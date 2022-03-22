Формула Макфола: экс-посол придумал, как забрать у России нефть

Соединённые Штаты не скрывают, что ставят своей целью вытеснить нашу страну с мирового рынка нефти. С Евросоюзом сложнее — там тоже заявляют о желании как можно скорее отказаться от российской нефти. Но осознают, что быстро найти замену не получится.

По данным Росстата, в 2021 году в России было добыто 524 млн т нефти и газового конденсата, экспортировано 230 млн т (44 процента от всей добычи). При этом на нефть пришлось 22,4 процента от всего российского экспорта, 41,3 процента — от всего экспорта топливно-энергетических товаров.

США ввели эмбарго на поставки российской нефти. Это, в общем, Вашингтону по силам, поскольку общий объём импорта нефти и нефтепродуктов из России не превышал восьми процентов от общего объёма импорта США энергоносителей.

А вот зависимость многих стран Евросоюза от поставок из России куда выше. И немедленно ввести эмбарго в ЕС проблематично.

Сейчас западные политики размышляют, где найти дополнительные объёмы нефти. Самый очевидный вариант — увеличение производства в странах Персидского залива. Тем более, что только у Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов есть для этого возможности. Только власти этих государств особого желания идти на встречу пожеланиям Вашингтона не показывают.

Ещё один вариант — снять санкции с Венесуэлы и Ирана, хотя бы частично. Вот только правительства этих стран наверняка потребуют (или уже потребовали) существенных уступок со стороны Запада. Было бы странно, если б они так не поступили, такая возможность…

Но в любом случае, заместить те объёмы, которая поставляет Россия, будет очень сложно. И процесс этот растянется на долгое время.

И тут своим видением ситуации поделился бывший посол США в России Майкл Макфол. Он предложил не вводить эмбарго на поставки нефти. Но это не уступка России.

"Россия должна продолжать поставлять нефть в демократические страны, но получатели не должны за неё платить", — написал Макфол.

По его мнению, "демократические страны" должны удерживать оплату российской нефти до окончания спецоперации на Украине. Но без нефти оставаться не должны.

Сложно сказать, воспримет ли кто всерьёз этот совет Майкла Макфрола. Но не можем не отметить, что подобные фантазии посещают не какого-то блогера, а бывшего посла, считающегося специалистом по России. Такой вот уровень аналитики… И никуда от этого не даться.