У стран Запада сегодня достаточно внутренних проблем, чтобы уберечь себя от создания их дополнительно на своём внешнем контуре. Но слепая ненависть к России и порочная система круговой поруки между США и их сателлитами обязывают бросаться на своего геополитического противника "с шашкой наголо". Нам прямо объявили "тотальную экономическую и финансовую войну", дав право на любые ответные меры.
В своём стремлении "причинить боль России" страны Запада не удовлетворились санкциями против российских политиков и предпринимателей, ограничениями на экспорт высокотехнологичной продукции и отключением многих наших банков от системы SWIFT. США, Евросоюз, Великобритания и Канада договорились совместно ввести ограничительные меры против Центробанка России, чтобы не дать ему использовать свои активы для снижения эффективности санкций и поддержания рубля. В Белом доме выразили надежду, что после заморозки активов ЦБ рубль "сорвётся в свободное падение".
К безумным санкциям против нашей финансовой системы присоединились Япония и даже нейтральная Швейцария. Как сообщает информационная онлайн-служба SWI swissinfo.ch, принята "одна из самых жёстких финансовых санкций в истории мировых финансов", которые ранее применялись против таких стран, как Иран и Северная Корея. Может быть заморожена как минимум половина объёма из накопленных Россией золотовалютных резервов, которые в феврале превышали $643 млрд.
Перенос санкционной кампании Запада в сферу международных финансов не сулит миру ничего хорошего. Правила, по которым действовали все ЦБ, вся мировая система в течение десятилетий, перестали работать, считает гендиректор УК "Спутник — управление капиталом" Александр Лосев. Запад продемонстрировал готовность ради геополитики пойти на любые нарушения принятых правил и договоров, объявив фактически войну экономическими средствами. В центральных банках по всему миру понимают, что от нелегитимных санкций теперь не застрахован никто и это ударит не только по американскому рынку казначейских обязательств, но и по всей глобальной финансовой системе.
Запад заблокировал огромные суммы ЗВР России, чтобы подорвать её валютный рынок и нанести ущерб российской экономике, не думая при этом о сопутствующих потерях. По мнению Лосева, это ускорит рассыпание мирового финансового рынка на отдельные зоны расчётов в национальных валютах или на зоны макрорегионов с расчётами в каких-то особенных валютах. Под угрозу поставлен евро, всё более актуальна тема дедолларизации мировой экономики — и это нас вполне устраивает.
Было бы странным со стороны властей России не дать отпор агрессивным действиям западных стран. Президент Владимир Путин издал один за другим два указа: первый касается специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и их союзников, а второй — дополнительных временных мер по обеспечению финансовой стабильности страны.
Прежде всего, российские экспортёры теперь обязаны продавать 80% валютной выручки, зачисленной на их счета в уполномоченных банках. Резидентам запрещается совершать операции, связанные с предоставлением нерезидентам иностранной валюты по договорам займа. Также под запретом зачисление резидентами иностранной валюты на свои заграничные счета, осуществление переводов с использованием электронных средств платежа и т. д. Установлен особый порядок осуществления сделок по предоставлению лицам из недружественных стран кредитов и займов и сделок по ценным бумагам и недвижимому имуществу. Кроме того, запрещён вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тысяч.
Фактически ставятся преграды для перечисления процентов по ценным бумагам и дивидендов в офшорные юрисдикции, что позволит серьёзно затормозить вывод капиталов, являющийся застарелой болезнью российской экономики. Патриотично настроенные эксперты выражают надежду, что закрытие трансграничных платежей и схем налоговой оптимизации станет началом конца офшорной экономики. Аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский предсказывает трудные времена западной банковской системе, так как заморозка их активов в России приведёт к разрыву ликвидности.
Под угрозой — платежи по внешнему долгу в сумме $480 млрд, плюс прямые инвестиции и иностранные средства, вложенные в акции. Можно вспомнить ипотечный кризис, последовавший за банкротством в 2008 году банка Lehman Brothers — такое чувство, что Западу не терпится тот опыт повторить. Неуклюжие действия со стороны регуляторов в Соединённых Штатах, ЕС и Великобритании могут спровоцировать панику на их рынках, обременённых огромными долгами.
Расчёт Запада строился на безоговорочной поддержке антироссийских санкций со стороны всего международного сообщества, однако единодушия и подобострастного послушания в стиле "чего изволите?" за пределами стран "золотого миллиарда" что-то не наблюдается. Не спешат вступать в "тотальную экономическую войну" Китай, Индия, Турция, страны Латинской Америки и даже ориентированные на Вашингтон Грузия и Молдавия. Некоторые из этих стран сами пострадали из-за действий США, а другие исходят из чисто прагматических соображений, не желая подставлять свои экономики ради неумеренных амбиций Запада.
Трезвомыслящие эксперты предостерегали обитателей Белого дома от безоглядной конфронтации с Москвой, но те пропускали все советы мимо ушей. Наступление Вашингтона на двух фронтах — против России и Китая одновременно — лишь подстёгивает стремление двух держав к объединению потенциала в борьбе с общим врагом. Представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь констатировал, что принимаемые против России ограничительные меры не способствуют мирному разрешению украинского кризиса. Такая позиция вполне логична, учитывая, что сами китайцы находятся в "чёрных списках" США с 1989 года.
Россия и Китай во взаимной торговле начали с 2008 года постепенно отказываться от доллара и переходить на оплату в национальных валютах. Президент АНО "Центр исследований АТР" Сергей Санакоев считает, что важным шагом вперёд в данном направлении стал бы дальнейший перевод расчётов за энергоносители в юани и рубли. Сложение экономических возможностей двух стран вполне способно вывести нас в лидеры технологической гонки. Среди направлений сотрудничества — строительство инфраструктуры, особенно на Дальнем Востоке, проекты в сфере мирного атома, совместное освоение Луны и т. д.
Благодаря собственным наработкам, Россия и Китай в своём взаимодействии вполне могут обойтись без ставшей уже токсичной системы SWIFT. И зачем она нужна, если с Западом мы всё равно рассчитываться не будем? Новый банк развития стран БРИКС, находящийся в Шанхае, уже готов к созданию совместной электронной валюты, которая может стать валютой платежа не только для стран БРИКС, но и "неприсоединившихся" к санкциям стран Азии, Латинской Америки и Африки.
По мнению Санакоева, созрели условия для задействования российско-китайской системы международных платежей, в которой речь идёт о системе передачи финансовой и любой другой информации за счёт отдельных от Запада облачных технологий и серверов. Страны ШОС, Евразийского экономического союза вполне способны создать свою финансовую систему, отказавшись от Бреттон-Вудской. И что-то подсказывает, что восточная система проявит себя как более надёжная и стабильная.
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