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Автор Антон Куликов

Есть идея: в России придумали, как наказать ушедшие иностранные компании

Экономика

За последние несколько недель Россию покинуло — или приостановило работу — множество зарубежных компаний. При этом в Вашингтоне уверяют, что не оказывали давления на американские компании, которые приняли решение уйти из РФ. Дескать, это исключительно их решение.

Есть идея: в России придумали, как наказать ушедшие иностранные компании

Может быть, и так. Но не менее возможен и вариант, что многие компании таким образом просто страхуются от давления. А оно, это давление, может принимать самые разнообразные формы — от кампаний в соцсетях до инициатив по дополнительному налогообложению компаний, которые продолжили бы работать в России.

Но вопрос ещё в том, как быть с теми компаниям, которые всё же ушли. Позволять ли им вернуться на российский рынок?

Вот, например, в Госдуме выступили с инициативой, согласно которой иностранным компаниям, не вернувшимся на российский рынок до 1 мая, могут запретить работу в РФ на десять лет. Соответствующее предложение направлено министру экономического развития Максиму Решетникову.

По мнению авторов законопроекта, отведённого срока будет вполне достаточно, чтобы иностранные производители смогли для себя решить, хотят ли они в ближайшие десять лет работать на нашем рынке. Кроме того, данная инициатива должна "подстегнуть" и те компании, которые остались в России, но приостановили свою деятельность из-за проблем с логистикой.

Надо заметить, что основания, чтобы рассмотреть подобную инициативу, есть. Покинувшие Россию компании грубо нарушили нормы законодательства РФ, уклонившись от выполнения своих обязательств перед нашими гражданами. Кроме того, имеются основания полагать, что руководители некоторых иностранных компаний совершили действия по преднамеренному банкротству, что в России является уголовным преступлением.

Надо сказать, что инициатива депутатов пользуется поддержкой в народе. Согласно результатам опроса, проведённого порталом Superjob, идею запретить вести бизнес в России ушедшим с рынка иностранным компаниям, если они не вернутся до 1 мая, поддерживает 61% респондентов. Против высказались 23% участников опроса. Ещё 16% не определились со своей точкой зрения.

Пусть этот опрос проведён и не социологической службой, но всё-таки едва ли приходится сомневаться, что большинство наших соотечественников придерживается именно такой точки зрения.

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