич". После чего покупатель пришел с претензией не к производителю, а к продавцу", — привел аналогию Ходжа.

Говорить о мисселинге (недобросовестной практике продаж, при которой информация о товаре или услуге преднамеренно искажается, вследствие чего покупатель вводится в заблуждение относительно необходимости его приобретения, — прим. "Ленты.ру") тоже не приходится, продолжил эксперт, так как вероятность возникновения подобной ситуации была крайне невелика, и у Сбербанка не было никакого стимула скрывать подобную информацию.

Чтобы доказать мисселинг, клиентам придется доказывать прямое введение в заблуждение или предоставление ложной информации, полагает гендиректор аналитической компании "БизнесДром" Павел Самиев. Дело в том, что все "пострадавшие" — это квалифицированные инвесторы, которые в силу статуса принимают на себя все риски. По его словам, если бы речь шла про неквалов, то непредставление какой-либо важной информации, уже можно было бы квалифицировать как мисселинг, но здесь совершенно другой случай.

В Сбербанке не ответили на запрос "Ленты.ру". Ранее газета "Коммерсант" написала об обращении 13 мая 2022 года в ЦБ группы инвесторов, которые потеряли около 90 миллиардов рублей, на вложениях в структурные ноты западных эмитентов после введения антироссийских санкций. По мнению квалифицированных инвесторов, их недостаточно проинформировали о рисках продукта. После того как российский банк попал под санкции, эмитент досрочно погасил бумаги, а инвесторы, как следует из письма, потеряли "90 процентов и более своих денежных средств".

Как сообщает "Коммерсант", инициативная группа оценила объем подобных проданных Сбербанком продуктов в сумму около 100 миллиардов рублей, а количество пострадавших инвесторов — "как минимум в сотни человек".