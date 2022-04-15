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Автор Ольга Лазарева

Макаренко не исключил причастность петербургских чиновников к финансированию неонацистов "Азова"*

Экономика

Накануне, 14 апреля, СМИ рассказали о возможной связи известного российского бизнесмена Теймураза Хихинашвили с финансированием украинского неонацистского батальона "Азов"* (организация признана террористической и её деятельность запрещена на территории РФ). Общественный деятель Эрнст Макаренко уверен, что если информация подтвердится, то участники финансирования неонацистов должны быть преданы суду как преступники и террористы.

Макаренко не исключил причастность петербургских чиновников к финансированию неонацистов "Азова"*

По информации журналистов, батальон может финансироваться из прибыли предприятий, работающих на территории бывшего Сестрорецкого инструментального завода им. С. П. Воскова Курортного района Петербурга. На первоначальном этапе, в 2001 году, предприятие стратегического значения было приватизировано и образовано в ОАО "СИЗ". Уже в 2003 году завод был продан американской офшорной компании Jensen Group, владеющей им и на сегодняшний день. В период реорганизации Администрацией Курортного района руководил Александр Беглов.

Мощности промышленного гиганта были разделены между меньшими алмазоперерабатывающими предприятиями, в том числе

  • New Diamond Technologies,
  • "Инреалом",
  • "Невским Бриллиантом"
  • и "Новыми алмазными технологиями".

Все они принадлежат крупному московскому бизнесмену, председателю Израильско-Российского Делового Совета Теймуразу Хихинашвили.

Журналисты обнаружили между Хихинашвили и Бегловым прочные связи: они регулярное встречаются и общаются, в том числе в публичном пространстве, оба эту связь не скрывают. Между тем до 2014 года Теймураз Хихинашвили открыто находился в крепких дружеских отношениях с украинским олигархом Игорем Коломойским. Последний официально занимался финансированием батальона "Азов"*. После 2014 года связующим звеном между Теймуразом Хихинашвили и Игорем Коломойским стал Тимур Миндич, бенефициар ООО "Грин филмс", занимающейся прокатом продукции "Студии "Квартал-95", сооснователем которой является действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Прибыль от предприятий Хихинашвили потенциально могла направляться на финансирование украинских неонацистских бандформирований, отмечают СМИ. Общественный деятель Эрнст Макаренко считает такую схему весьма вероятной и отмечает, что и другие российские бизнесмены, чиновники и представители шоу-бизнеса могли действовать подобным образом.

"Если это так, то это преступники, пособники террористов. С ними надо расправляться, как со всеми пособниками террористов. Я уверен, я вижу по ситуации, по косвенным фактам, что таких предприятий немало. И напрямую с бандеровцами была связана, например, огромнейшая часть шоу-бизнеса, который был вовлечён в эту машину финансирования украинских бандформирований. Это был не просто бизнес, это был бизнес, который внедрялся во всю эту идеологию и разрушение нашего самосознания. Обычный бизнес тоже в это вовлечён, к сожалению. Это непочатый край работы для наших спецслужб. Надо вычислять и безжалостно наказывать таких мерзавцев, и их крыши во власти тоже должны быть ликвидированы", — заявил Макаренко.

Он также отметил, что если прибыль от предприятий Хихинашвили шла на финансирование террористов, то чиновники, при условии, что они знали о подобных схемах, должны понести наказание, как минимум, за покрывательство.

"Если он в курсе, то это просто покрывательство. Предательства в стране очень много, поэтому мы с 2014 года, да и раньше, всё сдавали Украине, так это всё предавалось, позволялось вольготно развиваться фашистскому строю. К сожалению, среди представителей российской власти много предателей народа и нашего президента", — уверен общественник.

По мнению Макаренко, с финансированием украинских неонацистов могут быть связаны и другие петербургские предприятия. Причастные должны выявляться спецслужбами и безжалостно наказываться.

"Хочется сказать очень жёстко. Сложно давать оценку конкретному одному городу, потому что спецслужбы вскрывают каналы финансирования из разных источников на территории России. Да, действительно, СБУ проникли в бизнес и во многие сферы жизни нашего государства. Это была их задача, и она успешно, видимо, выполнялась. Это очень печально. От любых преступных подобных элементов мы должны безжалостно избавляться. […] Если что-то всплывает наружу и если об этом знают чиновники, то это полное пособничество терроризму, сознательное", — заявил Макаренко.

Со стороны петербургских чиновников, а также Хихинашвили и других фигурантов журналистского расследования официальных заявлений пока не поступало. Будут ли реагировать на обнародованную информацию российские правоохранительные органы — также неизвестно.

* Организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы украина санкт-петербург александр беглов игорь коломойский владимир зеленский
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