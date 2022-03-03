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Автор Антон Куликов

Ответ России может разрушить планы Байдена на победу над Китаем 

Экономика

Страны Запада ввели беспрецедентные санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Однако Российская Федерации не прибегает к ответным действиям.

Ответ России может разрушить планы Байдена на победу над Китаем 

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, 3 марта, что в Кремле не рассматривают вопрос о национализации имущества зарубежных компаний в России. По его словам, "мне неизвестно об этом ничего, и в Кремле это не рассматривается".

"Все вопросы, связанные с санкциями, с минимизацией ущерба от этих санкций, они все рассматриваются, и принимаются решения в оперативном штабе в правительстве, которым руководит премьер-министр РФ Михаил Мишустин", — добавил Дмитрий Песков.

Но надо заметить, что вообще возможность национализации российские власти не исключают. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил такого варианта — речь об имуществе лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях.

Между тем, авторы Telegram-канала "Незыгарь" обращают внимание на то, что "последствия от встречно-ответных контрсанкций России для США по широкой номенклатуре топливно-сырьевого и редкоземельного импорта могут серьёзно подорвать энергетический баланс и потребление полупроводников и микроэлектроники".

Отмечается, что "такая ситуация разрушит претензии США и Байдена одержать победу в экономическом состязании с КНР, которую они рассчитывают получить, реализуя так называемый "инфраструктурный план".

"Его стоимость составляет свыше триллиона долларов, а энергоёмкость рассчитана с учётом импортных поставок, в том числе и из России, нефти и высокообогащённого ядерного топлива для АЭС. В случае введения Россией эмбарго на поставки нефти и ВОУ энергобаланс США получит дефицит в 5-7%, что сделает весьма проблематичной реализацию амбиций США", — отмечают авторы Telegram-канала.

Отметим, ряд американских энергетических компаний рассчитывает повлиять на представителей Белого дома и убедить их не вводить санкции против импорта российского урана.

В числе таких компаний

  • Duke Energy Corp,
  • Exelon Corp,
  • а также Институт атомной энергетики США (Nuclear Energy Institute, NEI).

По данным агентства Reuters, NEI работает над тем, чтобы поставки урана из России не попали в очередной пакет санкций, направленный на российский энергетический сектор.

Согласно оценкам управления энергетической информации минэнерго США и Всемирной ядерной ассоциации, США получают из России, а также Казахстана и Узбекистана примерно половину урана, необходимого для работы американских АЭС. Также отмечается, что атомная энергетика США зависит от поставок "дешёвого урана из России" и является "ключом к поддержанию низких цен на электроэнергию в Америке".

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"Санкции не станут проблемой для России"
Редактор: Елена Тимошкина
Темы дмитрий песков михаил мишустин дмитрий медведев
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