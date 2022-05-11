Украина срывает поставки газа в Европу, шантажируя Брюссель

Украина срывает поставки газа в Европу, шантажируя Брюссель спецоперацией Российской Федерации.

Украина остановила прокачку газа в Европу через "Сохрановку"

11 мая приостановлен транзит газа через газораспределительную станцию "Сохрановка" в ЛНР, через которую в Европу по ГТС Украины поступает до трети российского газа.

Украинский Оператор ГТС Украины (ОГТС) отметил, что наступили "форс-мажорные обстоятельства", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через эту станцию. ОГТС хочет на время перевести потоки газа на пункт пропуска "Суджа". В "Газпроме" же заявляют, что это технологически невозможно.

Если поставки продолжатся, то объёмы на выходе из украинской ГТС, соответственно, снизятся, предупредили в "Нафтогазе".

"Украина не несёт ответственности за транзит газа через оккупированные Россией территории, и "Газпром" был надлежащим образом проинформирован об этом", — говорится в заявлении украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" на своём сайте.

В "Газпроме" по этому поводу заявили, что не получали подтверждения обстоятельств форс-мажора и не видят препятствий для продолжения работы по прежней системе.

Так как "Газпром" платит по схеме "качай или плати", то на доходах Украины остановка никак не скажется. Некоторые аналитики предполагают, что Украина постепенно начинает "разыгрывать карту" полного прекращения транзита российского через свою территорию.

Без газа останутся страны Восточной Европы, в том числе Словакия, которая выступает против эмбарго, и Молдавия, в том числе и Приднестровье.

Украина шантажирует Европу отсутствием контроля над "Сохрановкой"

Как сказал Pravda.Ru главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, логика действий украинских властей кроется как в политике, так и в технологических особенностях транспортировки газа транзитом через территорию Украины.

Если говорить о политической стороне вопроса, то "Украина демонстрирует, что в этой ситуации она не берёт на себя ответственность прокачки по этому транзитному коридору из России и предлагает всё перевести на подконтрольный Украине пункт "Суджа", отметил эксперт.

С технологической точки зрения существуют объективные проблемы переброски транзитных объёмов газа на пункт "Суджа", продолжил Алексей Громов.

По его словам, в рамках украинской ГТС сделать такую переброску потоков российского природного газа технологически возможно, поскольку украинская ГТС недозагружена, но это надо делать синхронно с "Газпромом" — на российской территории в рамках российской газотранспортной системы.

"Газпром" быстро в текущем моменте этого сделать не может. На это потребуется время и перенастройка логистики поставок", — сказал эксперт.

Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков считает, что прекращение транзита газа в Европу через "Сохрановку" не является форс-мажором, потому что газокомпрессорная станция работает, технически газопроводы все целы.

В целом, если транзита через Украину не будет, по крайней мере летом, газ можно будет качать через трубопровод "Ямал — Европа" через Белоруссию и Польшу, и этого будет достаточно для обеспечения всех контрактов "Газпрома", добавил Юшков в интервью "Известиям".

Молдавия пока получает газ в штатном режиме

Председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавия не получала официальных уведомлений от представителей Украины и России об ограничении поставок газа. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"АО "Молдовагаз" не получал официальных уведомлений от ПАО "Газпром" и ОГТС Украины об ограничении поставок природного газа в точках межсистемных газотранспортных соединений Алексеевка и Гребеники", — пояснили в компании.

Чебан также уточнил, что поставки газа в Молдавию в настоящее время осуществляются в штатном режиме.

В Европе обеспокоены

"Это шаг, который может сократить поставки газа в Европу", — пишет Bloomberg.

По-прежнему возможен переброс газа через другую ключевую точку входа, что позволит выполнить европейские договорённости, хотя не ясно, кто несёт ответственность за принятие этого решения, объяснили эксперты агентству.

С точки зрения Украины, "оккупация Луганской области" может в конечном итоге нарушить поставки примерно трети газа, который она транспортирует в Европу, заключил Bloomberg.

По состоянию на вторник, 10 мая, через "Сохрановку" прошло 27% потоков, остальные — через "Суджу". Европейские цены на газ на фоне новости подскочили на 6,8%.

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