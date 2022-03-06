На санкционную войну надо отвечать жёстко

Российские военные, выполняющие поставленные перед ними задачи на Украине, действуют решительно и самоотверженно, с полным пониманием того, что они находятся на передовых рубежах защиты Отечества против агрессии западных стран, "натиска на восток" в новой его версии. Наша армия даёт пример того, как надо отвечать Западу и в экономической сфере — будь то противодействие нелегитимным санкциям или перенастройка народного хозяйства.

В своём стремлении сдержать наше развитие, удушить Россию политики Запада дошли до крайности и решили опустить "железный занавес". По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, такая политика свидетельствует о мышлении категориями колониализма и неоколониализма, которые у Британии и других стран Старого Света вызывают "ностальгические ощущения". Нам не стоит зацикливаться на выкрутасах наших (бывших уже) западных партнёров, показавших в очередной раз свою абсолютную ненадёжность и полную недоговороспособность.

Ненависть и разного рода фобии — не лучшие советчики, а западные политики, накрутив сами себя, принимают решения против России не в очень адекватном состоянии.

Например, заморозка золотовалютных резервов нашей страны бьёт по всем международным финансам и отменяет, по сути, Бреттон-Вудскую систему с долларом США в качестве главной резервной валюты. Отключение российских банков от системы платежей SWIFT не только рождает глубокое недоверие к западным институтам, но и подрывает международную кооперацию, разрывает цепочки поставок.

Решение недружественных нам стран о закрытии своего неба для наших воздушных судов имеют как экономический, так и гуманитарный аспект. Прерываются традиционные маршруты, российские самолёты конфискуются, а туристы не могут вернуться на Родину и оказываются фактически в положении заложников. В данной ситуации наши власти отреагировали довольно оперативно: Росавиация в качестве зеркального ответа запретила полёты над Россией 36 странам, которые ввели такие ограничения против нас сразу после начала военной операции в Донбассе. Западные авиакомпании терпят огромные финансовые потери и проигрывают в конкурентной борьбе с другими, так как вынуждены на своих маршрутах в Азию огибать территорию России — а это тысячи километров дополнительно.

Бумеранг из космоса

Роскосмос

Американцы и европейцы, выступая единым антироссийским фронтом, в санкционном угаре не щадят никаких сфер жизнедеятельности. Чего стоит их атака на сотрудничество в космосе! И что интересно: для них оно было намного важнее, чем для нас. У нас достаточно технологий, опыта и человеческого капитала, чтобы успешно развивать космос и без сотрудничества с США, а тем более с Европой.

Как объявил президент США Джо Байден, их санкции должны нанести вред нашей аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе, помешать модернизации вооружённых сил. Европейское космическое агентство признало маловероятным совместный с Россией запуск марсианской миссии ExoMars, который планировался на сентябрь-октябрь 2022 года. Немецкий центр авиации и космонавтики решил отключить свой телескоп, участвовавший в важном проекте российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" по составлению точной карты звёздного неба.

Ответ госкорпорации "Роскосмос" не заставил себя долго ждать: Соединённые Штаты больше не будут получать от нас ракетные двигатели РД-180, на которых летают ракеты Atlas-5, и РД-181 для их ракет Antares.

Не будет больше сотрудничества по экспериментам на МКС и программе "Венера-Д". Как заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, госкорпорация приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по запускам с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал из Французской Гвианы.

Бумеранг санкций обернулся и против британской компании OneWeb: "Роскосмос" отменил очередной запуск её космических аппаратов, так как компания отказалась предоставить гарантии о невоенном использовании своих спутников. Отметим, что создание ракет "Союз-2" и разгонных блоков "Фрегат" в рамках проекта было уже оплачено и "Роскосмос" финансово не пострадает.

В эфире "Первого канала" Рогозин пояснил, что ответные меры "Роскосмоса" не позволят OneWeb развернуть орбитальную группировку, что приведёт к банкротству компании. Британское правительство, входящее в состав её акционеров, получит ущерб на сумму не менее $8 млрд. Руководство "Роскосмоса" намерено направлять основные конструкторские, технологические и финансовые ресурсы, высвобождаемые из совместных с США и Евросоюзом проектов, на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения. Предпринимаются также шаги по преодолению зависимости отрасли от импортных комплектующих, особенно по части микроэлектроники.

С кем вы, "мастера капитализма"?

Михаил Мишустин

Российским властям следует дать самый жёсткий ответ западным санкционерам, вконец потерявшим берега и пошедшим в наступление против России по всем фронтам. Выражение "тотальная война" из лексикона главарей нацистской Германии времён Второй мировой войны вновь взята в оборот современными носителями их идей на Западе. Что ж, на войне как на войне: российские власти не должны себя стеснять в антизападных проявлениях и решениях. Правда, придётся преодолевать сопротивление нашей компрадорской буржуазии, так прикипевшей к американским и европейским "ценностям", а точнее, хранящей там свои богатства и отправляющей туда свои семьи.

Объявленная нам со стороны Запада война означает и то, что наше народное хозяйство не может дальше развиваться так, как будто мы по-прежнему встроены в западную экономику — придётся вносить определённые изменения. В правительстве идёт работа по подготовке плана мер для защиты от западных санкций. Принимаются решения по поддержке экономики, малого и среднего бизнеса, смягчению последствий для людей, а также для уменьшения зависимости от импорта через создание собственных производств.

На недавнем заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о важных решениях по поддержке отечественной отрасли информационных технологий. В частности, все IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами, смогут на выгодных условиях брать кредиты по ставке, не превышающей 3%. Вводится мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий начиная с 10 марта и до конца года. Будет запущен новый этап амнистии капиталов, четвёртый по счёту и ещё более масштабный по условиям, чем предыдущий.

Наряду с поставками оружия на Украину и отправкой туда военных наёмников для нанесения урона нашим вооружённым силам, Запад стремится дестабилизировать нас экономическими и психологическими средствами. Всем очевидно, что нас ждут трудные времена: возможно, нас ожидают лишения похлеще кризиса 1998 года. Будет лишь хуже, если Запад не одумается и не прекратит глупую политику взаимного экономического уничтожения.

В этих условиях нам ничего не остаётся, кроме как выстраивать новую экономику, не имеющую ничего общего с западным диким капитализмом.

России следует и дальше снижать свою зависимость от нефтегазовых доходов, активнее интегрироваться на евразийском пространстве с теми странами и объединениями, которые хотели бы высвободиться от гегемонии Запада. В то время как наши геополитические противники, охваченные санкционным мазохизмом, будут разрушать себя изнутри, необходимо перестроить управление российской экономикой в соответствии с новыми реалиями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен