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Автор Антон Куликов

Экономист: Россия впервые в истории загоняет Запад в зависимость от валюты другой страны

Экономика

Экономист Александр Лосев считает, что расчёт в рублях за российский газ впервые в истории загоняет Запад в зависимость от валюты другой страны.

Экономист: Россия впервые в истории загоняет Запад в зависимость от валюты другой страны

По его мнению, Россия демонстрирует смену подхода к взаимодействию с Евросоюзом и США, стремясь обеспечить собственную безопасность в экономике и финансовом сегменте. Такой подход потребовался после того, как на Западе были заморожены хранившиеся там международные резервы России.

"После того как они конфисковали наши резервы, мы с ними будем работать абсолютно по-другому. Потому что нам необходимо обеспечить безопасность. Что сказал президент Путин? Самое главное, почему они так возбудились: они поняли, что просто так забирать наши ресурсы и не платить у них уже не получится. Потому что рубль — это валюта, которую контролируем мы сами", — сказал экономист.

По его мнению, государства ЕС впервые в истории оказались в ситуации, в которую ставили другие государства во внешней торговле. Раньше США и Евросоюз имели мощные рычаги воздействия на международных партнёров в виде полного контроля над всеми долларами и евро в мире. Однако теперь европейцам придется зависеть от рублей, если они хотят и дальше обеспечивать себя природным газом.

Александр Лосев отметил, что каждый безналичный доллар контролируется США. И даже если валютный счёт открыт в российском банке, то это вовсе не означается, что доллары тоже на этом счету. Они по-прежнему в американском банке, а российский зеркально это отражает на балансе.

"Все доллары там, а все рубли здесь. И они понимают, что, даже если европейский банк отразит у себя на балансе какую-то рублевую сумму, она будет всего лишь зеркальным отражением. Настоящие рубли здесь, в наших банках, под контролем нашего ЦБ. Вот что происходит", — цитирует экономиста издание "Экономика сегодня".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в пятницу поручение главы государства об оплате поставок российского газа рублями, заявил, что в течение нескольких дней "Газпром" должен будет осуществить контракты и разработать прозрачную, понятную систему, как это можно осуществлять технически и логистически".

По словам Пескова, потом эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а "дальше посмотрим".

При этом он отметил, что поручение относилось к "Газпрому", а вот другого крупного поставщика российского природного газа — компании "Новатэк" — оно не касается, поскольку это частная компания. "Новатэк" играет большую роль в поставках сжиженного природного газа (СПГ).

Между тем, в Министерстве экономики Германии заявили, что считают вопрос расчётов за поставки российского газа и нефти делом частных компаний и соблюдения договоров. А вот необходимости вмешательства со своей стороны не увидели.

"Насколько мы знаем, большинство договоров заключены в долларах или евро. Импортеры обязаны гарантировать соблюдение договоров. Мы находимся в постоянных переговорах, но с нашей стороны нет необходимости вмешательства", — заявил представитель министерства Роберт Зеверин.

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