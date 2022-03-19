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Автор Кирилл Горшенин

Аудитор о санкциях: "Всё, что затевается, — процесс на годы"

Экономика » Финансы

Нужно ли вкладчикам в попытке спасти сбережения скупать доллары и евро, которые резко подорожали, каким гражданам не нужно покупать сейчас валюту и стоило ли избавляться от отечественных ценных бумаг тем, кто успел в них инвестировать, рассказал Pravda.Ru Максим Гладких-Родионов, генеральный директор аудиторской компании "Уверенность".

Аудитор о санкциях: "Всё, что затевается, — процесс на годы"

Долларовый ажиотаж

Евросоюз официально отключил от межбанковской системы платежей SWIFT банки

  • ВТБ,
  • "Россия",
  • "Открытие",
  • "Новикомбанк",
  • "Промсвязьбанк",
  • "Совкомбанк"
  • и ВЭБ.РФ.

Что это значит для обычных потребителей?

— Отключение банков от системы SWIFT напрямую на физических лиц, клиентов банков, не влияет. На юридических лиц влияет. Особенно на тех, которые связаны с импортно-экспортными операциями. SWIFT означает для банка невозможность проводить платежи в валюте. Но SWIFT — это не единственная такая система. Есть в России своя система. Есть китайские системы.

— А российская система является международной?

— Она позволяет использовать аналогичный механизм расчётов между банками в России и, например,

  • в Казахстане,
  • Белоруссии.

— А почему под санкции не попал Сбербанк?

— На этот вопрос ответ не знает никто, кроме авторов этих санкций. Попал. Но под отключение от системы SWIFT не попал. Я думаю, что это связано с расчётами за энергоносители.

— Доллары резко подорожали. Имеет ли смысл скупать их в банках?

— Этот вопрос носит немного спекулятивный характер. Поэтому на него обычно люди стараются не отвечать. Представим себе гражданина, у которого есть заработная плата в рублях. Можно ли сейчас предположить, какие траты у него будут в рублях через месяц? Наверное, нет. Мы ещё не столкнулись с последствиями санкций, ещё не видим настоящего роста цен на продукты, от которого покупатели испытывают шок. Пока нет такого, что молоко было по 59 рублей, а стало по 159. Но мы не можем утверждать, что этого не будет.

Человек выкраивает из зарплаты немного и покупает доллар. Откуда он знает, не придётся ли ему через две недели этот доллар снова менять на рубли, потому что нужно купить еду, одежду, запчасти для автомобиля или поставить пломбу? В результате этих бесконечных операций можно только потерять.

К чему я это веду? Если есть свободные деньги, то можно и доллар назвать защитным активом. Если же это попытка заработать (купить подешевле, продать подороже) или сберечь средства, выкраивая последние крохи и не зная, можно ли будет обеспечивать потребление на оставшиеся деньги, тогда не стоит этим заниматься.

— Кто из банковских клиентов может заработать на этой ситуации?

— Если говорить именно о долларах, те, кто успел снять валютный вклад в валюте и имеет наличные доллары, — самые большие молодцы. Или те, кто успел избавиться от отечественных бумаг вовремя на фондовом рынке, — тоже молодцы.

— Зачем скупать доллары, если мы попадаем в условия экономической изоляции и существуем в рублевом пространстве?

— Зачем в СССР подпольные дельцы скупали доллары? Их истратить нельзя было. Была чёрная валютная биржа, где можно было что-то менять. Доллар — это средство накопления для нас.

Допустим, сейчас повышенные проценты по вкладам в банках. 20-21% годовых за глаза хватит, чтобы избежать последствий инфляций и сохранить сбережения. Но вспомним 1991 год, когда Сбербанк с советскими вкладчиками не очень хорошо поступил. Где может быть уверенность, что люди, принесшие сегодня деньги на вклад, через месяц смогут их забрать? Банк скажет: "Конечно, сможете". Но может быть всё что угодно. Поэтому наличные доллары для нашей страны — традиционное средство сбережения.

Антироссийские санкции — процесс на годы

— Уже ограничили использование системы Apple Pay. Какие будут последствия для рынка?

— Ничего серьёзного тут нет. Будет просто неудобно. Для рядового пользователя это необходимость снова носить с собой пластиковую карточку и вспоминать PIN-код.

— Какие появились новые способы манипулировать россиянами и выманивать у них деньги?

— Есть звонки от людей, которые представляются сотрудниками банков, попавших под санкции, либо сотрудниками организаций, которые могут помочь со средствами в банках, попавших под санкции. А дальше одно и то же: "Вы должны сейчас сделать перевод для безопасности".

Отмечается сокращение числа мошеннических звонков, потому что очень много таких подпольных центров находилось на Украине. И сейчас им просто не до этого.

— Как подготовиться к возможному кризису, сохранить хоть какие-то сбережения?

— Сейчас никто на этот вопрос не ответит. Потому что мы не представляем масштаба. Когда нам говорят, что Запад санкциями выстрелил себе в ногу, то мы должны понимать, что для нас это выстрел в голову. Интуитивно люди набивают карманы наличными долларами. Наверное, это правильно. Насчёт других защитных активов непонятно. Например, человек может купить слиток золота. Но продать-то его будет непросто.

— Как заявляют на Западе, мишенью санкций являются политические элиты. В итоге страдает население. На ваш взгляд, это санкции против населения или против политических элит?

— Я считаю, что для Запада нет большой разницы между гражданами России:

  • слесарем,
  • олигархом.

Мы для них все одинаково плохие. При этом надо понимать, что процесс введения санкции гораздо проще, чем процесс их снятия. И всё, что у нас сейчас затевается, это на годы, а не на месяцы.

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Санкции против российских банков: есть ли повод для паники? | Что будет с нашими деньгами
Редактор: Марина Севастьянова
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