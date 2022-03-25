Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT

Отключение российских банков от международной платёжной системы SWIFT, которым нас на Западе давно пугали и в которое нашим властям не хотелось верить, всё же случилось. Тему бегства от доллара, как и других "санкционных" валют, теперь неизбежно придётся переводить из области дискуссий в практическую плоскость. Одним из вариантов решения являются цифровые валюты, но помехи связаны с неравномерностью их развития в разных странах.

Безрассудные санкции, наложенные Западом на российскую финансовую систему, стали шоком для всего мира. Одно дело заблокировать $9 млрд у Афганистана, из которого Соединённые Штаты позорно бежали после 20 лет военных действий, и другое — "заморозить" $300 млрд у Банка России, отключить от SWIFT державу, являющуюся постоянным членом Совета Безопасности ООН и значимым участником международной торговли. Доверие к западным валютам и финансовым структурам после этого резко упало.

Грабительское поведение США и их европейских сателлитов на международной арене неминуемо приведут к тому, что доллар и евро перестанут быть мировыми валютами. Россия, Китай, Индия и многие другие дружественные нам страны заинтересованы в другой мировой валюте — более надёжной, удобной и прозрачной. Многие эксперты предсказывают в будущем фрагментацию глобальной финансовой и банковской системы на отдельные зоны, в каждой из которых будут иметь хождение свои валюты.

Так, чешский политолог и экономист Петр Робейшек предположил, что с завершением процесса глобализации мир расколется на два торговых блока — китайско-российский и американо-европейский. Роль национального государства вырастет, а значит, ряду стран придётся самостоятельно продвигать свои интересы и меньше рассчитывать на других.

Часто среди экспертов можно встретить мнение, что на смену доллару придёт цифровой юань. В качестве аргументов в пользу такой версии приводят размеры Китая и его вовлечённость в мировую экономику. Если брать криптовалюты (биткоин, эфириум и т. д.), то к ним пока гораздо меньше доверия, чем к традиционным деньгам. Ведь правительство, выпускающее доминирующую валюту, представляет всю мощь государства и может поддержать мировую экономику в периоды глобальной нестабильности с помощью дополнительного выпуска денег.

Цифровой юань рулит

По данным Банка международных расчётов (БМР), в настоящее время примерно 86% регуляторов мира исследуют возможности цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ или CBDC), в том числе и на уровне тестирования. Рост популярности криптовалют стал вызовом для деятельности традиционных банков, на который надо было отвечать.

ЦВЦБ полноформатно функционируют в десяти странах мира. Правда, речь идёт о слаборазвитых странах, расположенных в Карибском бассейне, Юго-Восточной Азии и Африке. Для них главный ориентир — расширение охвата населения платёжными услугами, что обусловлено низким уровнем доступности банковских услуг.

Основной мотивацией для стран с развитым банковским сектором служит стремление укреплять денежный суверенитет на фоне роста безналичных расчётов, повышение финансовой стабильности и укрепление роли центральных банков ввиду распространения частных цифровых активов. Масштабное пилотирование цифрового юаня (e-CNY) было запущено в начале 2021 года на базе шести китайских банков и поддержано позднее сотней финансовых организаций и партнёров. По данным Народного банка Китая, к концу октября прошлого года было открыто более 140 млн личных кошельков, а объём транзакций составил около 62 млрд юаней.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стали первым масштабным мероприятием, где была широко использована новая валюта e-CNY. Можно сказать, что она смогла шагнуть за границы Китая. Пользователи, в том числе иностранные гости, использовали цифровой юань как на площадках в зоне соревнований, так и для оплаты транспорта, общественного питания, проживания, шопинга и туризма. Лимит баланса кошелька составлял не более 10 тысяч юаней ($1572).

Власти рассчитывают, что тестирование цифрового юаня с иностранными посетителями поможет решить проблему обмена денег, что облегчит поездки иностранцев в Китай после открытия границы. В будущем китайские туристы, выезжающие за границу, смогут использовать электронные деньги для потребления за рубежом. Цифровой юань смогут использовать в торговле и инвестициях страны, участвующие в инициативе "Пояс и путь".

Mbridge — "цифровой" мост, соединяющий рынки

В октябре 2020 года Банк России опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле, в котором сообщалось о возможном расширении системы денежного обращения за счёт цифровой валюты в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. В середине февраля этого года регулятор сообщил о запуске тестирования платформы с участием 12 банков. Вначале подключились три банка, а остальные завершат этот процесс по мере доработки своих IT-систем. Причём два банка успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между гражданами с использованием банковских мобильных приложений.

Как отмечает первый заместитель главы ЦБ Ольга Скоробогатова, платформа цифрового рубля предоставляет новые возможности для всех участников. Переводы в электронных деньгах для граждан будут бесплатными и доступными в любом регионе страны. Бизнес сможет снизить издержки и создать возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей.

До сих пор ЦВЦБ в разных странах используются прежде всего в национальном формате, но их потенциал для повышения эффективности трансграничных платежей вызывает у регуляторов всё больший интерес. Одним из наиболее масштабных экспериментов в этой области является разработка Инновационным хабом БМР в сотрудничестве с рядом центральных банков проекта mCBDC Bridge или mBridge. У истоков инициативы стояли Управление денежного обращения Гонконга и Банк Таиланда. Сегодня к ней подключились также Институт цифровой валюты Народного банка Китая и Центральный банк ОАЭ.

Участники проекта mBridge провели успешный эксперимент, в рамках которого были проведены международные мультивалютные расчётные операции. Он продемонстрировал невиданную быстроту операций по трансграничным переводам, занявшим всего несколько секунд. Другое преимущество переводов по mBridge — намного меньший размер комиссий по сравнению с той же системой SWIFT.

Система трансграничных переводов цифровых валют в рамках существующей платформы mBridge или другого аналогичного проекта является многообещающей альтернативой корреспондентской банковской системе. Понятно, что ЦВЦБ в России, Китае и других странах находятся на разном уровне развития, поэтому имеет смысл договариваться о возможной синхронизации этих процессов. В связи с утраченным доверием к западным финансовым структурам Россия будет вынуждена выстраивать с дружественными ей странами платёжную систему нового типа, основанную на взаимном доверии и последних технологических достижениях.

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