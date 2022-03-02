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Автор Александр Шторм

Эксперты обсудили запрет доллара и страдания простых россиян

Экономика

Россиянам запрещено вывозить доллары из страны. Президент РФ Владимир Путин ранее опубликовал соответствующий указ, чтобы предотвратить утечку валюты из страны.

Эксперты обсудили запрет доллара и страдания простых россиян

Согласно документа, предприятия-экспортёры обязаны с 1 января продавать 80% валютной выручки, а российские резиденты с 1 марта не имеют права перечислять евро и доллары на зарубежные счета. Вводятся и другие ограничения — по переводам денег за границу и т. д.

Указ вызвал очередной всплеск паники в обществе. Хотя понятно, что мера временная и пока стоит затормозить вывод за рубеж валюты российскими резидентами. Иначе после введения санкций Россия быстро столкнулась бы с нехваткой валюты. Это запланировано Западом как результат заморозки резервов и введённых ограничений на крупнейшие российские банки.

Эксперты уже сравнивают сегодняшние дни с пресловутыми 90-ми. Под ударом оказались собственные обязательства, считает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его словам, это перевешивание санкций друг на друга.

Аналитик Андрей Мовчан считает, что финансовые власти страны оказались не полностью готовы к такому уровню санкций, поэтому пытаются жёстко ограничивать всю внешнеэкономическую деятельность.

Россияне не могут вывести деньги ни в долг, ни в оплату контрактов, ни в обеспечение покупок ценных бумаг, ни просто на депозиты.

К практическим вопросам относится и проблема гастарбайтеров, которым нужно переводить деньги на родину "Вестерн Юнионом", который, кстати, закрыт, потому что никто не может сказать, сколько будет стоить рубль. Если эти люди не смогут отсылать честно заработанные средства семьям, стройки встанут. По крайней мере, могут.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что Россия находится в состоянии экономической войны, а страдают те, кто к большим финансовым операциям никакого отношения не имеет.

"Пострадает условная Мария Ивановна, но выиграет экономика в целом. Невозможность Марии оплатить свою квартиру в Карловых Варах в условиях экономической войны становится малозначительным фактором. России сегодня не нужны миллиардные переводы за рубеж. Ситуация форс-мажорная, это фактически экономическая война".

Будут ли финвласти градировать закон по объёму переводимых денег, чтобы не гоняться за всеми — и за переводом в 200 долларов, и за двумя миллионами? Остапкович отметил, что после 25 февраля весь мир живёт в новой реальности. Это события не экономические, а геополитические.

России нанесли самый мощный экономический удар в истории пост-СССР.

Тосунян добавил, что такие запреты могут перерасти в запрет на движение валюты внутри страны. Но последнее слово остаётся за Кремлём, где можно найти и повод, и смысл этих мер.

Многие, однако, считают, что для выводов нужно подождать две-три недели. Тогда правительство примет дорожную карту и даст, наконец, пояснения, что будет с экономикой и как её будут регулировать.

Добавим, что на фоне военно-политического кризиса в соцсетях пошли слухи о якобы планируемом запрете хождения (и обмена) долларов и евро в РФ. "Это полная ахинея, такая мера не имеет экономического обоснования и смысла", — ответили Pravda.Ru источники в Минфине России.

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200 рублей за доллар - уже скоро?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы андрей мовчан владимир путин гарегин тосунян георгий остапкович
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