Выход из ВТО поддержит экономику и внутреннее производство России

Станет ли рубль конвертируемым, почему Россия ничего не теряет при выходе из ВТО и ЕСПЧ, а также об исторических параллелях между экстремизмом Meta* и террористами в России рубежа XIХ-ХХ веков рассказал Pravda.Ru политолог, директор Института международных отношений, руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков.

Конвертируемый рубль

— Алексей Николаевич, Владимир Путин поручил продавать природный газ американцам и европейцам за рубли. Поможет ли это укрепить позиции рубля и помочь российской экономике?

— Во-первых, это заявка о переходе к новому формату международных экономических отношений с постепенным отказом от привязки к доллару. Во-вторых, нам заморозили валютные резервы в Европе, не дают ими пользоваться, поэтому самый правильный шаг — использовать в расчётах рубль. Партнёры будут вынуждены конвертировать рубль и для этого использовать наши резервы, временно их размораживая или давая возможность ими пользоваться в том количестве средств, которое необходимо, чтобы произвести обратную конвертацию. Таким образом мы нивелируем замораживание наших активов.

— А что происходит с репутацией рубля на международном пространстве? Пользуются ли им где-то ещё?

— Сейчас не конец XIX века, когда Витте, министр экономики и финансов Российской империи, сделал российский рубль конвертируемым и привязал его к золоту. Сегодня рубль не является резервной и конвертируемой мировой валютой.

В связи с этим возникают сложности, но не у нас как у поставщиков, а у потребителей, которые вынуждены искать возможность конвертации рубля.

Возможно, в будущем рубль станет конвертируемым и войдёт в систему международных экономических отношений. С Индией недавно мы договорились о расчёте в национальных валютах:

рубль,

рупия.

Возможно, то же самое произойдёт с Китаем. Бреттон-Вудская система, которая была сформирована после Второй мировой войны, показывает, что привязка к доллару является кабальной для многих государств, и в итоге одно государство манипулирует в экономической сфере.

Дискредитация ВТО, ЕСПЧ и ООН

— "Справедливая Россия" внесла законопроект о выходе России из ВТО. Какие здесь последствия для России?

— С политической точки зрения все последствия, которые могли быть для России, уже произошли: санкции, экономические рычаги давления со стороны ЕС и США. Нас и так закрыли от экспорта и импорта товаров из ЕС, США и Британского содружества.

Когда мы входили в ВТО, многие говорили, что это убьёт нашу экономику и производителей. Так и происходило.

Сегодня мы отходим от этой системы, и есть надежда, что теперь экономика России и внутреннее производство будут развиваться. Нам пора активнее переходить к собственному производству и отходить от принципа сырьевого поставщика.

Мы загоняем кругляк в Китай, гоним нефть через нефтепроводы, а не делаем из кругляка мебель, а из нефти — ГСМ и другое топливо. Это снижает доходность.

— ЕСПЧ заявил, что Россия перестаёт быть участником Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года. Что это значит?

— В последние десятилетия многие международные организации (ЕСПЧ, ООН), которые должны сохранять мир на планете, наоборот, закрывают глаза на агрессивные действия определённых государств.

Когда бомбили Югославию, ООН не остановила варварские действия США. Они по кускам разрывали Югославию, признавали нелегитимные государства (Косово и другие), которыми управляют военные преступники.

Система, которая была сформирована после Второй мировой войны, превратилась в Лигу наций, которая в своё время ускорила начало Второй мировой войны. Выход России оттуда ничего не меняет, так как голос России и других здравомыслящих государств (Китай, Индия), которые выступали за стабилизацию международных отношений, не были и не будут услышаны. Поэтому сегодня мы на пороге усиления:

ШОС,

БРИКС,

которые будут заниматься нормализацией отношений между государствами, а не накачивать, например, оружием Украину.

Также ЕСПЧ сообщил, что больше не рассматривает заявления из России. Но эта организация была политизирована и использовала свои ресурсы для поддержки террористических структур. Например, в России они поддерживали организации и физических лиц, которые призывают к свержению власти.

Экстремизм в Сети

— Недавно было заявление, что использование продуктов Meta* не может быть экстремизмом, если речь идёт о пользователях. Почему Instagram*, Facebook* — это экстремистские организации, но в то же время российские пользователи этих платформ не экстремисты?

— Опять мы выборочно действуем, боясь, что это ударит по блогерам. Видимо, принято решение о постепенном уходе из этих ресурсов, а не резком. Например, работает до сих пор WhatsApp, который является частью Facebook. Непонятны такие половинчатые решения.

Если мы уходим, то полностью обрубаем структуры, которые призывают к уничтожению русских. При половинчатых действиях Запад по-прежнему будет использовать эти ресурсы для идеологической атаки на граждан России.

Из этих ресурсов ушла не вся аудитория. Многие пользуются VPN. Возможно, это временная заморозка. Если они продолжат ту же политику, тогда можно ожидать через пару месяцев полную блокировку. Будет то же самое, что с Telegram, которому VPN не помогал: он просто прекратил работать.

— Какие есть способы влияния на общественное мнение россиян через Instagram, Facebook?

— Во-первых, прямые призывы к насилию в отношении российских граждан и военнослужащих. Во-вторых, эти ресурсы используют широкую сеть ботов, которые заполняют пространство сетей информацией негативного характера, компрометирующей наши:

государство,

общество,

конкретных физических лиц,

призывают к государственному перевороту вплоть до уничтожения руководителей нашей страны. Это недопустимо. Такое было уже в конце XIX века, когда разные организации использовали физический террор, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России. Тогда это тоже начиналось с листовок, нагнетающих обстановку. Вызывало это ненависть к власти, правоохранительным органам, что пытаются и сейчас делать на этих ресурсах.

Тогда это вылилось в революцию, гражданскую войну, разрушение страны, миллионы погибших. Сегодня наша задача — не допустить этого опять.

Потому что любые переустройства таким образом политической модели приводят к страшным последствиям для граждан и государства. К сожалению, у нас не все это осознают. Многие как дети, которым приходится что-то запрещать, чтобы они себе не порезали палец. Поэтому хотел бы призвать граждан фильтровать информацию. Когда государство переживает тяжёлый период, то это как с матерью: её сыны должны объединиться и всячески её поддержать, а не привести к тому, чтобы она слегла в больницу и умерла.

Поэтому сегодня, кто бы каких политических взглядов ни придерживался, мы должны быть едины в устремлениях. Только тогда мы сможем сохранить наше государство и развиваться дальше.

* Запрещённая в России экстремистская организация.