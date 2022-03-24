Как Россия спасает благополучие Евросоюза

Президент России Владимир Путин 23 марта распорядился продавать природный газ недружественным государствам за рубли. Это решение стало неожиданным для Запада. Там решают, как быть в такой ситуации. Тем временем, цены на газ вновь пошли вверх. Но надо заметить, что Россия, в общем-то, и по сей день по сути спасает энергетический сектор Европы.

Ведь до вчерашнего дня стабильные поставки российского газа в Европу сказывались на его стоимости в ЕС, где цены снижались. Благоприятным воздействием на рынок деятельности "Газпрома" пользуются все без исключения трейдеры, связанные с компанией.

По сути, российская компания фактически негласно спасает энергетику Евросоюза. А тем более, надо напомнить, что скоро начнется период интенсивной закачки топлива в подземные хранилища газа на новый отопительный сезон.

"Цены в Европе на газ упали до минимума благодаря стабильно большим объемам из России. Транзит идет как через Украину, так и по "Северному потоку", заказы на прокачку через который выросли", — отмечал аналитик Bloomberg Стефен Стапжински.

К 22 марта 2022 года стоимость природного газа снизилась до 1050 долларов за тысячу кубометров. При этом импорт природного газа из Норвегии и поставки сжиженного природного газа почти не сыграли в этом роли.

Сжиженный газ из США находится на пике возможных поставок и не демонстрирует рост с января месяца. В целом согласно данным GIE и GASSCO, российский импорт в ЕС достигает объема в 342 миллиона кубометров в сутки.

Показатели экспорта из России постоянно растут, достигнув в марте среднего значения в 368 миллионов кубометров без учета поставок в Турцию. Это на 115 млн больше, чем в январе. Общий же объем потребления газа из РФ с учетом отбора из ПХГ ЕС достигает 390 миллионов кубометров в сутки. То есть экспорт из России опережает показатели для СПГ и Норвегии вместе взятые.

Между тем, то же агентство Bloomberg сообщает, что США и Евросоюз близки к соглашению относительно снижения зависимости от российских энергоресурсов.

Одним из основных приоритетов Байдена и европейских союзников является сокращение и полное прекращение зависимости Европы от российского газа, а также практический план для достижения этой цели, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

США готовы поставлять Европе природный газ и водород, однако их объемы, ценообразование и другие детали сделки пока неизвестны. Хотя это как раз самые важные моменты, в отличие от продекларированного стремления к снижению зависимости от поставок из России.