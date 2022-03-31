РФ заставит ЕС платить в рублях — эксперты

Российский президент Владимир Путин в ответ на введённые Западом санкции потребовал оплаты за газ в рублях. При отсутствии денег Россия намерена отключить газ Европе.

Европейские политики и экономисты уже предлагают властям схему "купить за евро рубли у ЦБ РФ, а за рубли — газ".

Как пишут обозреватели Der Spiegel Михаэль Брехер и Клаус Хеккинг, так Кремль усиливает давление на Запад, который, разумеется, от таких предложений не в восторге. Но риск прекращения поставок тоже высок.

Власти ЕС уже убеждают население "пережить зиму с +15 градусами тепла дома" и "экономить газ".

В принципе платежи возможны, несмотря на западные санкции, так как на определённые российские банки ограничения не распространили. Но Москва так обеспечивает спрос на рубли, что укрепляет курс национальной валюты.

Фактически первое же заявление о введении обязательной оплаты в рублях привело к значительному повышению курса рубля. А Запад будет вынужден обходить собственные санкции.

Как считает Томас Майсснер, руководитель отдела стратегических исследований Земельного банка Баден-Вюртемберга, Москва намерена обойтись без введения эмбарго на газ, но будет лишь требовать платить за него в рублях.

Пока G7 и Евросоюз считают требование Путина "неприемлемым". Но технически найти рубли для оплаты не проблема. Вполне возможно, что европейским газовым компаниям удастся достать необходимые рубли для газовых расчётов, например, у российских коммерческих банков, не попавших под санкции.

Напомним, Германия в прошлые годы импортировала 56,3 млрд кубических метров российского газа, что составляет 55% всего импорта. Потому остановка работы с Россией грозит крайне негативными последствиями. Это, как минимум, приведёт к остановке работы целых отраслей промышленности.

А России банально нужны деньги. Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), в январе 2022 года 45% российского госбюджета складывалось из налогов и пошлин от экспорта нефти и газа.

Кремль заявляет о возможности перенаправления поставок в Китай, задействовав газопровод "Сила Сибири", связавший месторождения на Дальнем Востоке России с Китаем. Хотя это технически проблематично, это возможно.

В январе 2022 года Россия и Китай договорились о поставках газа по новому газопроводу "Сила Сибири — 2". По планам Кремля, до 2025 года экспорт СПГ должен возрасти до 110-190 млрд кубометров. Удастся ли это России, предсказать сложно.

Но в Сети уже отметили, что разговоры европейских политиков о невозможности/нежелании платить за газ рублями — не более чем элемент политического торга.

В один и тот же день вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет пересматривать валюту оплаты за газ, предусмотренную действующими контрактами, а федеральный канцлер Олаф Шольц звонил Владимиру Путину и просил разъяснений по платежам в рублях.

В итоге стороны договорились, что эксперты с обеих сторон проведут дополнительную оценку возможности оплаты поставок газа в рублях. Путин заверил Шольца, что ухудшения условий по контрактам на газ при переходе на рубли не будет.

Так что сегодня разговор идёт о том, кто дрогнет первым. Россия намерена заставить Запад с собой считаться.

И если оба контрагента останутся верными своим курсам, то поставки прекратятся и в мире воцарится хаос.

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