The Economist: большая часть мира не встанет против России

Почему обывателю кажется, что против России сейчас едва ли не весь мир? Всё дело в нашем европоцентризме, когда кроме стран коллективного Запада для нас никого более не существует. Это примерно соответствует нелепой картинке: существуют лишь те люди, которых показывают по телевидению или в интернете. И не только люди, но и события. На деле антироссийские санкции поддержало жалкое меньшинство.

Политический мейнстрим

Простой житейский опыт подсказывает: чтобы вы ни делали и к чему бы ни взывали, не всегда эти начинания и просьбы будут поголовно всеми поддержаны. Не отваживаясь на прямую конфронтацию с Россией, американские политиканы всё-таки рассчитывали на массовую поддержку вводимых санкций.

"Индия, пожалуй, самая неудобная из тех, кто постоянно воздерживается от кампании Запада по наказанию Владимира Путина, президента России, за вторжение на Украину. Но далеко не единственная. В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и зависимые от США государства отвергают её просьбы о введении санкций против России или просто критики в её адрес", — пишет британское издание The Economist.

Индию пытаются пристыдить за её многолетнюю приверженность идее неприсоединения к любым военным блокам, к стратегическому противостоянию с Китаем и зависимости от поставок российской военной техники. Что касается последнего возражения, действительно, Индия вместе с дюжиной других государств воздержалась от голосования по резолюции, представленной Россией в Совет Безопасности ООН, и отказалась от закупок сотни наименований запасных частей для находящихся на вооружении индийской армии танков, кораблей и истребителей российского производства.

Когда подобным образом поступают некоторые страны, в этом следует усматривать не попытку следовать в навязанном Белым домом русле или противодействия Кремлю. Это действительно независимые государства ведут свою политику. Во имя интересов своих народов, а не ослушавшихся окрика считающих себя властелинами всего мира.

40 государств, выступивших против или воздержавшихся от принятия резолюции ООН, осуждающих российскую спецоперацию на Украине, составляют четверть мирового ВВП и 20% его экспорта. До сих пор почти все они не играли большой роли в российской экономике. В них не было нужды, поскольку все необходимые для России товары и услуги ранее приобретались исключительно на Западе, хотя их производили далеко за пределами этого континента.

Политические игрища

У руководителей большинства государств давно уже нет никакой веры в словоблудие западных политиков, которые якобы озабочены сохранением "демократии". Неважно где, хотя бы на Украине или в каком-нибудь государстве на африканском материке. Лицемерная политика США по отношению к Югославии, Ливии, Ираку или любой другой стране, которая не в состоянии оказать достойного сопротивления воинственным потугам американцев, явственно продемонстрировала захватнические цели коллективного Запада.

Как констатирует упомянутый выше британский журнал: "Даже Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты, несмотря на слабые экономические связи с Россией, оценили, что больше потеряют, нежели получат от Запада".

Нормальные политики, адекватно оценивающие ситуацию, пусть даже и не симпатизирующие России, понимают, что лучше всего дистанцироваться от теряющих не только мировое лидерство, но и элементарный политический контроль Соединённых Штатов. США было отпущено чуть более полувека. Может, хватит? Смириться с этим сложно, но придётся.

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