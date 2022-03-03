Ответ России может разрушить планы Байдена на победу над Китаем

Страны Запада ввели беспрецедентные санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Однако Российская Федерации не прибегает к ответным действиям.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, 3 марта, что в Кремле не рассматривают вопрос о национализации имущества зарубежных компаний в России. По его словам, "мне неизвестно об этом ничего, и в Кремле это не рассматривается".

"Все вопросы, связанные с санкциями, с минимизацией ущерба от этих санкций, они все рассматриваются, и принимаются решения в оперативном штабе в правительстве, которым руководит премьер-министр РФ Михаил Мишустин", — добавил Дмитрий Песков.

Но надо заметить, что вообще возможность национализации российские власти не исключают. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил такого варианта — речь об имуществе лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях.

Между тем, авторы Telegram-канала "Незыгарь" обращают внимание на то, что "последствия от встречно-ответных контрсанкций России для США по широкой номенклатуре топливно-сырьевого и редкоземельного импорта могут серьёзно подорвать энергетический баланс и потребление полупроводников и микроэлектроники".

Отмечается, что "такая ситуация разрушит претензии США и Байдена одержать победу в экономическом состязании с КНР, которую они рассчитывают получить, реализуя так называемый "инфраструктурный план".

"Его стоимость составляет свыше триллиона долларов, а энергоёмкость рассчитана с учётом импортных поставок, в том числе и из России, нефти и высокообогащённого ядерного топлива для АЭС. В случае введения Россией эмбарго на поставки нефти и ВОУ энергобаланс США получит дефицит в 5-7%, что сделает весьма проблематичной реализацию амбиций США", — отмечают авторы Telegram-канала.

Отметим, ряд американских энергетических компаний рассчитывает повлиять на представителей Белого дома и убедить их не вводить санкции против импорта российского урана.

В числе таких компаний

Duke Energy Corp,

Exelon Corp,

а также Институт атомной энергетики США (Nuclear Energy Institute, NEI).

По данным агентства Reuters, NEI работает над тем, чтобы поставки урана из России не попали в очередной пакет санкций, направленный на российский энергетический сектор.

Согласно оценкам управления энергетической информации минэнерго США и Всемирной ядерной ассоциации, США получают из России, а также Казахстана и Узбекистана примерно половину урана, необходимого для работы американских АЭС. Также отмечается, что атомная энергетика США зависит от поставок "дешёвого урана из России" и является "ключом к поддержанию низких цен на электроэнергию в Америке".

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