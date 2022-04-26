Дело ЮКОСа: в США набирает обороты, но куётся в России

Как бракоразводный процесс Алексея Голубовича и Ольги Миримской может повлиять на судьбу $50 млрд.

России не удалось вновь приостановить судебный процесс в США, инициированный акционерами уже несуществующей нефтяной компании ЮКОС. И на данный момент у последних существенно возросли шансы выиграть дело и получить требуемые $50 млрд.

Напомним, пару недель назад окружной суд американского округа Колумбия отклонил ходатайство российской стороны — судья сослалась на задержки в рассмотрении дела и ужесточение санкций в связи с действиями России на Украине. Теперь же для США не является существенным препятствием и решение Верховного суда Нидерландов, который ранее удовлетворил кассационную жалобу России и отменил постановление апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года о взыскании с Москвы $50 млрд в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.

В США дело неоднократно приостанавливалось, а в декабре 2021 года было даже отложено после решения суда в Нидерландах. Но теперь же окружной судья Берил Хауэлл сочла, что повторное замораживание дела "неоправданно и нецелесообразно", а решение Нидерландов никак не влияет на позицию Штатов.

"Проблемы для акционеров, имевшие место в десятилетнем арбитраже, который завершился в 2014 году, только накапливаются с каждым годом и сегодня еще более усугубляются растущим риском того, что активы Российской Федерации в Соединённых Штатах могут быть ликвидированы или иным образом станут недоступными", — написала Хауэлл.

На самом деле все выглядит несколько иначе.

"Дело в том, что акционеры ЮКОСа, пользуясь решениями голландского арбитража, активизировали дело по получению 50 миллиардов долларов от России. Фокус тут в том, что до 24 февраля получить эти деньги даже в случае максимального благоприятного отношения западной правовой системы было затруднительно: их просто нигде не было. А вот теперь они появились — это арестованные золотовалютные резервы России", — считает экономист Михаил Хазин.

В итоге американский суд предписал, что российская сторона должна представить свои доказательства в суд в Вашингтоне к 27 апреля, а акционеры ЮКОСа — не позднее 11 мая. Между этими датам Московский городской суд рассмотрит апелляцию на решение о выплате 35 миллионов долларов бывшему акционеру ЮКОСа Алексею Голубовичу его экс-супругой Ольгой Миримской. "Победа" Голубовича в этом бракоразводном процессе может оказать влияние на исход по делу "ЮКОС против России" в Вашингтоне: у ЮКОСа появится больше шансов выиграть дело, и тогда экс-акционерам присудят $50 млрд.

Акционер двух господ

Стоит напомнить, что Алексей Голубович был одним из семи основных акционеров ЮКОСа, более того, он был главным архитектором финансовых схем нефтяной компании. При этом бывший директор по стратегическому планированию и корпоративным финансам ЮКОСа выступал одним из главных свидетелей в деле против ЮКОСа. Pravda. ru. подробно рассказывала о сегодняшних — финансовых и личных — связях Голубовича с Ходорковским и Ко в расследовании "Скелеты ЮКОСа": "Что связывает Алексея Голубовича с бывшими владельцами НК" и "За что GML заплатил Алексею Голубовичу $44 млн".

Даже после формального ухода из нефтяной компании Голубович продолжал реализовывать проекты в интересах Ходорковского. Но когда последнего арестовали, Голубович сначала пустился в бега, а позже вернулся в Москву, заключив сделку со следствием. Похоже, это было стратегическое решение акционеров ЮКОСа, которые хотели оставить в России хотя бы одного из своих рядов в качестве "тайного агента" — для этого не пожалели даже архив документов, который Голубович передал следствию. К слову, показания Голубовича в процессе против ЮКОСа были противоречивыми. В 2010 году "Новая газета" писала: "Алексей Голубович, козырная фигура обвинения неожиданно для всех поддержал подсудимых. Он заявил про "заказной характер дела".

Тот давний процесс, положивший конец ЮКОСу, интересен не только с исторической точки зрения. В арбитраже в Гааге и в суде в Вашингтоне экс-акционеры ЮКОСа требуют компенсацию от России за экспроприацию нефтяной компании. Сумма компенсации, присужденная в первой инстанции в Нидерландах еще в 2014 г., составила те самые $50 млрд. Теперь оказалось, что американский суд не будет ждать окончания разбирательства в гаагском арбитраже, а рассмотрит претензии экс-акционеров ЮКОСа независимо от Нидерландов. И для суда в Вашингтоне требуются новые доказательства. В расследовании "Скелеты ЮКОСа" мы представили подтверждения, что Алексей Голубович до сих пор может быть среди бенефициаров этого решения. Неудивительно, что с началом спецоперации на Украине Алексей Голубович уехал из России. Очевидно, размораживание процесса в Вашингтоне требует глубоких консультаций именно с Голубовичем: результаты его суда с бывшей женой в Москве могут стать той каплей, которая склонит судью Берил Хауэлл в пользу ЮКОСа.

Лжесвидетель, лжеадвокат и Голубович

Деньги, которые Голубович пытается отсудить в Москве у экс-супруги, Ольга Миримская якобы получила за акции ЮКОСа, которых у неё никогда не было.

"Повесить на женщину эти акции может быть выгодно бывшему мужу по двум причинам: отвести от себя подозрения в том, что он может быть бенефициаром решения по $50 млрд, и попутно скомпрометировать показания Миримской против ЮКОСа, что может помочь экс-акционерам в Вашингтоне и Гааге", — уверен экономист Михаил Хазин.

Ольгу Миримскую арестовали по делу о даче взятки и заключили в СИЗО в декабре 2021 года, аккурат перед рассмотрением иска Голубовича о взыскании с бывшей супруги якобы неучтенных в семейной жизни денег. Михаил Хазин считает, что "в такой ситуации очень часто бывает выгодно ограничить свободу своего конкурента — на кону больше 30 млн долларов". Перед этим в прессе появились показания неназванного свидетеля, который рассказывал, как Миримская якобы "продавала" 4,43% акций НК ЮКОС другим экс-акционерам, получив за это сотни миллионов долларов и "50% акций" "Русского продукта". Эти показания всплыли из Пресненского суда, где рассматривался еще один имущественный спор Миримской и Голубовича. Абсурдные фантазии "свидетеля" игнорировали факты: владельцем 4,43% акций был всегда Алексей Голубович, он вел переговоры о компенсации за них с ЮКОСом, и он же давал указания о переводе денег на подконтрольные компании. Даже с "Русским продуктом" лжесвидетель промахнулся: "Было несколько попыток, например, захвата "Русского продукта" [со стороны ЮКОСа] - компании, созданной моей женой, которой она до сих пор и руководит", — рассказывал Алексей Голубович в 2006 году в интервью "Известиям".

Тем не менее, эта стратегия дала результат: оказавшись в СИЗО, Ольга Миримская неожиданно проиграла бракоразводное дело в первой инстанции, представ перед общественностью в виде жуликоватого экс-акционера ЮКОСа, которым она никогда не была — эта роль в семье оставалась за Алексеем Голубовичем. Интересно, что один из адвокатов Голубовича, бывший следователь Вадим Багатурия оказался потерпевшим в деле о даче взятки, по которому Ольгу отправили в СИЗО. Благодаря этому он получил официальный доступ к конфиденциальным материалам: Багатурия фактически принял участие в оперативно-разыскных мероприятиях по делу Ольги Миримской, купив вещдок — автомобиль, чем грубо нарушил этические нормы адвокатской деятельности. Адвокатская палата Московской области (АП МО) рассмотрит вопрос о возможности лишения Багатурии статуса адвоката.

Кстати, доступ к материалам дела нужен был именно Голубовичу: помимо Москвы, он делит имущество с супругой и в Великобритании. Причем в Лондоне экс-муж потребовал разделить драгоценности Миримской, а вот список этих драгоценностей составил следователь в Москве: у владелицы банка БКФ при аресте конфисковали ювелирные изделия на сумму более $5 млн долларов. Нельзя отказать Алексею Голубовичу в том, что он умеет чертить сложные и эффективные схемы — за это его и ценит Михаил Ходорковский, тем более, что все упомянутые судебные процессы связаны с одним, самым главным — на $50 млрд.

Как $35 млн помогут получить $50 млрд

Первоначальная схема Алексея Голубовича была в том, что он передал Ходорковскому и Ко акции безвозмездно, то есть GML управляла трастом Голубовича, потом он получил деньги от ЮКОСа на свои компании, а параллельно договорился со следствием в России и получил иммунитет. После того, как в Нидерландах была определена сумма компенсации экс-акционерам ЮКОСа, игра усложнилась. Ольга Миримская тоже давала показания против Ходорковского и компании, однако ее свидетельства не были противоречивыми. Отчасти благодаря показаниям Миримской ЮКОС проиграл все суды в России. И вот теперь экс-акционеры нефтяной компании пытаются скомпрометировать именно эти показания — это должно увеличить их шансы в западных судах. Помните, что суд предписал России представить обоснования своей позиции до 27 апреля, а экс-ЮКОСовцам до 11 мая? 28 апреля состоится суд в Москве: Голубовичу важно получить положительное решение не только из-за $35 млн, но и потому, что это решение поможет дезавуировать показания Миримской в деле ЮКОСа. Ведь если Голубовичу присудят деньги, это подтвердит факт владения Миримской акциями ЮКОСа, что абсурдно, но не для суда в Вашингтоне. Американский судья воспримет эту информацию так: решение в деле ЮКОСа было в Москве принято на основании ложных показаний, а значит неправомерно — это может дополнительно ослабить позицию России.

Мы уже писали о том, что Голубович судится в Лондоне со своей дочерью Натальей по поводу коллекции Будд. В распоряжении редакции есть текст возражения и встречный иск Алексея Голубовича к дочери. В документе за подписью отца утверждается, что "источником долей в бизнесе и благосостояния г-жи Миримской является (прямо или косвенно) сам г-н Голубович". Там же он подтверждает, что "получил долю участия 4,5% в компании Menatep Group Ltd. (Гибралтар), контрольный пакет ОАО "НК ЮКОС" и другие активы группы "Менатеп". Стоит обратить внимание, что Алексей Голубович не скрывает своей причастности к ЮКОСу в Высоком суде Великобритании, вероятно, именно потому, что может претендовать на часть большого "пирога" в $50 млрд. В Москве же ситуация противоположная, поэтому сложно объяснить, почему следственные органы в России не пытаются прояснить его роль как в начальных действиях по иску на $50 млрд, так и в текущих процессах.

Отправка в СИЗО его экс-жены Ольги Миримской — это, скорее всего, операция прикрытия Голубовича в его текущих отношениях с бывшими коллегами, которые могут стоять за этим делом. Неназванным лжесвидетелем может быть сам Алексей Голубович, который дал показания в СК о том, что акции ЮКОСа принадлежали его жене, и она получала за них деньги.

Первая цель — завладеть активами бывшей супруги, которые с момента расставания выросли в десятки раз (и Банк БКФ, и "Русский продукт"). Вторая — создать прецедент для использования в западных судах, который экс-акционеры ЮКОСа смогут использовать в полной мере.

Правда, в своих показаниях управляющий директор Arbat Capital рассказал еще и о мошеннических схемах GML и схемах ухода от налогов в Израиле — Алексей Голубович продолжает удерживаться на двух стульях.