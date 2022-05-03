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Автор Олег Артюков

Санкции работают: BP потеряла десятки миллиардов долларов после разрыва с РФ

Экономика

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний — британская BP — отчиталась об огромных убытках в первом квартале этого года. Причиной тому стал разрыв связей с Россией из-за ситуации на Украине.

Санкции работают: BP потеряла десятки миллиардов долларов после разрыва с РФ

О решении покинуть российский рынок и отказаться от своей доле в компании "Роснефть" (19,75 процента) руководство BP объявило в феврале. В результате убыток компании после уплаты налогов составил 20,4 миллиардов долларов.

Для сравнения — чистая прибыль компании в первом квартале 2021 года составила 4,7 миллиарда долларов.

"Наше решение выйти из нашего пакета акций "Роснефти" привело к существенным неденежным расходам и убыткам", — говорится в заявлении исполнительного директора BP Бернарда Луни.

В компании зафиксировали убыток до налогообложения в размере 25,5 млрд долларов в связи с разрывом с "Роснефтью". Это свело на нет преимущества роста цен на энергоносители, которые были вызваны опасениями перебоев с поставками нефти и газа в связи с продолжающимся конфликтом на Украине и введëнными в отношении Москвы санкциями Запада.

Между тем, выручка BP подскочила на 40 процентов — до 51 млрд долларов — в первом квартале 2022 года по сравнению с прошлым годом. Однако сей факт не помог компании избежать убытков.

Напомним, сейчас в Евросоюзе обсуждают очередной, шестой по счёту, пакет антироссийских санкций. Уже известно, что планируется отключить от SWIFT несколько российских банков.

А помимо этого, речь идёт об эмбарго на поставки российской нефти. По некоторым данным, отказаться от импорта Еврокомиссия предлагает постепенно, до конца года.

При этом вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что его страна будет добиваться предоставления для себя исключения в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России. Он отметил, что поставки нефти из России обеспечивают потребности словацких предприятий на сто процентов.

Кроме того, не намерена отказываться от поставок от российской нефти и Венгрия, где также отмечают большую зависимость от импорта энергоносителей из Российской Федерации.

Напомним, ранее государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") объявило о сокращении двух тысяч сотрудников. Произошло это из-за резкого уменьшения объёма работ и потери заказов после того, как Евросоюз ввёл санкции против России и Белоруссии.

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