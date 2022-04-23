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Автор Олег Артюков

Подарок для Москвы: на Западе считают, что блокада России поможет ей выиграть

Экономика

Эмбарго на поставки ресурсов из России может обернуться выгодой для Москвы. Об этом заявил генеральный секретарь экономического совета при германском Христианско-демократическом союзе (ХДС) Вольфганг Штайгер.

Подарок для Москвы: на Западе считают, что блокада России поможет ей выиграть

По его словам, расторжение действующих энергетических контрактов будет иметь серьезные последствия для коммерческих и частных потребителей в Германии и Европе, сообщает Funke.

"Компании уже сейчас находятся под огромным давлением из-за роста цен на оптовых рынках. Сейчас много говорят о газе. Но мы не должны быть наивными, когда речь заходит об отказе от долгосрочных и недорогих контрактов на поставки угля и нефти: Россия может из этого даже извлечь пользу. Потому что тогда на мировом рынке она могла бы добиться невероятно высокой цены на эти высвободившиеся объёмы", — пояснил Штайгер.

Стоит заметить, что такого же мнение придерживается и министр финансов США Джанет Йеллен. По её словам, при полном эмбарго на нефть, газ и уголь негативное воздействие на экономику западных стран может перевесить ущерб для Москвы.

"Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут", - считает министр финансов США.

В подобном ключе высказывался и министр финансов Австрии Магнус Бруннер. Он отметил, что Вена не станет поддерживать эмбарго на российский газ, поскольку это принесёт ей проблемы больше, чем Москве.

Между тем, как сообщает агентство Bloomberg, Вашингтон и Брюссель обсуждают возможные шаги по снижению доходов России от поставок нефти в Евросоюз

Среди этих "возможных шагов":

  • эмбарго на поставки нефти (но опасения на сей счёт упомянуты выше);
  • применение расчётного механизма, который позволил бы "удержать выручку России" от экспорта нефти с момента начала военной спецоперации на Украине;
  • установление ценового порога на поставки энергоносителей.

Между тем, Еврокомиссия в понедельник намерена предложить очередной пакет санкций в отношении России, куда, по данным издания Politico, включены "некоторые меры" относительно импорта нефти. А кроме того, предлагается отключить от Swift ещё несколько российских банков.

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Темы евросоюз германия джанет йеллен
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