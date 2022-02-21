Минус Клайпеда: экспорт Белоруссии уходит из Прибалтики в Россию

На фоне бурных событий, происходящих в последние дни, несколько незамеченным осталось весьма интересное решение, которое было принято в ходе переговоров президентов России и Белоруссии 18 февраля.

По итогам переговоров Александр Лукашенко сообщил, что Владимир Путин распорядился немедленно начать строить под Петербургом терминал для перевалки белорусских грузов.

"Мы конкретно обсуждали некоторые темы, особенно важные. Вот, например, вы упомянули о калийных удобрениях. Я благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он непосредственно отдал команды, так как я попросил: нам нужен порт (…) Президент отдал распоряжение, я его попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии — там дело не в деньгах, деньги на это есть — чтобы мы под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там", — сказал он.

"При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось, и мы будем грузить в течение года — полутора, не знаю сколько, эти миллионы тонн грузов", — добавил Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, "если мы уйдем из Украины и Литвы, которая на 30% формировала свой бюджет за счет нашего транзита, мы уже туда не вернемся".

Стоит напомнить, что "Литовские железные дороги" с 1 февраля расторгли договор с "Беларуськалием" о транзите калийных удобрений до порта Клайпеды. Произошло это после решения правительства Литвы поддержать американские санкции, под которые попал и "Беларуськалий". Через Литву ежегодно перевозили до 11 миллионов тонн хлоркалия.

А с 16 февраля ограничения ввела и Украина, правда названы они "временными". Ограничения касаются железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии.

Стоит напомнить, в конце декабря прошлого года заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что санкции затронут экспорт Белоруссии на 250-300 млн долларов в год. Надо уточнить, что речь шла о санкциях Евросоюза. По его словам, в первую очередь речь шла о товарах энергетической и нефтехимической группы.

Но вообще, переориентация белорусского экспорта на российские порты продолжается уже довольно давно. В марте прошлого года, например, сообщалось о начале поставок первых партий нефтепродуктов из Белоруссии в российские порты на Балтике. В феврале прошлого года Россия и Белоруссия заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты. Оно позволяет Белоруссии переваливать более 9,8 млн т нефтепродуктов в морских портах РФ на Балтике в 2021–2023 годах.

Стоит отметить, что Александр Лукашенко заявил о строительстве "своего" порта на Балтике. Что это означает, пока не совсем понятно. Но очевидно, что переориентация белорусского экспорта из Прибалтики в Россию продолжается.