Парадокс? Россия может хорошо заработать на снижении экспорта нефти и газа в Европу

Россия может значительно увеличить свои экспортные доходы в случае продолжения Европой попыток сократить экспорт российских энергоресурсов. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Эксперт отметил, что сейчас прогнозировать доходы России от экспорта нефти и газа в 2022 году достаточно затруднительно. Сложно определить объёмы экспорта. Однако же дефицит на рынке энергоносителей и переориентация поставок российских энергоресурсов в Азию стимулирует рост цен. И Россия может продать меньшие объёмы нефти и газа, но дороже.

А это, отметил Игорь Юшков, позволяет компенсировать снижение экспорта: "Это же хорошо, когда ты продаешь меньше товара и получаешь больше денег. Всегда выгоднее получить 100 долларов от одной баррели, а не двух".

Он отметил, что даже развитие возобновляемых источников энергии поддерживает российскую экономику, поскольку наша страна экспортирует металлы, необходимые для ветряных и солнечных установок.

"Когда традиционная энергетика дорогая, многим хочется переходить на возобновляемую. Следовательно, растет спрос на активно используемые в ней металлы, тот же литий или никель. Они тоже растут в цене, мы тоже на этом зарабатываем", — сказал Игорь Юшков в эфире Rutube-канале "Изолента live".

Отметим, в четверг Европарламент принял очередную антироссийскую резолюцию. В ней содержится требование о введении дополнительных санкций против России. В частности, речь идёт о полном эмбарго на импорт из России нефти, угля, ядерного топлива и газа.

Кроме того, в резолюции также содержится призыв исключить Россию из G20, ВТО, ЮНЕСКО и еще ряда международных организаций. Напомним, что подобные резолюции не обязательны для выполнения. Тем более, что Европарламент принял уже не одну схожую с нынешней резолюцию.

Но игнорировать подобные заявления со стороны евродепутатов тоже было бы неправильно. Тем более, что на уровне ЕС уже приняты несколько пакетов антироссийских санкций. И планируется объявить об очередном, пятом по счёту.