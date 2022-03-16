Почему компанией, на программном обеспечении которой работает большинство российских банков, владеют граждане США?

15 марта в Совете Федерации прошел круглый стол, на котором обсудили одну из самых важных и актуальных на сегодня тем: "Обеспечение финансовой безопасности страны в условиях санкционной политики Запада".

Поднимался вопрос — какие меры государство принимает для того, чтобы граждане не потеряли свои рублевые и валютные накопления, действительно ли существует угроза отключения интернета в России, и кто владеет компанией, которая обслуживает наши с вами пластиковые карты, а также занимается программным обеспечением в российских банках.

Первой выступила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Елена Афанасьева, в частности она сказала:

— Как избежать наихудшего развития сценария и как не довести до кризиса страну, над этим сейчас работает правительство Российской Федерации. Меры, которое оно предлагает, нацелены на сохранение стабильности в экономике, недопущение роста цен. Хотя здесь много вопросов, и в последнюю неделю мы получаем много писем от наших граждан, сами ходим по магазинам и видим, как возросли цены буквально на всё. Происходит это, на мой взгляд, откровенно спекулятивными методами, особенно на продуктовом рынке. Безусловно, будет потом "разбор полётов" с теми, кто поднимает цены. Мы видим, как необоснованно повышены цены на ряд товаров. Что делать обыкновенному гражданину, когда о финансовой системе страны думает правительство, а ему нужно думать о своём собственном кошельке? Ему надо платить налоги и обеспечить сохранность своих сбережений.

Мы сейчас понимаем, что нужно активизировать все ресурсы для достижения независимости в ключевых отраслях экономики. Понимаем, что наши ещё вчерашние партнёры устроили нам эту проблему и поэтому, конечно, страну будет трясти. Эксперты уверяют, что мы должны с этим справиться.

Но также важно, чтобы каждый гражданин понимал, каковы пути преодоления и выхода из финансовых трудностей.

Эти темы рассматриваются в разрезе экспертной сессии, потому что финансовая безопасность страны в условиях санкций — сейчас одна из самых главных задач.

Наши граждане должны быть уверены в том, что они не потеряют свои накопления, что будет доступность к кредитам, что их не обманут с валютными сбережениями (у части населения такие сбережения есть).

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, член научного совета при Совете безопасности РФ Михаил Делягин высказал своё мнение:

— Старый мир рухнул навсегда благодаря определённым событиям в глобальном масштабе, и сейчас мы видим, как идёт самая настоящая политическая и системная война с Западом. Чем бы она ни закончилась, эта война ведётся за существование России, и сейчас важно, чтобы мир не сорвался в глобальную депрессию и не распался окончательно. Государство принимает много конкретных решений, но принимает их без необходимых системных мероприятий, без понимания того, что нужно строить систему заново.

У нас, к сожалению, фатальная недооценка глубины влияния Запада, поэтому наши успехи не должны заслонять того, что действительно более трети века мы интегрировались во враждебную цивилизацию, которая нас никогда своими не считала по своим внутренним объективным причинам, рассматривала нас исключительно как "еду" и сейчас решила перейти к процессу "поедания".

Хочу напомнить, что 5 марта всерьёз обсуждался некоторыми специалистами вопрос об отключении значительной части интернета в России на один-два месяца, такая техническая возможность у Запада есть. Но поскольку определённые меры были предприняты в 2012 году и потом в 2015 году, на отключение интернета Запад не пошёл. Я надеюсь, что сейчас в нашей стране принимаются меры по соответствующей замене части оборудования, которая может стать существенной.

На сессии по обеспечению финансовой безопасности страны присутствовал адвокат, правозащитник Шота Горгадзе. Он поделился с присутствующими журналистами интересной информацией:

— Я также хочу присоединиться к обсуждению этой темы и, пользуясь возможностью, поднять очень важный в условиях санкционной политики вопрос. Те санкции, которые нам предъявили, — это, возможно, одна из главных и основных атак западных сил, но сейчас речь о важной стороне экономической атаки.

Как мы все знаем, переходя от общего к частному и на конкретных примерах необходимо делать выводы о том, как защитить экономическое и материальное благополучие наших сограждан в череде таких сложных событий, в которых мы оказались.

Но позвольте задать вопрос: как функции основных финансовых учреждений, например, банков, могут нормально дальше работать при неблагоприятном стечении обстоятельств? В этой связи я бы хотел привести один конкретный пример: в последнее время работаю над одним уголовным делом, в котором начал копать глубже и копаюсь дальше. Неожиданно открыл для себя очень интересную информацию: есть группа компаний, которая называется Центр Финансовых Технологий (ЦФТ).

Когда говорю "Норникель", то для меня очевиден конечный бенефициар, я знаю олигарха, который стоит за этой компанией. Когда мы говорим о компании "Роснефть", тоже понимаем, какие физические лица владеют этой компанией.

ЦФТ — это одна из немногих, практически единственная, компания, которая скрывает своих конечных бенефициаров, то есть физических лиц.

Я сейчас расскажу, почему уделяю такое внимание ЦФТ в сфере обсуждаемой темы безопасности.

Есть учредитель этой компании, но конечного бенефициара, того, кто получает прибыль, мы нигде не увидим. А я вам скажу, почему, Тому есть две причины. Первая причина в том, чем занимается ЦФТ. Практически 99% банков нашей страны находится на программном обеспечении, которое разработано компанией ЦФТ. Но по действующему законодательству это программное обеспечение обязательно должно быть российским и должно быть внесено в соответствующий реестр.

Но давайте посмотрим пристальнее, и мы увидим кипрскую офшорную компанию и увидим конечного бенефициара. Просто до этого нужно докопаться.

Оба бенефициара — граждане США. То есть получается, что 90% программного банковского обеспечения находится под полным контролем граждан США.

Не просто США, а людей, которые показали свою лояльность американскому правительству и госдепу следующим образом. В 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ, ряд финансовых банковских структур окрыли свои отделения и приняли участие в обслуживании жителей Крыма. И тут же моментально попали под санкции.

Как вы думаете "российское программное" обеспечение ЦФТ что первым делом сделало? Отключило программное обеспечение, и банки перестали работать.

Мы должны понимать важную деталь — данные программы обновляются каждые две недели, не обязательно быть программистом для того, чтобы понимать, какие механизмы можно заложить во время любого обновления. То есть через две недели старая версия уже работать не будет.

Поменялась ситуация в мире, большое количество стран Европы экономически и санкционного нападает и атакует Россию. Интересно, какое обновление выйдет у ЦФТ? Оно в любой момент может просто парализовать работу банков. Это первый момент.

Второе — чем ещё занимается ЦФТ?

Компания занимается обслуживанием кредитных и дебетовых карт, то есть пластика. Что такое обслуживание пластика? Это полный пакет информации обо всех передвижениях граждан, обо всех транзакциях как физических, так и юридических лиц, которая может быть передана ЦРУ буквально за минуту.

Николай Смирнов — это фамилия одного из заказчиков преследования Ольги Миримской. Фамилия уже всплыла в разрезе темы финансовой безопасности наших с вами сограждан в условиях санкционной политики. Так вот, Николай Смирнов и его отец являются конечными бенефициарами этого ЦФТ, которое, по сути, держит под контролем большинство банков нашей страны. Кстати, это очень быстро понял Сбербанк, он уже создал свою систему.

Но давайте на минуту представим ситуацию, когда у сотен банков прекращает работать это программное обеспечение и они не выдают никому никаких кладов. Полностью парализуется работа банков. Что сделают люди?

Они кинутся снимать деньги там, где это можно сделать, начнётся глобальная паника, и всё начнёт рушиться. Таким образом США достигнут той цели, которую они перед собой поставили. И это потому, что практически вся банковская система, а именно — программное обеспечение, находится в руках граждан США.

Я вам скажу больше, мы забываем о той третьей позиции, с которой сталкивался практически каждый человек. Это система денежных переводов "Золотая Корона". Что такое система "Золотая Корона"? Это когда без открытия конкретного счёта в банке можно перевести определённую сумму из точки А в точку Б.

Многомиллиардные суммы оборота ежемесячно, и эта система также находится под контролем Николая Смирнова, это одна группа компаний, о которой мы говорим.

Система "Золотая Корона", например, может прогнать большие суммы на финансирование "Правого сектора" Украины (признан террористическим и запрещён на территории РФ. — Ред.). Через неё проходят миллиарды неконтролируемых денег, перечислить какие-то дополнительные $200 млн не представляет никакой сложности.

Я задался вопросами — почему Ольга Миримская? Почему против неё возбуждено совершенно фейковое дело? Почему её преследуют?

И сейчас, в свете происходящего, можно сделать вывод о том, что дело не только в её личной ссоре с Николаем Смирновым (напомню, она боролась за своего ребёнка, ребёнок был похищен и увезён на территорию другого государства, а сама Миримская оказалась в СИЗО).

Нужно помнить, что Миримская была ключевым свидетелем в деле ЮКОСА. Её показания позволили обличить Михаила Ходорковского, который после этого понёс заслуженное наказание, а это человек, у которого руки по локоть в крови.

Что необходимо сделать на сегодняшний день для того, чтобы перед мировым сообществом, по сути, на фоне этой не объявленной войны, которую ведёт огромное количество стран против России, выглядеть прекрасно? Нужно поднять "жертвенного мученика", который пострадал от режима действующей российской власти! Нужно посеять сомнения в правдивости ключевых показаний главного свидетеля против Михаила Ходорковского. То есть Ольги Миримской.

На мой взгляд, пазл сложился после того, как мы увидели, какая предпринята попытка атак, после того, как РФ приняла единственное возможное решение в феврале 2022 года по борьбе с бандитизмом на Украине. Мы с вами прекрасно знаем, почему РФ начала спецоперацию — здесь был вопрос, кто раньше начнёт. Украина готовилась напасть на ДНР и ЛНР, но наша разведка сработала безупречно.

А что этому предшествовало? Предшествовал арест Ольги Миримской. Вы спросите, какая между этим связь? Отвечу: дело ЮКОСА и дело Ходорковского.

Поэтому у меня возникает вопрос: а те, кто принимал решение по аресту Миримской, работают в чьих интересах?

Я просто хочу понять, если Миримская совершила преступление, то докажите это в суде. Докажите её вину, и пусть суд вынесет приговор — и он будет либо оправдательным, либо обвинительным. Но её нахождение в СИЗО уже даёт возможность западным средствам массовой информации, приснопамятному "Эху Москвы" и другим оппозиционным СМИ говорить, что Ольга Миримская находится в тюрьме.

Ведь мало кто понимает разницу между тем, когда человек находится под предварительным следствием в СИЗО, между заключением под стражу, и тюрьмой. И вот, пожалуйста, преподносится информация, что свидетель в деле Ходорковского на самом деле дискредитирован и против него возбуждено уголовное дело. Якобы Ольга Миримская — взяточница, и как ей можно верить… Она наверняка оболгала честного Михаила Ходорковского.

Эта женщина когда-то проявила принципиальную позицию и рассказала правду о Ходорковском. Теперь противникам надо доказать, что Миримская является свидетелем, не заслуживающим доверия, чтобы потом пересмотреть дело Ходорковского. Но чем руководствуются наши следователи, которые засовывают её совершенно необоснованно в следственный изолятор?

Хочу подвести итог, что мы с вами имеем.

Мы всячески лелеем и холим компанию, принадлежащую американцам, а именно — ЦФТ, которая, с одной стороны, полностью держит под контролем всю информацию о передвижении большинства наших сограждан, потому что занимается картами и программным обеспечением в банках, и, с другой стороны, обеспечивает неконтролируемые ежедневные переводы системы "Золотая Корона".

В заключение я бы сказал, как человек, владеющий банковскими картами, и как человек, занявший принципиальную позицию и поддерживающий действия нашего правительства на Украине: мне совершенно не хочется, чтобы за мной и моими родными следили в ЦРУ только потому, что у меня есть Visa и MasterCard, и только потому, что, создав формально видимость российской компании, граждане Америки владеют ресурсами, которыми пользуется подавляющее большинство банков нашей страны.

Надо понимать, где есть риски. Здесь вопрос стоит глобальнее. Если в 2014 году ЦФТ отключает банки в Крыму, то что они могут сделать сейчас, если "дядя Джо" психанёт, когда вводимые санкции не приведут к ожидаемому результату.

Начинать войсковую операцию против России они боятся, и правильно боятся, потому что мир превратится в труху. Поэтому единственное, что они могут сделать, — это воевать с нами экономически, а мы не должны давать им таких рычагов.

Я считаю, что это мина замедленного действия и этим делом должно заинтересоваться ФСБ.

Справка

Николай Смирнов инициировал уголовное преследование руководителя банка БКФ, основателя компании "Русский продукт" Ольги Миримской.

Конфликт между ними возник после фактического похищения Смирновым их с Миримской дочери, рожденной суррогатной матерью. Дочь была похищена и вывезена на Кипр. После многолетней борьбы, в которой на стороне Миримской выступило российское государство, ребёнка удалось вернуть.

В 2017 году адвокат Николая Смирнова Александр Рэмов подал заявление в Следственный комитет, обвинив Ольгу Миримскую и следователя в прослушивании переговоров адвокатов. Тогда же было возбуждено дело о взятке — якобы Миримская передала Носову два автомобиля общей стоимостью более 3 млн рублей.

17 декабря 2021 года Басманный суд Москвы принимает решение поместить Миримскую и Носова под стражу.

В свете последних событий показания Миримской по делу ЮКОСА против Михаила Ходорковского подвергаются сомнению и критике ряда оппозиционных СМИ.