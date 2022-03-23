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Автор Антон Куликов

Идеальный шторм: как непогода в Новороссийске грозит обрушить глобальный рынок нефти

Экономика

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что погрузка нефти на терминале полностью остановлена. Приём в трубопровод пока продолжается, резервуаров хватит до конца четверга, 24 марта. Эксперты уже называют эту ситуацию "идеальным штормом".

Идеальный шторм: как непогода в Новороссийске грозит обрушить глобальный рынок нефти

Из-за 11-балльного ветра в Новороссийске несколько дней назад вышли из строя два из трёх устройств, с помощью которых происходит отгрузка нефти на танкеры. При этом неблагоприятные погодные условиях сохраняются — в КТК сообщили, что не представляется возможным провести обследование одного из повреждённых выносных причальных устройств (ВПУ).

Кроме того, в консорциуме предупредили о возможном падении отгрузки нефти с терминала в перспективе марта — апреля в пять раз.

Если подобные прогнозы подтвердятся, то это окажет серьёзное влияние на глобальный рынок нефти. Мощность этой магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год. И надо заметить, что через терминал в Новороссийске идут значительные объёмы нефти из Казахстана.

В том случае, если два причальных устройства вышли из строя и их ремонт займёт много времени (например, месяц-два), это может привести к серьёзному сбою в отгрузке нефти потребителям. Крупнейшие из них — это

  • Италия,
  • США,
  • КНР,
  • Турция,
  • Франция
  • и Испания.

По словам эксперта Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова, эта ситуация может перерасти в "идеальный шторм" на рынке поставок нефти.

"Если эта ситуация совпадёт с другими разными событиями, а мы видим сейчас, что постоянно происходят бомбардировки хуситами нефтяных объектов в Саудовской Аравии, постоянно обсуждается, вводить ли санкции против российской нефти… В таких условиях создаётся такой идеальный шторм и цены могут взлететь обратно к 140-150 долларам за баррель", — цитирует Юшкова Life.ru.

Ранее заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил, что если потребуется длительный ремонт, то "мы говорим о потенциальной потере до 80% отгрузки, то есть до одного миллиона баррелей (нефти) в сутки".

Крупнейшими акционерами Каспийского трубопроводного консорциума являются "Транснефть" (24%) и казахский "КазМунайГаз" (19%). Кроме того, акционерами КТК являются ряд компаний из России, Казахстана и стран дальнего зарубежья.

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Редактор: Елена Тимошкина
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