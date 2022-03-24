Укус комара: страны Прибалтики наносят России "удары", которых она не замечает

Прибалтийские государства готовы поддержать самые радикальные антироссийские инициативы. Это, в общем-то, не новость. Вот и сейчас одна из продвигаемых ими идей — закрытие морских портов для российских судов.

В Латвии, Литве и Эстонии призывают последовать этому примеру и другие государства Евросоюза. Правда в Западной Европе прислушиваться к прибалтийским политикам не спешат.

Вот, например, министр сообщения Латвии Талис Линкайтс пообещал закрыть морские порты страны для судов под российским флагом.

"Мы надеялись, что будет совместное решение Европейского союза. Мы видим, что есть страны, которые решительно выступают против этого, поэтому очевидно, что решение будет региональным", — добавил министр.

Надо отметить, что российским судам уже закрыли доступ в прибалтийские порты. В частности, в порт литовской Клайпеды. При этом руководство порта подсчитало, что с учётом этого решения, а также санкций против Белоруссии грузооборот порта упадёт почти втрое.

В Латвии подсчитали, что снижение грузооборота порта Риги упадёт почти наполовину, а порта Вентспилса — на две трети. И здесь нужно учитывать, что грузооборот в этих портах и так падал в предыдущие годы.

При таком положении дел в морских гаванях не совсем понятно, зачем Латвии и Литве железные дороги и на какие средства они будут дальше существовать, отмечает главный редактор RuBaltic.Ru Александр Носович.

При этом, отмечает эксперт, для России эти санкции прибалтийских государств никакой особой роли не играют, поскольку большинство российских компаний давно уже не пользуется услугами тамошних портов.

Конечно, были компании, которые не вняли призывам не пользоваться инфраструктурой недружественных государств, а страны Прибалтики де-факто такими являются уже много лет. Но раз не вняли, то теперь должны сами решать свои проблемы.

А в целом Россия уже несколько лет проводит курс на переориентацию транзита из прибалтийских портов на отечественные. Теперь к этому подключается и Белоруссия, компаниям которой тоже перекрыли транзит через Прибалтику.

Можно сказать, что этот регион стремительно теряет своё значение для транзита грузов из России и Белоруссии. А поскольку, как известно, ломать не строить, то не приходится и говорить о каких-либо перспективах возвращения к ведению дел как прежде.

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