Дело ЮКОСа: в США набирает обороты, но куётся в России

Как бракоразводный процесс Алексея Голубовича и Ольги Миримской может повлиять на судьбу $50 млрд.
России не удалось вновь приостановить судебный процесс в США, инициированный акционерами уже несуществующей нефтяной компании ЮКОС. И на данный момент у последних существенно возросли шансы выиграть дело и получить требуемые $50 млрд.
Напомним, пару недель назад окружной суд американского округа Колумбия отклонил ходатайство российской стороны — судья сослалась на задержки в рассмотрении дела и ужесточение санкций в связи с действиями России на Украине. Теперь же для США не является существенным препятствием и решение Верховного суда Нидерландов, который ранее удовлетворил кассационную жалобу России и отменил постановление апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года о взыскании с Москвы $50 млрд в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.
В США дело неоднократно приостанавливалось, а в декабре 2021 года было даже отложено после решения суда в Нидерландах. Но теперь же окружной судья Берил Хауэлл сочла, что повторное замораживание дела "неоправданно и нецелесообразно", а решение Нидерландов никак не влияет на позицию Штатов.
"Проблемы для акционеров, имевшие место в десятилетнем арбитраже, который завершился в 2014 году, только накапливаются с каждым годом и сегодня еще более усугубляются растущим риском того, что активы Российской Федерации в Соединённых Штатах могут быть ликвидированы или иным образом станут недоступными", — написала Хауэлл.
На самом деле все выглядит несколько иначе.
"Дело в том, что акционеры ЮКОСа, пользуясь решениями голландского арбитража, активизировали дело по получению 50 миллиардов долларов от России. Фокус тут в том, что до 24 февраля получить эти деньги даже в случае максимального благоприятного отношения западной правовой системы было затруднительно: их просто нигде не было. А вот теперь они появились — это арестованные золотовалютные резервы России", — считает экономист Михаил Хазин.
В итоге американский суд предписал, что российская сторона должна представить свои доказательства в суд в Вашингтоне к 27 апреля, а акционеры ЮКОСа — не позднее 11 мая. Между этими датам Московский городской суд рассмотрит апелляцию на решение о выплате 35 миллионов долларов бывшему акционеру ЮКОСа Алексею Голубовичу его экс-супругой Ольгой Миримской. "Победа" Голубовича в этом бракоразводном процессе может оказать влияние на исход по делу "ЮКОС против России" в Вашингтоне: у ЮКОСа появится больше шансов выиграть дело, и тогда экс-акционерам присудят $50 млрд.
Стоит напомнить, что Алексей Голубович был одним из семи основных акционеров ЮКОСа, более того, он был главным архитектором финансовых схем нефтяной компании. При этом бывший директор по стратегическому планированию и корпоративным финансам ЮКОСа выступал одним из главных свидетелей в деле против ЮКОСа. Pravda. ru. подробно рассказывала о сегодняшних — финансовых и личных — связях Голубовича с Ходорковским и Ко в расследовании "Скелеты ЮКОСа": "Что связывает Алексея Голубовича с бывшими владельцами НК" и "За что GML заплатил Алексею Голубовичу $44 млн".
Даже после формального ухода из нефтяной компании Голубович продолжал реализовывать проекты в интересах Ходорковского. Но когда последнего арестовали, Голубович сначала пустился в бега, а позже вернулся в Москву, заключив сделку со следствием. Похоже, это было стратегическое решение акционеров ЮКОСа, которые хотели оставить в России хотя бы одного из своих рядов в качестве "тайного агента" — для этого не пожалели даже архив документов, который Голубович передал следствию. К слову, показания Голубовича в процессе против ЮКОСа были противоречивыми. В 2010 году "Новая газета" писала: "Алексей Голубович, козырная фигура обвинения неожиданно для всех поддержал подсудимых. Он заявил про "заказной характер дела".
Тот давний процесс, положивший конец ЮКОСу, интересен не только с исторической точки зрения. В арбитраже в Гааге и в суде в Вашингтоне экс-акционеры ЮКОСа требуют компенсацию от России за экспроприацию нефтяной компании. Сумма компенсации, присужденная в первой инстанции в Нидерландах еще в 2014 г., составила те самые $50 млрд. Теперь оказалось, что американский суд не будет ждать окончания разбирательства в гаагском арбитраже, а рассмотрит претензии экс-акционеров ЮКОСа независимо от Нидерландов. И для суда в Вашингтоне требуются новые доказательства. В расследовании "Скелеты ЮКОСа" мы представили подтверждения, что Алексей Голубович до сих пор может быть среди бенефициаров этого решения. Неудивительно, что с началом спецоперации на Украине Алексей Голубович уехал из России. Очевидно, размораживание процесса в Вашингтоне требует глубоких консультаций именно с Голубовичем: результаты его суда с бывшей женой в Москве могут стать той каплей, которая склонит судью Берил Хауэлл в пользу ЮКОСа.
Деньги, которые Голубович пытается отсудить в Москве у экс-супруги, Ольга Миримская якобы получила за акции ЮКОСа, которых у неё никогда не было.
"Повесить на женщину эти акции может быть выгодно бывшему мужу по двум причинам: отвести от себя подозрения в том, что он может быть бенефициаром решения по $50 млрд, и попутно скомпрометировать показания Миримской против ЮКОСа, что может помочь экс-акционерам в Вашингтоне и Гааге", — уверен экономист Михаил Хазин.
Ольгу Миримскую арестовали по делу о даче взятки и заключили в СИЗО в декабре 2021 года, аккурат перед рассмотрением иска Голубовича о взыскании с бывшей супруги якобы неучтенных в семейной жизни денег. Михаил Хазин считает, что "в такой ситуации очень часто бывает выгодно ограничить свободу своего конкурента — на кону больше 30 млн долларов". Перед этим в прессе появились показания неназванного свидетеля, который рассказывал, как Миримская якобы "продавала" 4,43% акций НК ЮКОС другим экс-акционерам, получив за это сотни миллионов долларов и "50% акций" "Русского продукта". Эти показания всплыли из Пресненского суда, где рассматривался еще один имущественный спор Миримской и Голубовича. Абсурдные фантазии "свидетеля" игнорировали факты: владельцем 4,43% акций был всегда Алексей Голубович, он вел переговоры о компенсации за них с ЮКОСом, и он же давал указания о переводе денег на подконтрольные компании. Даже с "Русским продуктом" лжесвидетель промахнулся: "Было несколько попыток, например, захвата "Русского продукта" [со стороны ЮКОСа] - компании, созданной моей женой, которой она до сих пор и руководит", — рассказывал Алексей Голубович в 2006 году в интервью "Известиям".
Тем не менее, эта стратегия дала результат: оказавшись в СИЗО, Ольга Миримская неожиданно проиграла бракоразводное дело в первой инстанции, представ перед общественностью в виде жуликоватого экс-акционера ЮКОСа, которым она никогда не была — эта роль в семье оставалась за Алексеем Голубовичем. Интересно, что один из адвокатов Голубовича, бывший следователь Вадим Багатурия оказался потерпевшим в деле о даче взятки, по которому Ольгу отправили в СИЗО. Благодаря этому он получил официальный доступ к конфиденциальным материалам: Багатурия фактически принял участие в оперативно-разыскных мероприятиях по делу Ольги Миримской, купив вещдок — автомобиль, чем грубо нарушил этические нормы адвокатской деятельности. Адвокатская палата Московской области (АП МО) рассмотрит вопрос о возможности лишения Багатурии статуса адвоката.
Кстати, доступ к материалам дела нужен был именно Голубовичу: помимо Москвы, он делит имущество с супругой и в Великобритании. Причем в Лондоне экс-муж потребовал разделить драгоценности Миримской, а вот список этих драгоценностей составил следователь в Москве: у владелицы банка БКФ при аресте конфисковали ювелирные изделия на сумму более $5 млн долларов. Нельзя отказать Алексею Голубовичу в том, что он умеет чертить сложные и эффективные схемы — за это его и ценит Михаил Ходорковский, тем более, что все упомянутые судебные процессы связаны с одним, самым главным — на $50 млрд.
Первоначальная схема Алексея Голубовича была в том, что он передал Ходорковскому и Ко акции безвозмездно, то есть GML управляла трастом Голубовича, потом он получил деньги от ЮКОСа на свои компании, а параллельно договорился со следствием в России и получил иммунитет. После того, как в Нидерландах была определена сумма компенсации экс-акционерам ЮКОСа, игра усложнилась. Ольга Миримская тоже давала показания против Ходорковского и компании, однако ее свидетельства не были противоречивыми. Отчасти благодаря показаниям Миримской ЮКОС проиграл все суды в России. И вот теперь экс-акционеры нефтяной компании пытаются скомпрометировать именно эти показания — это должно увеличить их шансы в западных судах. Помните, что суд предписал России представить обоснования своей позиции до 27 апреля, а экс-ЮКОСовцам до 11 мая? 28 апреля состоится суд в Москве: Голубовичу важно получить положительное решение не только из-за $35 млн, но и потому, что это решение поможет дезавуировать показания Миримской в деле ЮКОСа. Ведь если Голубовичу присудят деньги, это подтвердит факт владения Миримской акциями ЮКОСа, что абсурдно, но не для суда в Вашингтоне. Американский судья воспримет эту информацию так: решение в деле ЮКОСа было в Москве принято на основании ложных показаний, а значит неправомерно — это может дополнительно ослабить позицию России.
Мы уже писали о том, что Голубович судится в Лондоне со своей дочерью Натальей по поводу коллекции Будд. В распоряжении редакции есть текст возражения и встречный иск Алексея Голубовича к дочери. В документе за подписью отца утверждается, что "источником долей в бизнесе и благосостояния г-жи Миримской является (прямо или косвенно) сам г-н Голубович". Там же он подтверждает, что "получил долю участия 4,5% в компании Menatep Group Ltd. (Гибралтар), контрольный пакет ОАО "НК ЮКОС" и другие активы группы "Менатеп". Стоит обратить внимание, что Алексей Голубович не скрывает своей причастности к ЮКОСу в Высоком суде Великобритании, вероятно, именно потому, что может претендовать на часть большого "пирога" в $50 млрд. В Москве же ситуация противоположная, поэтому сложно объяснить, почему следственные органы в России не пытаются прояснить его роль как в начальных действиях по иску на $50 млрд, так и в текущих процессах.
Отправка в СИЗО его экс-жены Ольги Миримской — это, скорее всего, операция прикрытия Голубовича в его текущих отношениях с бывшими коллегами, которые могут стоять за этим делом. Неназванным лжесвидетелем может быть сам Алексей Голубович, который дал показания в СК о том, что акции ЮКОСа принадлежали его жене, и она получала за них деньги.
Правда, в своих показаниях управляющий директор Arbat Capital рассказал еще и о мошеннических схемах GML и схемах ухода от налогов в Израиле — Алексей Голубович продолжает удерживаться на двух стульях.
"В США у акционеров ЮКОСа есть все шансы получить положительное решение суда (кто сказал, что судьи получат долю?) о выделении им 50 миллиардов из золотовалютных резервов России. В нынешних-то условиях! Напомню, что когда Соединённые Штаты арестовали активы Ирана, то все их компании, которые имели дело с Ираном и которым запретили получать деньги от контрагентов (ничего не напоминает?), подали на него в американский суд и получили из арестованных активов все деньги, которые в принципе можно было насчитать, включая штрафы на Иран за неисполнение договоров", — напоминает Михаил Хазин.
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