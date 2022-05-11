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Автор Александр Шторм

Шестой пакет санкций: России нельзя сдаваться

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Россия постепенно привыкает жить при санкциях Запада. Существует мнение, что эти ограничения введены надолго, если не навсегда.

Шестой пакет санкций: России нельзя сдаваться

Поэтому нужно перестраивать экономику под новые реалии.
Запад обрушил на РФ лавину беспрецедентных санкций.

За два с небольшим месяца пострадали ключевые сектора экономики, заморожены золотовалютные резервы. Стороны усилили экспортный контроль, особенно по высокотехнологичным товарам.

Российским представителям англосаксонский мир объявил корпоративный бойкот — от ухода из страны фастфуда до доступа к иностранным базам научных публикаций.

По сути, у Запада появился повод заново создать тот самый железный занавес. Сопровождается это действо конфискацией собственности граждан РФ за рубежом вне судебных процедур. При этом внесённый в конгресс США законопроект позволит использовать изъятое имущество "для возмещения ущерба, причинённого Украине".

Всего, по словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, с 2014 года против России введено 10 218 санкций. Этот показатель — самый большой в истории. Никакие другие государства такому давлению не подвергались. Арсенал идей в этом вопросе оказался практически неисчерпаем.

Практический и здравый смысл говорят, что неплохо было бы остановиться из соображений собственной безопасности.

Но перед Днем Победы решили ужесточить ограничения, чтобы "не допустить победы" России:

  • Великобритания,
  • Германия,
  • Италия,
  • Канада,
  • США,
  • Франция,
  • Япония.

По итогам онлайн-переговоров лидеров G7 c президентом Украины Владимиром Зеленским было принято решение ужесточить экономическую изоляцию России и "поднять на новый уровень" преследование российских элит, поддерживающих Владимира Путина.

В перспективе Россия якобы будет отрезана от "ключевых сервисов, от которых она зависит". Банки получат новые ограничения, а распространение отличной от западной точки зрения на происходящее приравняется к пропаганде.

Участники виртуального саммита призвали частные компании не давать денег никому из россиян, так как это поддержка "преступного режима” Москвы. Само собой, работать в таких условиях — сложная задача для любого бизнеса.

Но самое главное — это подтверждение Европой намерения постепенного отказа от российских энергоносителей, в том числе запрета на импорт нефти.

Новые санкции объявят в ближайшее время:

  • США,
  • Канада,
  • Япония,
  • Великобритания.

Таким образом, Москва перестанет получать двигатели и бульдозеры, аудиторские и консалтинговые услуги американских фирм и рекламу на российских телеканалах: Первом канале, "России 1" и НТВ.

Санкционные запреты коснулись также руководителей Сбербанка и Газпромбанка, Московского индустриального банка и десяти его дочерних компаний, а также почти 2,6 тысячи российских и белорусских чиновников, имеющих отношение к военной спецоперации.

По словам министра финансов США Джэнет Йеллен, если Россия перестанет получать американские услуги, то этот факт якобы окажет давление на Кремль, который потеряет возможность обхода санкций и будет от этого безмерно страдать. В интерпретации американцев, мир, который вращается не вокруг них самих, просто не существует.

Со своей стороны, Канада включила в санкционный список ещё 40 российских бизнесменов и военных, Япония расширила свой до 130 человек. Власти Британии вписали в новые ограничения 96% импорта из России и 60% экспорта.

ЕС надеется согласовать шестой пакет, предусматривающий отказ от закупок российской нефти, отключение Сбербанка от системы SWIFT и другие меры, к 15 мая.

Москва на всё это смотрит философски — понятно, что никакие уступки по Украине не приведут к отмене санкций. Да их (уступок) и не будет.

"Нас, в общем, сейчас планируют уничтожить. И бить будут до финала — так, чтобы мы никогда не поднялись. Задачи уже в той или иной форме обозначены чётко и недвусмысленно: подрыв военного, научного и экономического потенциала, исключение из мира, создание гетто с нами внутри. Это очень скверный факт, но он реален. И если просто сказать: "Дяденьки, не бейте", — дяденьки скажут ровно одно: "Ура, они сломались, надо добивать", — верно написали авторы "Ридовки".

Впрочем, как заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия по-прежнему будет адекватно реагировать на вводимые ограничения и продолжит работы по дедолларизации, деофшоризации, импортозамещению, укреплению технологической самостоятельности. Иного выхода России просто не оставили.

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Россия сейчас столкнулась с цунами из санкций
Редактор: Елена Тимошкина
Темы сергей лавров владимир путин вячеслав володин владимир зеленский
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