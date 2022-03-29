Альтернатива газу из России — возврат Европы в XIX век

Требование России оплачивать поставляемый природный газ рублями ставит западные страны перед сложной дилеммой. Возомнивший себя властителем мира Запад считает ниже своего достоинства считаться с интересами "автократии", "страны-бензоколонки", которую он тщится изничтожить санкциями. Если же недружественные нам страны будут стоять на своём, их экономикам грозит коллапс.

Когда Западная Европа, следуя повелению своего заокеанского сюзерена, объявила России "тотальную войну", она забыла заглянуть в учебники истории Второй мировой войны и учесть горький опыт разгрома гитлеровской Германии и всех европейских стран, входивших в нацистский блок. Сегодня люди, формирующие политику Евросоюза и НАТО, встали на скользкий путь, так как объявленный ими "крестовый поход" против России будет иметь тяжёлые последствия для всего мира.

Только страх перед ядерной войной удерживает США и их европейских клевретов от прямого вступления в горячий конфликт с Россией для защиты своих ставленников в Киеве. Был избран путь экономической и финансовой войны, выразившийся в санкциях против нашей банковской системы, заморозке международных резервов Банка России, ареста за рубежом имущества, счетов российских компаний и предпринимателей и т. д.

Власти нашей страны вначале взяли паузу и только со временем начали заявлять о первых ответных мерах, и тут же последовали жалобы и стенания от бывших западных "партнёров".

На совещании с правительством 23 марта президент Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку в недельный срок определить порядок проведения расчётов за поставки газа в недружественные страны в рублях. Решение мотивировано тем, что Запад блокировкой российских резервов фактически объявил дефолт перед Россией, и использование в расчётах с ним скомпрометировавших себя валют — доллара, евро или фунта стерлингов — далее не представляется возможным. Таким образом, к концу марта "Газпром" должен внести изменения в действующие контракты, с тем чтобы зарубежные потребители могли осуществлять платежи за газ по понятной и прозрачной процедуре.

В угоду заокеанскому хозяину и себе во вред

На самом деле, требование России по оплате поставок газа в рублях смотрится довольно умеренным и вполне логичным на фоне буйных фантазий западных политиков в санкционной сфере: они-то себя не ограничивают никакими правилами и соображениями морали в своём стремлении разрушить экономику России и заставить страдать её население. Однако гордыня не позволяет им принять тот факт, что Западу придётся отступить перед страной, капитуляция которой после "ядерных санкций" им казалась так близка.

По мнению немецких экспертов, манёвр с рублёвыми платежами привёл страны Запада в большое замешательство, так как он вынуждает их обходить собственные санкции.

Отдельные страны (например, Италия, Польша и Австрия) поспешили заявить, что не собираются переходить с евро на рубли. Премьер-министр Словении Янез Янша кичливо отверг требование Москвы, заявив, что никто в Европе не знает, как выглядят рубли. И это заявляет представитель страны, которую едва ли найдёшь на политической карте мира! Поведение подобного рода стран-лимитрофов в Европе хорошо иллюстрирует выражение "хвост виляет собакой".

В ход вступила и "тяжёлая артиллерия" в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, не упускающей ни одного шанса навредить России. По её мнению, оплата российского газа рублями была бы "попыткой обойти санкции", а этого позволить себе ЕС никак не может. Фрау фон дер Ляйен давно бы собственноручно закрутила все вентили на российских газопроводах, ведущих в страны ЕС, да мешает сопротивление таких стран, как Германия и Венгрия, для которых отказ от сотрудничества с "Газпромом" будет означать остановку многих предприятий и холодные батареи отопления для обычных граждан.

Вашингтон, отказавшись покупать энергоносители из России, требует того же от Брюсселя. Зависимость Европы от импортного газа несоизмеримо больше, но чего не сделаешь в угоду заокеанскому хозяину!

После визита президента США Джо Байдена в Брюссель европейские политики стали демонстрировать готовность к послушанию. Германия, решительно выступавшая за своё сотрудничество с Россией в энергетической сфере, заявила о желании вдвое сократить импорт российской нефти уже к середине 2022 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что процесс "получения независимости" странами Евросоюза от газа из России фактически стал необратимым.

Два ярых противника нашей страны — Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен — договорились о создании "совместной рабочей группы для снижения зависимости Европы от российских полезных ископаемых и усиления европейской энергетической безопасности". Надежда — на американский СПГ, который Байден в очередной раз пообещал поставлять Европе. Но вряд ли те 10-15 млрд кубометров из Америки сделают погоду на фоне 155 млрд кубометров голубого топлива, что поставляет в страны Евросоюза "Газпром".

Европе пора прийти в чувство

Как отметили в Минфине России, перевод расчётов за газ в рубли позволит российской топливной отрасли рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету — на стабильные налоговые платежи. Если на сегодняшний день у нас действует обязанность экспортёров продавать на бирже 80% валютной выручки, то по новым правилам европейские компании будут вынуждены приобретать на валютном рынке рубли для оплаты газовых контрактов, что равноценно 100% валютной выручки.

Даже появление информации о введении новых правил значительно укрепило рубль, что говорит о движении в правильном направлении.

Однако отдельные государства из списка "недружественных" не захотят безропотно соглашаться и постараются ещё больше подогреть кампанию в пользу бойкота российских энергоносителей. Выбор у них небольшой: покупать в рублях или не покупать вовсе. В последнем случае Европа не только лишится поставок "Газпрома", но и подстегнёт цены на газ от других поставщиков, что обернётся глобальным дефицитом и мировым энергетическим кризисом.

Обрывать торговые связи с Россией для европейцев нет резона, если только они не поверили и в самом деле в басни фрау фон дер Ляйен о спасительном американском СПГ и скором пришествии совершенно "зелёных" источников энергии, способных заменить все виды ископаемого топлива вместе взятые. Россия является мировым лидером по запасам газа (48 трлн кубов) и по экспорту (около 200 млрд в год). На российской территории сосредоточено 70% перспективных ресурсов нефти и газа, то есть со временем доля мирового рынка, приходящаяся на нашу страну, будет только расти.

Склонность представителей западного мира политизировать вопрос с поставками газа из России приводит к разбалансировке глобальной энергосистемы и наносит ущерб в том числе инициаторам рестрикций. Если исключить крайний вариант, связанный с глобальной войной за ресурсы, то вполне вероятен распад мировой экономики на анклавы, полагает эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

К трём предположительным анклавам с современным уровнем жизни можно отнести Россию-Китай, США-Канаду и Австралию, а другим странам придётся вернуться в XIX век. Единственным вариантом этого избежать была бы готовность Европы договариваться с Россией через уважительный диалог на равных. Правда, при виде нынешней "плеяды" европейских политиков в такое слабо верится.

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