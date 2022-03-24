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Автор Антон Куликов

Как Россия спасает благополучие Евросоюза

Экономика

Президент России Владимир Путин 23 марта распорядился продавать природный газ недружественным государствам за рубли. Это решение стало неожиданным для Запада. Там решают, как быть в такой ситуации. Тем временем, цены на газ вновь пошли вверх. Но надо заметить, что Россия, в общем-то, и по сей день по сути спасает энергетический сектор Европы.

Как Россия спасает благополучие Евросоюза

Ведь до вчерашнего дня стабильные поставки российского газа в Европу сказывались на его стоимости в ЕС, где цены снижались. Благоприятным воздействием на рынок деятельности "Газпрома" пользуются все без исключения трейдеры, связанные с компанией.

По сути, российская компания фактически негласно спасает энергетику Евросоюза. А тем более, надо напомнить, что скоро начнется период интенсивной закачки топлива в подземные хранилища газа на новый отопительный сезон.

"Цены в Европе на газ упали до минимума благодаря стабильно большим объемам из России. Транзит идет как через Украину, так и по "Северному потоку", заказы на прокачку через который выросли", — отмечал аналитик Bloomberg Стефен Стапжински.

К 22 марта 2022 года стоимость природного газа снизилась до 1050 долларов за тысячу кубометров. При этом импорт природного газа из Норвегии и поставки сжиженного природного газа почти не сыграли в этом роли.

Сжиженный газ из США находится на пике возможных поставок и не демонстрирует рост с января месяца. В целом согласно данным GIE и GASSCO, российский импорт в ЕС достигает объема в 342 миллиона кубометров в сутки.

Показатели экспорта из России постоянно растут, достигнув в марте среднего значения в 368 миллионов кубометров без учета поставок в Турцию. Это на 115 млн больше, чем в январе. Общий же объем потребления газа из РФ с учетом отбора из ПХГ ЕС достигает 390 миллионов кубометров в сутки. То есть экспорт из России опережает показатели для СПГ и Норвегии вместе взятые.

Между тем, то же агентство Bloomberg сообщает, что США и Евросоюз близки к соглашению относительно снижения зависимости от российских энергоресурсов.

Одним из основных приоритетов Байдена и европейских союзников является сокращение и полное прекращение зависимости Европы от российского газа, а также практический план для достижения этой цели, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

США готовы поставлять Европе природный газ и водород, однако их объемы, ценообразование и другие детали сделки пока неизвестны. Хотя это как раз самые важные моменты, в отличие от продекларированного стремления к снижению зависимости от поставок из России.

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