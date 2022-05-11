Шестой пакет санкций: России нельзя сдаваться

Россия постепенно привыкает жить при санкциях Запада. Существует мнение, что эти ограничения введены надолго, если не навсегда.

Поэтому нужно перестраивать экономику под новые реалии.

Запад обрушил на РФ лавину беспрецедентных санкций.

За два с небольшим месяца пострадали ключевые сектора экономики, заморожены золотовалютные резервы. Стороны усилили экспортный контроль, особенно по высокотехнологичным товарам.

Российским представителям англосаксонский мир объявил корпоративный бойкот — от ухода из страны фастфуда до доступа к иностранным базам научных публикаций.

По сути, у Запада появился повод заново создать тот самый железный занавес. Сопровождается это действо конфискацией собственности граждан РФ за рубежом вне судебных процедур. При этом внесённый в конгресс США законопроект позволит использовать изъятое имущество "для возмещения ущерба, причинённого Украине".

Всего, по словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, с 2014 года против России введено 10 218 санкций. Этот показатель — самый большой в истории. Никакие другие государства такому давлению не подвергались. Арсенал идей в этом вопросе оказался практически неисчерпаем.

Практический и здравый смысл говорят, что неплохо было бы остановиться из соображений собственной безопасности.

Но перед Днем Победы решили ужесточить ограничения, чтобы "не допустить победы" России:

Великобритания,

Германия,

Италия,

Канада,

США,

Франция,

Япония.

По итогам онлайн-переговоров лидеров G7 c президентом Украины Владимиром Зеленским было принято решение ужесточить экономическую изоляцию России и "поднять на новый уровень" преследование российских элит, поддерживающих Владимира Путина.

В перспективе Россия якобы будет отрезана от "ключевых сервисов, от которых она зависит". Банки получат новые ограничения, а распространение отличной от западной точки зрения на происходящее приравняется к пропаганде.

Участники виртуального саммита призвали частные компании не давать денег никому из россиян, так как это поддержка "преступного режима” Москвы. Само собой, работать в таких условиях — сложная задача для любого бизнеса.

Но самое главное — это подтверждение Европой намерения постепенного отказа от российских энергоносителей, в том числе запрета на импорт нефти.

Новые санкции объявят в ближайшее время:

США,

Канада,

Япония,

Великобритания.

Таким образом, Москва перестанет получать двигатели и бульдозеры, аудиторские и консалтинговые услуги американских фирм и рекламу на российских телеканалах: Первом канале, "России 1" и НТВ.

Санкционные запреты коснулись также руководителей Сбербанка и Газпромбанка, Московского индустриального банка и десяти его дочерних компаний, а также почти 2,6 тысячи российских и белорусских чиновников, имеющих отношение к военной спецоперации.

По словам министра финансов США Джэнет Йеллен, если Россия перестанет получать американские услуги, то этот факт якобы окажет давление на Кремль, который потеряет возможность обхода санкций и будет от этого безмерно страдать. В интерпретации американцев, мир, который вращается не вокруг них самих, просто не существует.

Со своей стороны, Канада включила в санкционный список ещё 40 российских бизнесменов и военных, Япония расширила свой до 130 человек. Власти Британии вписали в новые ограничения 96% импорта из России и 60% экспорта.

ЕС надеется согласовать шестой пакет, предусматривающий отказ от закупок российской нефти, отключение Сбербанка от системы SWIFT и другие меры, к 15 мая.

Москва на всё это смотрит философски — понятно, что никакие уступки по Украине не приведут к отмене санкций. Да их (уступок) и не будет.

"Нас, в общем, сейчас планируют уничтожить. И бить будут до финала — так, чтобы мы никогда не поднялись. Задачи уже в той или иной форме обозначены чётко и недвусмысленно: подрыв военного, научного и экономического потенциала, исключение из мира, создание гетто с нами внутри. Это очень скверный факт, но он реален. И если просто сказать: "Дяденьки, не бейте", — дяденьки скажут ровно одно: "Ура, они сломались, надо добивать", — верно написали авторы "Ридовки".

Впрочем, как заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия по-прежнему будет адекватно реагировать на вводимые ограничения и продолжит работы по дедолларизации, деофшоризации, импортозамещению, укреплению технологической самостоятельности. Иного выхода России просто не оставили.

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