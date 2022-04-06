Торговлю с Прибалтикой предложили приравнять к измене Родине

Политолог Николай Межевич считает, что любые экономические проекты и торговля со странами Прибалтики должны квалифицироваться как измена Родине. Так он прокомментировал заявления политиков этих государств о возможности закрытия границ с Россией.

В частности, об этом ранее заявлял глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс. Впрочем, он подчёркивал, что на этот шаг должны пойти все прибалтийские государства.

"Нужно посмотреть, что это будет означать чисто практически. Я не вижу возможностей, что это могла бы сделать одна из стран Балтии в отдельности. Но все вместе этот вопрос, безусловно, могли бы рассмотреть", — заявлял Пабрикс.

Впрочем, некоторые политики из стран Прибалтики подчёркивают, что решение о закрытии границ с Россией должно приниматься на уровне Евросоюза.

А вот политолог Николай Межевич полагает, что ответ России на подобные действия должен быть жёстким.

"Последние десятилетия Россия постепенно сокращала торгово-экономические связи со странами Прибалтики, но объём торговли оставался значительным, зависимость экономики трёх стран от России по-прежнему велика. В ответ на демонстративно недружественные действия, отзыв послов своих стран и высылку дипломатов России из Литвы и Латвии следует немедленно прекратить все торгово-экономические связи и, возможно, заморозить дипломатические отношения с этими государствами. Любая торговля, экономические проекты с данными странами должны квалифицироваться исключительно в категориях Уголовного кодекса Российской Федерации и проходить оценку по статье "измена Родине", — цитирует политолога издание "Политический калейдоскоп".

По его словам, "вся транспортно-логистическая отрасль Прибалтики погибнет". "Железные дороги без российских, белорусских, казахстанских грузов убыточны. В этих странах останутся только холод, голод и обезумевшие полуфашистские политики", — считает Николай Межевич.

Заметим, что и в самих прибалтийских государствах местные предприниматели отнюдь не в восторге относительно перспектив перекрытия остающихся связей с Россией и Белоруссией. Но их аргументы о значительных убытках и росте безработицы местные политики предпочитают игнорировать.

Стоит ещё отметить комментария заместителя главы МИД России Александра Грушко относительно ситуации с возможной блокадой Калининградской области.

"Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем", — сказал Грушко.

Стоит отметить, что накануне Еврокомиссия предложила ввести запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов. Но все же речь не шла о закрытии границ прибалтийских государств. Впрочем, пока преждевременно делать какие-либо выводы на сей счёт.

Надо понять, в чём именно будут выражаться очередные антироссийские санкции и включают ли они закрытие границ, в том числе с государствами Прибалтики. И как быть в таком случае, например, с Финляндией, которая не заявляла о возможном закрытии границы с Россией.