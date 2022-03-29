Германский политик: Россия сделала гениальный экономический ход

Бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал решение президента России перевести оплату по контрактам за поставки газа в рубли. Такое решение касается только недружественных государств. К которым, в частности, отнесены все государства, входящие в Евросоюз.

По словам Вальдемара Гердта, с технической точки зрения для Германии не является проблемой перейти на оплату поставок рублями. Основные проблемы для западных элит заключаются в политике, поскольку Берлин и Брюссель много лет поддерживали санкционную политику Вашингтона в отношении России.

По словам бывшего депутата бундестага, "мы своими санкциями выстроили себе барьер, который перепрыгнуть сами теперь не можем, не потеряв политическое лицо".

"Гениальный экономический ход — это понятно. Укрепление рубля — это тоже понятно. Но здесь речь идет даже не о самом газе, даже не о долларе, который столетиями доминировал и разбойнически грабил все народы", — сказал Гердт в эфире программы "Время покажет".

По его мнению, Россия поставила Германию и остальной Евросоюз перед выбором между выживанием населения Европы и подчинённостью американскому долларовому диктату. Он также считает, что его страна оказалась на грани экономического коллапса. И в случае стремительного роста недовольства народа, у властей не будет вариантов, кроме приобретения газа за рубли.

"Пойти по предложенному Россией плану — значит отказаться от той квазигениальной идеи американского печатного станка, когда не надо ничего производить — можно просто купить бумагу и краску, и весь мир покупает твои фантики. Это действовало более столетия. Теперь эта машина начинает ломаться, что вызывает огромный шок и серьезные колебания", — сказал Гердт.

Отметим, страны "Большой семёрки" объявили от отказе оплачивать поставки российского газа в рублях. Политическое руководство этих государств обратились к своим компаниям с просьбой не принимать рублёвые счета за газ.

Отметим, что канцлер ФРГ Олаф Шольц настаивает, что контракты предусматривают в большинстве своем оплату в евро и "компании будут производить ее в соответствии с договорами". Подобной позиции придерживается и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В Еврокомиссии также заявили, что страны Евросоюза отказываются оплачивать поставки российского газа рублями.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что не будет бесплатных поставок российского газа иностранным потребителям.