Медведев потроллил план Брюсселя делить поступивший в страны ЕС газ на всех

Остановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию, которые отказались платить за голубое топливо в рублях, заставило руководство Евросоюза поверить в то, что Москва не шутит и её европейские клиенты, продолжающие игнорировать новые условия, могут в конце концов тоже увидеть перекрытый кран.

Испанская El País сообщила о планируемом к подписанию 18 мая особом порядке по противодействию газовому кризису.

"Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации эти меры затронут почти всех партнеров ЕС, поскольку те, у кого есть другие источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от российского отключения", — пишет издание.

По данным газеты, Брюссель также потребует, чтобы нормирование энергоресурсов, которое должно было начаться в промышленном секторе, осуществлялось таким образом, чтобы компании тех стран, которые будут продолжать газ получать, "не имели конкурентного преимущества перед компаниями стран, пострадавших от Москвы".

Проще говоря, Еврокомиссия решила не исключать вариант с остановкой российских поставок. Когда (уже не "если", а именно "когда") это произойдёт, странам, не зависящим от российского газа, придётся:

во-первых, делиться своим газом с теми, кому повезло меньше;

во-вторых, остановить часть промышленности, чтобы не иметь конкурентного преимущества перед "пострадавшими странами".

Едва ли такие меры вызовут радость в Испании и на прочих "окраинах" Евросоюза.

"Призрак коммунизма"

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев уже прокомментировал решение Брюсселя. В довольно ироничной манере.

Экс-президент России потроллил европейцев на тему возвращения "призрака коммунизма":

"Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо. Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов — Маркса и Каутского. Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко", — написал Медведев в Telegram.

Повод задуматься

Интересный факт: в Евросоюзе "общими" становятся почему-то только проблемы "крупных" экономик — Германии и Франции. Почему-то кажется, что, если бы серьёзные проблемы маячили на горизонте менее "авторитетных" членов европейской семьи, то план "спасения" был бы совсем иным. Если бы вообще был.