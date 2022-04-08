На Западе придумывают схемы покупки российской нефти

Британо-нидерландская Shell теперь покупает нефть из России, если она как минимум наполовину смешана с нефтью из другой страны. Такую смесь называют "латвийской".

Именуют её так потому, что смешение происходит в латвийском порту Вентспилс. Нельзя сказать, что это какое-то новое изобретение: после санкций, введённых США против Венесуэлы и в том числе экспорта нефти из этой страны, появились "малайзийская" и "сингапурская" смеси.

Что касается компании Shell, то ранее её руководство объявило о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток — 2".

Кроме того, в марте компания объявила о намерении отказаться от спотовых закупок нефти в России. В четверг, 7 апреля, Shell опубликовала прогноз, согласно которому компания по итогам прошедшего периода потеряет от четырёх до пяти миллиардов долларов в связи с прекращением некоторой деятельности в РФ, напоминает агентство "Прайм".

Теперь же компания внесла изменения в условия своих контрактов. Согласно им, в каждом продаваемом компании барреле российской нефти должно быть не более 49,99%. Если 50,01% поставляются из других источников, нефтяной груз технически не имеет российского происхождения.

Продажа такой нефти является совершенно законной, отмечает агентство Bloomberg. Агентство добавляет, что Европа не стала применять какие-либо ограничения или штрафы на покупку российской нефти. Но в Shell-то уже объявили об отказе покупать российскую нефть. Теперь вот изобретают схемы.

Напомним, власти США ввели запрет на импорт нефти из России. На эту тему рассуждают и европейские политики, однако сильным сдерживающим фактором являются большие объёмы поставляемой из России нефти.

Накануне министра финансов США Джаннет Йеллен заявила, что запрет на экспорт российской нефти приведёт к стремительному росту цен.

"Вопрос в том, что многие страны, особенно в Европе, зависят от этого, мы бы, вероятно, увидели цены, летящие до небес, если бы ввели полный запрет на нефть", — заявила она на слушаниях в комитете палаты представителей.

По её словам, разрабатывая антироссийские санкции, Вашингтон хотел "доставить столько боли России, сколько возможно". Однако США также хотели и "позаботиться о том, чтобы не было нежелательной боли для американцев и партнёров".

Как видим, чтобы избежать "нежелательной боли", западным нефтяным компаниям приходится идти на ухищрения. Несмотря на декларации об отказе от покупки российской нефти.

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