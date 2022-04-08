Эксперт рассказал, поставки каких товаров из России критически важны для США

Минфин США запретил долларовые выплаты по госдолгу России с принадлежащих ей счетов в американских банках. Как решение повлияет на экономику нашей страны и Америки, какое из двух государств пострадает больше и почему данный шаг угрожает существованию доллароцентричной финансовой системы, рассказал Pravda.Ru американист Малек Дудаков.

Удар по доллару

— Малек, американский Минфин запретил выплаты в долларах по госдолгу РФ с принадлежащих России счетов в американских фининститутах. Какие могут быть последствия для американской экономической системы?

— Да, в США было принято решение блокировать российские суверенные счета, а также счета многих российских компаний, которые, по мнению американцев, могут быть связаны с российским государством, чтобы не дать им возможность проводить операции с этими деньгами. Американской медийной машине выгодно показать, что Россия не способна выплачивать проценты по своим долгам, и объявить частичное банкротство этих компаний.

Это создает медийную картинку: якобы положение дел в России ухудшается. Хотя внешний частичный дефолт никак не влияет на ситуацию внутри России.

Казначейство США, думаю, не пойдёт ни на какие смягчения санкций в отношении российских запасов, которые хранятся в американской финансовой системе. Со временем можно ожидать договорённостей либо обмена, если Россия предоставит свои активы западных компаний, в том числе американских, которые имеют недвижимость в России. Но взаимовыгодный обмен возможен не в кратко- или среднесрочной перспективе, а спустя несколько лет.

— У этого решения может быть эффект, негативный именно для США?

— Само по себе это решение никак не повлияет на американскую экономику, потому что деятельность компаний, чьи счета были арестованы, уже давно заморожена в США. Но это усложнит торговлю Америки с Россией по тем видам товаров, которые Америка продолжает закупать у России.

США сняли санкции с импорта российских удобрений в связи с тем, что в Америке начался кризис удобрений, их стоимость взлетела в 2,5 раза за последний год.

В целом арест российских суверенных счетов и счетов российских компаний ставит под сомнение финансовую модель, которую Америка навязывает всему миру в последние десятилетия. Потому что любая банкнота — это в первую очередь обязательство. Обязательство того, что у тебя есть возможность всегда её обменять, у тебя есть право собственности на неё. Америка уже давно начала отходить от принципов частной собственности в отношении стран, которые имеют не самые дружелюбные отношения с Вашингтоном. Но раньше это касалось стран-изгоев: Венесуэла, Иран и другие. А в случае с Россией речь идёт о пятой-шестой экономике мира по уровню ВВП, паритету покупательной способности.

Это сильнейший репутационный удар по долларовой системе.

Это мотивирует всё больше регионов, имеющих проблемы с США:

Индия,

Китай,

Латинская Америка,

Африка

искать альтернативные средства сбережения, которые имели бы независимость от решений Вашингтона и Брюсселя. Поэтому в долгосрочной перспективе последствия будут очень нехорошие и поставят под сомнение существование доллароцентричной финансовой системы. Но это через несколько лет — долларовая система начнёт рушиться не завтра.

Титан, уран и удобрения

— Есть ли у России и США сфера, жизненно важная для обеих стран, в которой сложно вводить санкции?

— Америка, так же как и Европа, хотя, может быть, и в меньшей степени, зависит от российских энергоносителей. Но всё-таки она ввела санкции в отношении российских:

нефти,

газа,

угля.

Это ещё больше подхлестнуло рост цен на углеводороды на внутреннем рынке США.

Есть сферы, в которых Америка сильно зависит от поставок из России. Например, удобрения. Россия и Белоруссия вместе занимают 40% мирового рынка калийных удобрений, и немалую часть рынка США. В отсутствие удобрений, с резким ростом цен на них, американским фермерам приходится сокращать посевы зерновых культур и наращивать посевы сои, которая требует меньше удобрений. Это может привести к росту стоимости продовольствия в Америке и во всём мире.

Америка сильно зависит от поставок урана из России и Казахстана, потому что американские шахты по производству урана давно закрыты. В Америке не вводятся в эксплуатацию новые АЭС, но старые работают — на урановом топливе, более 60% которого они импортируют из России и Казахстана. Поэтому уран уже выведен из-под санкций.

У авиаиндустрии США большая зависимость от титана. Хотя они объявили санкции на поставки титана, но постараются их смягчить, когда наша спецоперация закончится.

По отдельным аспектам возможна отмена санкций, потому что Америка (хотя меньше, чем Европа), но сильно зависит от поставок из России.

— Говорят, что уран для США имеет очень важное значение. Может ли Россия использовать эти поставки как механизм влияния на США и другие страны, как контрсанкции?

— В любом случае речь не о краткосрочной перспективе, в рамках которой проходит наша спецоперация на Украине. Эта история рассчитана на долгосрочную перспективу. Американские компании имеют неплохие запасы урана. Если Россия прекратит поставки, то, скажем, на год им хватит. Потом, конечно, начнутся проблемы, потому что мало стран занимаются добычей этого ископаемого. Да, Австралия — один из крупных поставщиков. Но СНГ — крупнейший.

В долгосрочной перспективе это скажется на работе американских АЭС. И даже в большей степени — на работе европейских АЭС, которые на 100% зависят от поставок из России и Казахстана.

Что касается контрсанкций, сейчас Россия усиливает давление по всем фронтам на Америку — от космической отрасли и МКС до углеводородов. Думаю, что везде, где есть возможность, российское правительство этой возможностью пользуется.