Странные дела: в России критикуют Набиуллину, а на Западе — нет

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина относится к наиболее влиятельным персонам российской политики. Три года подряд Forbes включал её в свой ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира. От нашей страны она была единственной. Она почти избежала санкций.

ЦБ опроверг данные информационного агентства Bloomberg, будто бы Эльвира Набиуллина, чьи полномочия заканчиваются в июне, подала прошение об отставке с поста главы Центробанка. 21 апреля Госдума снова продлила срок пребывания Набиуллиной на посту главы ЦБ. Впервые Набиуллина возглавила ЦБ летом 2013 года, в 2017 году нижняя палата продлила её полномочия на пять лет за эффективную работу ЦБ в период пандемии и достаточную устойчивость к нынешним санкциям.

В ожидании дефолта

Критики денежно-кредитной политики Эльвиры Сахипзадовны теперь открытым текстом говорят, что за заморозку $390 млрд золотовалютных резервов России отвечает не только Набиуллина, но и проголосовавшие за неё "ЕР", ЛДПР и "Новые люди". Следующую пятилетку приоритетом нашего государства останется защита банковской системы, а не производителей и потребителей. Несмотря на санкции Канады против Набиуллиной, её противники не перестают задаваться вопросом, почему же другие страны этого не сделали? Однако главное обвинение либералов экономического блока в отсутствии стратегии экономического развития и структурных реформ.

Вероятно, за все годы пребывания на столь высоком посту одним из самых громких её заявлений стало обещание, что России не грозит банкротство. Евросоюз и США заблокировали около половины международных валютных резервов Центрального банка в размере 640 миллиардов долларов. Начиная с 4 апреля США запретили использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу.

"У России есть ресурсы, у России есть все необходимые финансовые ресурсы. Никакой дефолт нам не грозит", — утверждает глава Центробанка.

Датой ​​банкротства, по мнению рейтингового агентства Moody's, может стать 4 мая, если к этому времени российский Минфин не изменит порядок расчётов. Министерство финансов России впервые провело платёж по внешнему долгу в рублях, поскольку иностранный банк-корреспондент отказался принимать доллары.

"Центральный Банк России будет готовить судебные иски в связи с заморозкой золотовалютных резервов", — подтвердила Набиуллина.

Экономисты спорят о необходимости такого шага, из которого, скорее всего, ничего не выйдет.

Под дамокловым мечом санкций

По словам главы ЦБ, отключение России из международной платёжной системы Swift и уход с рынка основных поставщиков кредитных карт не оказались сильным ударом, поскольку ещё в 2014 году РФ приступила к разработке отечественных аналогов. Центробанк продолжит работу над расширением присутствия карт российской платёжной системы "Мир" за рубежом, которые уже принимают в:

Армении,

Белоруссии,

Вьетнаме,

Казахстане,

Киргизии,

Таджикистане,

Турции,

Узбекистане.

Экспортёрам придётся искать новые рынки сбыта, импортёрам — новых поставщиков. Задачу Центробанка её руководитель видит в том, чтобы "помочь выстраивающим логистические цепочки выходить на новые рынки сбыта".

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин обозначил сроки такой перестройки — около двух лет. Может быть и более пессимистичный сценарий. В 2011 году журнал Euromoney назвал главу Минфина России Алексея Кудрина лучшим министром финансов года. Российский учёный-экономист Валентин Катасонов ещё в январе 2014 года во время телевизионных дебатов отметил, за какие заслуги перед Западом Кудрин удостоился этого звания. За потенциальную возможность заморозки $450 млрд резервов РФ в западных банках.

Запад не критикует главу ЦБ

Сама Набиуллина привыкла меняться. В заслугу ей ставят:

"прополку" непрозрачного банковского сектора и сокращение этих финансовых учреждений с 894 до 368,

поднятие ключевой ставки с 10,5 до 17 процентов,

затем медленное понижение процентной ставки до 4,25% (рекордно низкий уровень) в июле 2020 года,

резкое увеличение с 9,5 до 20 процентов после начала спецоперации и санкций.

В настоящее время ключевая ставка составляет до 17 процентов годовых. Несмотря на инфляцию и отток капитала, Набиуллина рассматривает возможность дальнейшего снижения ставки.

"Несмотря на то, что часть резервов заморожена, мы будем передавать деньги правительству в рамках трат ими из ФНБ (Фонд национального благосостояния — Прим. ред.). Объём ресурсов, который правительство может направить в экономику, не будет зависеть от того, заморожены или не заморожены резервы", — отметила в своём выступлении в Госдуме Набиуллина.

Примечательно прозвучали слова Набиуллиной о частном секторе и доходах граждан:

"Сейчас надо дать бизнесу — всему бизнесу — максимальные возможности для проявления инициативы. Поэтому вижу задачу Банка России — наладить работу финансовой системы так, чтобы она отвечала потребностям бизнеса в такой ситуации. Конечно, одновременно нужно защищать людей, защищать их доходы, сбережения, чтобы их реальные доходы увеличивались, не съедались инфляцией, не обесценивались. Поэтому нам, конечно, денежно-кредитную политику надо будет проводить сбалансированно".

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