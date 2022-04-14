Российская спецоперация на Украине послужила катализатором сформировавшегося противостояния Москвы и коллективного Запада, в результате чего США и их военно-политические партнёры незамедлительно активировали "подвешенные" экономические санкции.
Кроме того, была заморожена половина российских золотовалютных резервов, что спровоцировало небывалое обострение противоборства в финансовой сфере.
Рост цен и дефицит отдельных товарных позиций наблюдается не только в России. Глобальный характер международных отношений обусловил деструктивное влияние санкций и на экономику стран-инициаторов.
За чуть более полтора месяца операции отмечен значительный рост цен на энергоресурсы в США и ведущих странах Европы. При составлении сравнительных таблиц использовались открытые данные.
Стоимость киловатт-часа может сильно отличаться в зависимости от региона в рамках одной страны.
Например, в России с учётом планового повышения цен в середине 2022 года разброс стоимости может быть от 9,27 рубля (Чукотка) до 1,27 рубля за киловатт (Иркутская область).
В США стоимость варьируется от 0,37 доллара (Гавайи) до 0,094 доллара (Небраска), американские тарифы зависят не только от сезона и погодных условий, но и от фактического спроса.
Франции удавалось сдерживать цены на электроэнергию до апреля путём заморозки тарифов. Их резкий рост связан не только с санкционными действиями, имеющими обратный эффект, но и с климатическими факторами.
|Россия
|Франция
|Германия
|Великобритания
|США
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Для населения, кВт/час
|
3,36 руб.
|
3,38 руб.
|0,2 USD
|
0,6 USD
|0,35 USD
|
0,4 USD
|0,28 USD
|
0,5 USD
|0,16 USD
|
0,2 USD
Дефицит энергоресурсов вынуждает европейцев идти на беспрецедентные меры. Так, руководство ФРГ обратилось к населению с просьбой сократить потребление газа и снизить нагрузку на отопительные системы посредством понижения температурного режима в жилых помещениях.
|Россия
|Франция
|Германия
|Великобритания
|США
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Для населения, куб.метр
|
5,7 руб.
|
5,9 руб.
|0,93 USD
|
1,2 USD
|0,78 USD
|
1,17 USD
|1,02 USD
|
1,73 USD
|0,42 USD
|
0,51 USD
Повышение цен на топливо превращает автомобиль в средство абсолютной роскоши. Параллельно повышаются и цены на общественный транспорт. В Америке и Канаде агрегаторы такси и служб доставки уже ввели дополнительный топливный сбор, частично компенсирующий скачок цен на бензин и дизельное топливо.
|Россия
|Франция
|Германия
|Великобритания
|США
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Сентябрь, 2021
|Апрель, 2022
|Для населения, литр
|49 руб.
|
53 руб.
|1,68 USD
|
1,89 USD
|1,8 USD
|
2,14 USD
|
1,73 USD
|
2,14 USD
|0,73 USD
|
1,19 USD
Повышение розничных цен затронуло и продукты питания. По данным ООН, индекс продовольственных цен в мире вырос за год на 21%, из них повышение на 12% пришлось на последние два месяца.
Экономическое противостояние с Россией серьёзно ударило по кошельку рядового потребителя. Во всём мире растёт количество просроченных счетов, а вместе с ними уровень недовольства политическим курсом национальных правительств.
Так, по последним данным, негативно относятся к действиям властей:
Рост цен на энергоресурсы также спровоцировал падение личных рейтингов популярности глав государств. По данным социологического исследования Morning Consult,
В связи с этим в ближайшие годы прогнозируется ухудшение электоральных позиций указанных государственных деятелей и обострение внутриполитической борьбы в странах Запада.
Как ни парадоксально, в России санкции в значительной степени консолидировали общество вокруг угрозы внешнего врага и повлекли значительное повышение рейтинга популярности президента и правительства.
В целом экономическая ситуация в мире вынуждает и руководство наиболее значимых российских предприятий, и зарубежную бизнес-элиту делать осторожные шаги навстречу друг другу — искать точки соприкосновения в вопросах обхода санкций и заключать новые контракты.
Западный бизнес стремится не потерять колоссальный российский рынок, а российский — продолжать поставки товаров, импортозамещение которых пока не представляется возможным.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета