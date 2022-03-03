Они роют яму Бреттон-Вудсу, сами того не желая

У стран Запада сегодня достаточно внутренних проблем, чтобы уберечь себя от создания их дополнительно на своём внешнем контуре. Но слепая ненависть к России и порочная система круговой поруки между США и их сателлитами обязывают бросаться на своего геополитического противника "с шашкой наголо". Нам прямо объявили "тотальную экономическую и финансовую войну", дав право на любые ответные меры.

В своём стремлении "причинить боль России" страны Запада не удовлетворились санкциями против российских политиков и предпринимателей, ограничениями на экспорт высокотехнологичной продукции и отключением многих наших банков от системы SWIFT. США, Евросоюз, Великобритания и Канада договорились совместно ввести ограничительные меры против Центробанка России, чтобы не дать ему использовать свои активы для снижения эффективности санкций и поддержания рубля. В Белом доме выразили надежду, что после заморозки активов ЦБ рубль "сорвётся в свободное падение".

К безумным санкциям против нашей финансовой системы присоединились Япония и даже нейтральная Швейцария. Как сообщает информационная онлайн-служба SWI swissinfo.ch, принята "одна из самых жёстких финансовых санкций в истории мировых финансов", которые ранее применялись против таких стран, как Иран и Северная Корея. Может быть заморожена как минимум половина объёма из накопленных Россией золотовалютных резервов, которые в феврале превышали $643 млрд.

Перенос санкционной кампании Запада в сферу международных финансов не сулит миру ничего хорошего. Правила, по которым действовали все ЦБ, вся мировая система в течение десятилетий, перестали работать, считает гендиректор УК "Спутник — управление капиталом" Александр Лосев. Запад продемонстрировал готовность ради геополитики пойти на любые нарушения принятых правил и договоров, объявив фактически войну экономическими средствами. В центральных банках по всему миру понимают, что от нелегитимных санкций теперь не застрахован никто и это ударит не только по американскому рынку казначейских обязательств, но и по всей глобальной финансовой системе.

Запад заблокировал огромные суммы ЗВР России, чтобы подорвать её валютный рынок и нанести ущерб российской экономике, не думая при этом о сопутствующих потерях. По мнению Лосева, это ускорит рассыпание мирового финансового рынка на отдельные зоны расчётов в национальных валютах или на зоны макрорегионов с расчётами в каких-то особенных валютах. Под угрозу поставлен евро, всё более актуальна тема дедолларизации мировой экономики — и это нас вполне устраивает.

Удар по офшорной экономике

Президент РФ Владимир Путин

Было бы странным со стороны властей России не дать отпор агрессивным действиям западных стран. Президент Владимир Путин издал один за другим два указа: первый касается специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и их союзников, а второй — дополнительных временных мер по обеспечению финансовой стабильности страны.

Прежде всего, российские экспортёры теперь обязаны продавать 80% валютной выручки, зачисленной на их счета в уполномоченных банках. Резидентам запрещается совершать операции, связанные с предоставлением нерезидентам иностранной валюты по договорам займа. Также под запретом зачисление резидентами иностранной валюты на свои заграничные счета, осуществление переводов с использованием электронных средств платежа и т. д. Установлен особый порядок осуществления сделок по предоставлению лицам из недружественных стран кредитов и займов и сделок по ценным бумагам и недвижимому имуществу. Кроме того, запрещён вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тысяч.

Фактически ставятся преграды для перечисления процентов по ценным бумагам и дивидендов в офшорные юрисдикции, что позволит серьёзно затормозить вывод капиталов, являющийся застарелой болезнью российской экономики. Патриотично настроенные эксперты выражают надежду, что закрытие трансграничных платежей и схем налоговой оптимизации станет началом конца офшорной экономики. Аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский предсказывает трудные времена западной банковской системе, так как заморозка их активов в России приведёт к разрыву ликвидности.

Под угрозой — платежи по внешнему долгу в сумме $480 млрд, плюс прямые инвестиции и иностранные средства, вложенные в акции. Можно вспомнить ипотечный кризис, последовавший за банкротством в 2008 году банка Lehman Brothers — такое чувство, что Западу не терпится тот опыт повторить. Неуклюжие действия со стороны регуляторов в Соединённых Штатах, ЕС и Великобритании могут спровоцировать панику на их рынках, обременённых огромными долгами.

Не пропадём и без SWIFT

Расчёт Запада строился на безоговорочной поддержке антироссийских санкций со стороны всего международного сообщества, однако единодушия и подобострастного послушания в стиле "чего изволите?" за пределами стран "золотого миллиарда" что-то не наблюдается. Не спешат вступать в "тотальную экономическую войну" Китай, Индия, Турция, страны Латинской Америки и даже ориентированные на Вашингтон Грузия и Молдавия. Некоторые из этих стран сами пострадали из-за действий США, а другие исходят из чисто прагматических соображений, не желая подставлять свои экономики ради неумеренных амбиций Запада.

Трезвомыслящие эксперты предостерегали обитателей Белого дома от безоглядной конфронтации с Москвой, но те пропускали все советы мимо ушей. Наступление Вашингтона на двух фронтах — против России и Китая одновременно — лишь подстёгивает стремление двух держав к объединению потенциала в борьбе с общим врагом. Представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь констатировал, что принимаемые против России ограничительные меры не способствуют мирному разрешению украинского кризиса. Такая позиция вполне логична, учитывая, что сами китайцы находятся в "чёрных списках" США с 1989 года.

Россия и Китай во взаимной торговле начали с 2008 года постепенно отказываться от доллара и переходить на оплату в национальных валютах. Президент АНО "Центр исследований АТР" Сергей Санакоев считает, что важным шагом вперёд в данном направлении стал бы дальнейший перевод расчётов за энергоносители в юани и рубли. Сложение экономических возможностей двух стран вполне способно вывести нас в лидеры технологической гонки. Среди направлений сотрудничества — строительство инфраструктуры, особенно на Дальнем Востоке, проекты в сфере мирного атома, совместное освоение Луны и т. д.

Благодаря собственным наработкам, Россия и Китай в своём взаимодействии вполне могут обойтись без ставшей уже токсичной системы SWIFT. И зачем она нужна, если с Западом мы всё равно рассчитываться не будем? Новый банк развития стран БРИКС, находящийся в Шанхае, уже готов к созданию совместной электронной валюты, которая может стать валютой платежа не только для стран БРИКС, но и "неприсоединившихся" к санкциям стран Азии, Латинской Америки и Африки.

По мнению Санакоева, созрели условия для задействования российско-китайской системы международных платежей, в которой речь идёт о системе передачи финансовой и любой другой информации за счёт отдельных от Запада облачных технологий и серверов. Страны ШОС, Евразийского экономического союза вполне способны создать свою финансовую систему, отказавшись от Бреттон-Вудской. И что-то подсказывает, что восточная система проявит себя как более надёжная и стабильная.

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