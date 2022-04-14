"Путинское повышение цен" работает только для западных стран

Российская спецоперация на Украине послужила катализатором сформировавшегося противостояния Москвы и коллективного Запада, в результате чего США и их военно-политические партнёры незамедлительно активировали "подвешенные" экономические санкции.

Кроме того, была заморожена половина российских золотовалютных резервов, что спровоцировало небывалое обострение противоборства в финансовой сфере.

Рост цен и дефицит отдельных товарных позиций наблюдается не только в России. Глобальный характер международных отношений обусловил деструктивное влияние санкций и на экономику стран-инициаторов.

За чуть более полтора месяца операции отмечен значительный рост цен на энергоресурсы в США и ведущих странах Европы. При составлении сравнительных таблиц использовались открытые данные.

Цены на электроэнергию

Стоимость киловатт-часа может сильно отличаться в зависимости от региона в рамках одной страны.

Например, в России с учётом планового повышения цен в середине 2022 года разброс стоимости может быть от 9,27 рубля (Чукотка) до 1,27 рубля за киловатт (Иркутская область).

В США стоимость варьируется от 0,37 доллара (Гавайи) до 0,094 доллара (Небраска), американские тарифы зависят не только от сезона и погодных условий, но и от фактического спроса.

Франции удавалось сдерживать цены на электроэнергию до апреля путём заморозки тарифов. Их резкий рост связан не только с санкционными действиями, имеющими обратный эффект, но и с климатическими факторами.

Россия Франция Германия Великобритания США Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Для населения, кВт/час 3,36 руб.

0,044 USD 3,38 руб.

0,045 USD 0,2 USD 0,6 USD

↑

200% 0,35 USD 0,4 USD

↑

14% 0,28 USD 0,5 USD

↑

78% 0,16 USD 0,2 USD

↑

25%

Цены на природный газ

Дефицит энергоресурсов вынуждает европейцев идти на беспрецедентные меры. Так, руководство ФРГ обратилось к населению с просьбой сократить потребление газа и снизить нагрузку на отопительные системы посредством понижения температурного режима в жилых помещениях.

Россия Франция Германия Великобритания США Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Для населения, куб.метр 5,7 руб.

0,67 USD 5,9 руб.

0,07 USD 0,93 USD 1,2 USD

↑

29% 0,78 USD 1,17 USD

↑

50% 1,02 USD 1,73 USD

↑

70% 0,42 USD 0,51 USD

↑

21%

Цены на бензин

Повышение цен на топливо превращает автомобиль в средство абсолютной роскоши. Параллельно повышаются и цены на общественный транспорт. В Америке и Канаде агрегаторы такси и служб доставки уже ввели дополнительный топливный сбор, частично компенсирующий скачок цен на бензин и дизельное топливо.

Россия Франция Германия Великобритания США Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Сентябрь, 2021 Апрель, 2022 Для населения, литр 49 руб. 53 руб.

0,7 USD

↑

8% 1,68 USD 1,89 USD

↑

12% 1,8 USD 2,14 USD

↑

19% 1,73 USD 2,14 USD

↑

24% 0,73 USD 1,19 USD

↑

63%

Цены на продукты питания

Повышение розничных цен затронуло и продукты питания. По данным ООН, индекс продовольственных цен в мире вырос за год на 21%, из них повышение на 12% пришлось на последние два месяца.

Экономическое противостояние с Россией серьёзно ударило по кошельку рядового потребителя. Во всём мире растёт количество просроченных счетов, а вместе с ними уровень недовольства политическим курсом национальных правительств.

Рейтинги властей

Так, по последним данным, негативно относятся к действиям властей:

в Германии — 57%;

в США — 64%;

в Нидерландах — 65%;

в Великобритании — 69%;

во Франции — 69%;

в Чехии — 69%;

в Польше — 78%;

в Испании — 84%.

Рост цен на энергоресурсы также спровоцировал падение личных рейтингов популярности глав государств. По данным социологического исследования Morning Consult,

Байдена поддерживают 44%;

Шольца — 44%;

Трюдо — 41%;

Моррисона — 41%;

Макрона — 39%;

Джонсона — 33%.

В связи с этим в ближайшие годы прогнозируется ухудшение электоральных позиций указанных государственных деятелей и обострение внутриполитической борьбы в странах Запада.

Как ни парадоксально, в России санкции в значительной степени консолидировали общество вокруг угрозы внешнего врага и повлекли значительное повышение рейтинга популярности президента и правительства.

В целом экономическая ситуация в мире вынуждает и руководство наиболее значимых российских предприятий, и зарубежную бизнес-элиту делать осторожные шаги навстречу друг другу — искать точки соприкосновения в вопросах обхода санкций и заключать новые контракты.

Западный бизнес стремится не потерять колоссальный российский рынок, а российский — продолжать поставки товаров, импортозамещение которых пока не представляется возможным.

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