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Автор Ольга Лазарева

Очередной близкий к власти банкир переехал в Лондон

Экономика

Предправления банка Центрокредит Андрей Тарасов в конце февраля спешно покинул Россию и переехал в Лондон, куда заранее перевез семью и перевел свой капитал.

Очередной близкий к власти банкир переехал в Лондон

В Лондоне Тарасов предположительно владеет двумя домами в самом престижном районе South Kensington, оформленными на старшую дочь Анастасию Бессон.

Анастасия Бессон числится старшим специалистом по стратегическому планированию в лондонском офисе международного агентства рекламы, маркетинга и связей с общественностью Ogilvy, замужем за гражданином Франции.

Младшая дочь Анна Данилина активно занимается бизнесом, на нее оформлены компании с совокупным оборотом несколько миллиардов рублей. Анна является совладельцем или полным собственником компаний Киноданц (ООО "КЕЙ ДИ СТУДИОС"), "Центрокино", "Сиджей-К", "Синдика-Медиа групп", "Лесресурс", "РБ-Групп".

Андрей Тарасов имеет счета в банках Швейцарии, Кипра, Лондона и в Дубае.

Переезд банкира в Лондон не стал неожиданностью. Как и многие "влиятельные люди" Андрей Тарасов еще в далеком 2005 году в интервью признавался: "В Лондоне бываю в среднем раза два в год. Нет повода бывать там чаще, хотя это мой самый любимый город после Москвы".

"Любимый" банкир ЦБ

Вот лишь небольшой перечень примеров успешного сотрудничества Андрея Тарасова с ЦБ и государством.

  • Центрокредит вошел в Перечень банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для целей участия в закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (регистрационный номер 121).
  • Центрокредит внесен Государственным таможенным комитетом РФ в реестр организаций, которые могут выступать гарантами перед таможенными органами с лимитом максимально допустимых сумм всех одновременно действующих банковских гарантий более 1 миллиарда 700 миллионов рублей.
  • Благодаря контактам в Центробанке и Министерстве финансов РФ в 2010 году "Центрокредит" по оборотам сделок с субфедеральными облигациями на 2,3 трлн рублей почти вдвое обошел Сбербанк.
  • Первый зампредправления банка Центрокредит Кирилл Шершун участвовал в наблюдательном совете Московской биржи.
  • Центрокредит активно участвует в финансировании выгодных энерго-сервисных контрактов с государственным участием.
  • Центрокредит регулярно привлекается для финансирования государственных проектов: к примеру, в 2018 году банк участвовал в строительстве воздушной линии напряжением 750 кВ "Ленинградская-Белозерская" в сделке со "Стройтрансгазом".
  • Центрокредит активно участвует в подписанном в марте текущего года первом в стране специнвестконтракте (СПИК 2.0) по внедрению технологии производства электромобилей с госфинансированием совместно с Минпромторгом, Липецкой областью и компанией "Моторинвест".

Тяга к государственным деньгам

Еще в 2002 году на пресс-конференции банка Андрей Тарасов заявлял, что банк сосредоточен на обслуживании интересов крупнейших российских компаний, в том числе с госучастием: "В планах банка — развитие сотрудничества с предприятиями нефтегазохимического отрасли, машиностроения, автомобилестроения, текстильной и деревоперерабатывающей отраслей. В частности, банк рассчитывает на более тесное сотрудничество с "СИБУРом" после вывода компании из банкротства. Банк сотрудничает с "ГАЗом", "КамАЗом" (банк купил 2,3 проц. акций "КамАЗа" и планирует войти в состав совета директоров); в числе клиентов банка также МК "Шатура", ДСК-1 и др".

Тарасов сообщил, что банковской группе "Центрокредита" принадлежат достаточно крупные доли в капиталах ряда компаний, в частности "Норильского никеля" и "Аэрофлота". Банку также принадлежит около 20 проц. привилегированных и 0,5 проц. обыкновенных акций Сбербанка.

В интервью 2004 года Тарасов снова говорил о стремлении припасть к бюджетным источникам. На вопрос корреспондента "Вы считаете, что вопреки скепсису многих, в энергетику сейчас пойдут инвестиции?" Тарасов ответил: "У нас государство, если что и поддерживает, так это как раз энергетическую инфраструктуру. То есть, сейчас секвестируется все, но в отношении этой отрасли у властей есть понимание, что ее нельзя запускать. И плюс ко всему — человек предполагает, а господь располагает. Саяно-Шушенские ГЭС просто так не случаются. В правительстве все прекрасно понимают, поэтому в энергетическом строительстве деньги есть и будут … контактируем с губернаторами, участвуем в проекте развития инфраструктуры, например мостов через Амур".

Еще выдержки из интервью:

— Если говорить о документарных сделках, то назову один очень приятный для нас факт: Федеральная таможенная служба в начале этого года установила лимит по нашим гарантиям на уровне 2 млрд рублей. Это достаточно серьезная сумма для нашего банка. Мы торгуем гарантиями на таможню и гарантиями против авансов строительным корпорациям, входящим в топ-10. Наши гарантии именно в силу высокого уровня капитализации "Центрокредита" принимаются крупнейшими эмитентами авансов, такими, как например, Федеральная сетевая компания.

— Когда на деньги ЦБ было что купить высоколиквидного, что позволяло иметь хоть какую-то маржу на процентной ставке, мы это делали.

Получение прибыли от работы с государственными деньгами — так Андрей Тарасов понимал и вел бизнес: "Что такое защита государственных интересов? Это риск-менеджмент на уровне Кремля". Теперь на уведенные у государства деньги он собирается процветать с семьей в очень "дружественном" России Лондоне.

Как же без криминала

В 2005 Андрей Тарасов становится обвиняемым по уголовному делу №152030 по ст. 199 ч. 1 УК РФ. Фабула преступления: "Тарасов А. И., являясь Председателем Правления АКБ Центрокредит, путем включения в декларацию по НДС и налогу на прибыль заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов с организаций на сумму 4 374 573 000 руб."

По данным The Moscow Post, в 2007 году Тарасов привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Правда, как отмечает издание, информация об этом была удалена из интернета и осталась только в базах данных МВД.

В 2010 году скандальную известность получила афера Центрокредита и интернет-магазина Holodilnik. ru, который брал кредиты под залог товара, который на самом деле ему не принадлежал, а был взят у поставщиков на реализацию. По данным "Московского монитора", с 14 февраля 2013 года одним из бенефициаров "Холодильника" являлся банк ЦентроКредит.

В отчёте E&Y сказано, что компания ООО "Эдил-Импорт" (собственник интернет-магазина) проводила неофициальные "стимулирующие" выплаты не только сотрудникам компаний-поставщиков, но и работникам государственных структур, то есть давала взятки.

"Эдил-Импорт" с помощью фиктивных расходов, которые он якобы платил техническим компаниям, получал налоговый вычет.

При всём при этом по итогам 2015 года задолженность компании превышала прибыль примерно в 100 раз.

И у "Холодильника", и у банка Центрокредит корни уходят в запутанную структуру офшорных компаний, писали журналисты. Показательной можно считать сделку 2013 года, когда компания Tanberg Investments Limited, владевшая 100% капитала компании Gelance Enterprises Limited (единственный участник ООО "Эдил-Импорт") продала 10% акций Gelance компании Kempolia Investments Limited. Одним из акционеров последней на тот момент являлась Filtex Trading Limited, представлявшая интересы АО АКБ Центрокредит.

В мае 2018 года банк Андрея Тарасова оказался в числе кредитных учреждений, которым ЦБ предъявил претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Регулятор не раскрыл суть претензий в своём официальном сообщении, но известно, что в адрес руководства банка Центрокредит было вынесено предупреждение.

О связи банка Центрокредит с выводом и отмыванием средств через компанию Markbay ранее указывало солидное Латвийское издание bb.lv.

Кино, рубка леса и железнодорожные платформы

Вторая дочь Андрея Тарасова Анна Данилина известна как совладелица компаний "Киноданц" (ООО "КЕЙ ДИ СТУДИОС"), ООО "Центрокино" и ООО "Сиджей-К".

На съемку трех фильмов Анна получила от Минкульта 52 миллиона рублей. Все картины в прокате провалились, а продюсеры подали иск к автору YouTube-канала BadComedian Евгению Баженову, который якобы слишком подробно рассказал о фильме "За гранью реальности", из-за чего народ не пошел его смотреть.

Целью Kinodanz и смежных упомянутых выше фирм было создание в Калининграде высокотехнологичного кластера по производству визуальных эффектов для кино. Объем инвестиций в проект должен составить около 950 млн рублей. В этом проекте всплыла связь Тарасова и экс-президента Кабардино-Балкарии, а ныне сенатора от этой республики Арсена Канокова.

Долгое время "Центрокредит" был частью многопрофильного холдинга "Синдика" и бизнес-империи Каноковых. В 2009 году "Ведомости" писали, что на тот момент в собственности Арсена Канокова находилось 30% "Центрокредита".

В 2009 году Анна Данилина (доля 49%) и Тимур Каноков (доля 51%, родственник Арсена Канокова) стали совладельцами компании "Синдика-Медиа групп". В феврале 2015 года доля Тимура Канокова перешла к Зауру Канокову — главе сельского поселения Шитхала (родина Арсена Канокова). Сейчас Данилина — единоличный владелец "Синдика-Медиа групп". Судя по данным Rusprofile.ru, компания умерла.

С фильмами не задалось, зато на Анну Данилину оформлена компания "Лесресурс", которая располагает целым рядом государственных лицензий, в том числе на лесозаготовку.

Последняя масштабная сделка, приписываемая Анне Данилиной и совладельцу Центрокредита Илья Корбашеву — приобретение 7600 железнодорожных платформ.

Собственником платформ на сумму порядка 13 млрд рублей выступает компании "РБ-Групп" с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, в которой Председателем Совета директоров является Александр Кахидзе.

Александр Кахидзе — учредитель полутора десятков компаний, человек богатой биографии. "Кахидзе — личность загадочная. Может фронтить или кого-то из крупных операторов, или близкую к ОВК "Модум Транс", или нефтехимиков, которым необходимы собственные платформы для перевозки танк-контейнеров, поскольку платформы вместе с контейнерами стали дефицитным товаром. Но очевидно, что деньги серьёзные, и человеку и его компании с отсутствием информации, репутации и денежных средств вряд ли кто-то из финансовых институтов предоставил такой значительный займ", — рассказал vgudok. com источник на рынке.

Еще более загадочна сама "РБ Групп" — ни сайта, ни телефона, ни, очевидно, офиса. Ее "засекреченными" владельцами называют Анну Данилину и Илью Корбашева. При этом некоторые участники рынка считают, что большая часть оформленных на Анну и ее отца активов принадлежат семье Арсена Канокова.

Интересно, что на LinkedIn Анны Данилиной указано, что она сотрудник российского филиала Высшей британской школы искусству и дизайна (British Higher School of Art and Design), а с января 2007 г. владелец и артдиректор лондонской компании COMMUTATOR LLC. Раньше на ресурсе в ее собственности был указан "Лесресурс", теперь он исчез.

Экономический экстремизм

В результате выведения денег из гобюджета в собственность семьи Тарасовых у них появилась прочная финансовая основа, чтобы пережить нынешние смутные времена. А потом, кто знает?, вернуться в Россию, чтобы продолжить пополнение собственных карманом за счет сохранивших связей в высших эшелонах власти и руководстве ЦБ. Более 50 миллиардов рублей, возможно, теряет ежегодно бюджет России от экономического экстремизма Андрея Тарасова и К.

Редактор: Елена Тимошкина
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