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Автор Ольга Лебедева

Глава британского ЦБ: наши доходы испытывают исторический шок

Экономика

Продолжающийся рост цен на энергоносители в Европе уже ощутимо сказывается на реальных доходах населения. Глава Центрального банка Великобритании предупредил о кризисе, который может быть "больше, чем в 1970-х годах" и вероятности инфляции "в двузначном процентном диапазоне" уже в этом году.

Глава британского ЦБ: наши доходы испытывают исторический шок

Банк Англии ожидает, что британские потребители и предприятия окажутся под сильным давлением из-за увеличения стоимости жизни, поскольку экономический рост также заметно замедляется.

По данным Британского национального статистического института "Управление национальной статистики", которому поручено собирать и публиковать статистические данные в области экономики, населения и общества,

  • 51% британцев потратили меньше денег на товары, не необходимые для жизни,
  • 34 % сэкономили на потреблении газа и электроэнергии,
  • 31 % стал меньше тратить на продукты и другие товары, необходимые для жизни.

Об этом рассказал глава британского ЦБ Эндрю Бейли, выступая перед членами Брюссельского аналитического центра Брейгеля (Брюссельская европейская и глобальная экономическая лаборатория):

"Это действительно исторический шок для реальных доходов. Шок от роста цен на энергоносители в этом году будет больше, чем в любом из 1970-х годов", — сказал банкир (цитата RT).

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине цены на нефть и газ во всем мире росли, буквально, не по дням, а по часам:

  • сырая нефть в марте периодически поднималась до $120 за баррель,
  • природный газ достиг рекордного максимума в Европе — почти $4000 за тысячу кубометров.

Несмотря на это Европейский союз и Великобритания заявили о намерении постепенно стать независимыми от российских энергоносителей, чтобы таким образом "сократить доходы Москвы".

Лондон обязался к концу года постепенно полностью прекратить импорт российской нефти, на которую приходится 8 % от общего объёма потребностей Великобритании. Зависимость страны от российского газа меньше, поскольку Лондон получает менее 4 % газа из нашей страны. В материковой Европе зависимость эта примерно в десять раз выше, с долей порядка 40%.

И цены растут, и инфляция, а экономика замедляется

Рост цен на энергоносители привел к росту стоимости жизни в Соединенном Королевстве. По официальным данным, цены выросли на 6,2% за последние двенадцать месяцев, что является самым высоким показателем за последние 30 лет.

Банк Англии уже предупредил, что инфляция может быть двузначной из-за роста цен на энергоносители.

Эндрю Бейли говорит, что центральный банк также уже обнаружил первые признаки замедления экономических показателей на основе опросов компаний и потребителей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Энергетический кризис 1970-х годов начался, когда Западная Европа и США в результате эмбарго на организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) столкнулись со значительным дефицитом сырой нефти и, как следствие, с резким ростом цен.

Двумя худшими событиями того периода были, с одной стороны, нефтяной кризис 1973 года, когда цены на сырую нефть выросли в четыре раза за несколько месяцев после эмбарго ОПЕК во время Четвертой арабо-израильской войны, и энергетический кризис 1979 года, вызванный иранской революцией, который привел к временному прекращению экспорта нефти с Ближнего Востока. Эти потрясения в то время привели к инфляции, рецессии и росту безработицы на всем Западе.

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Темы кризис великобритания
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