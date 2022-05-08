Болгария пригрозила пойти ва-банк из-за эмбарго на нефть из РФ

Болгария потребовала от Еврокомиссии отложить введение эмбарго на поставки российской нефти. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев.

"Переговоры по нефти в настоящее время продолжаются, мы хотим быть в числе государств, которым будет предоставлена отсрочка на введение запрета на российскую нефть. Если (отсрочка не будет предоставлена), то мы не поддержим санкции, да, (мы наложим вето). Однако полагаю, что до подобного не дойдет", — сказал Василев.

"Болгария придерживается своих интересов, она не смотрит на интересы России или кого-то другого. Если есть исключения из эмбарго на поставку нефти для ряда стран, то мы должны быть в этой группе, если будет что-то другое, то это манипуляция", — цитирует вице-премьера ТАСС.

Напомним, что в числе стран, которым Еврокомиссия готова предоставить отсрочку на эмбарго, ранее называли Венгрию, Чехию и Словакию. При этом подобное желание изъявляла и Болгария. Однако нет информации, что в Брюсселе готовы пойти на уступки болгарским властям.

Стоит отметить, 8 мая стало известно о том, что постпреды Евросоюза так и не пришли к соглашению о нефтяном эмбарго против России. Переговоры на эту тему продолжаются несколько дней, но пока они безрезультатны.

В Еврокомиссии заявляют, что всё ещё прорабатывают гарантии безопасности снабжения нефтью государств, которые находятся в "особой ситуации" в силу зависимости от поставок нефти из России. И уверяют, что в ходе обсуждения компромиссных предложений на сей счёт был достигнут значительный прогресс.

Между тем, 8 мая Белый дом распространил заявление, что страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него.

"Страны — участницы "семерки" намерены "прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей", — сказано в заявлении.

Здесь, впрочем, стоит напомнить о заявлении генерального секретаря Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо. По словам которого, в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить объёмы поставляемой российской нефти.

"Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более семи млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок", — подчеркнул Баркиндо.