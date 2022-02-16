Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа



Вице-премьер Александр Новак считает, что даже частичный отказ от трубопроводного газа из России в пользу сжиженного природного газа (СПГ) может стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии.

"После снижения "азиатской премии" СПГ был переориентирован в Европу. Более того, поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекорда за историю наблюдений. Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа. Но даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного газа способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии", — отметил Новак в статье, которая была опубликована в журнале "Энергетическая политика".

Новак также отметил, что в целом искусственный отказ от традиционных энергоресурсов неизбежно приведет к еще большим кризисам, поэтому и производители, и потребители заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации.

Причинами энергетического кризиса в Европе российский вице-премьер назвал:

попытку ограничить финансирование традиционных источников энергии;

превышение спроса над предложением из-за восстановления экономики после пандемии.

По его мнению, из-за этого цены на газ и уголь на мировых рынках во второй половине прошлого года подскочили в несколько раз.

Александр Новак считает, что европейским потребителям следует подумать о возвращении к практике долгосрочных контрактов по поставкам трубопроводного газа. Поскольку, по его словам, "это экономически выгодно, надёжно и экологично".

Отметим, в Европе не отрицают, что энергетический кризис в Европе возник не из-за России. Точнее сказать, есть точка зрения, что к причинами кризиса стали спрос на газ в Азии и восстановление экономики после пандемии. Но есть и точка зрения, что это Россия "виновата", поскольку не обеспечила дополнительных поставок газа.

Стоит заметить, что в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз предусмотрел меры, которые помогут европейским странам справиться с частичным прекращением импорта газа из России.

"Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации", — бодро сообщила она журналистам в Страсбурге.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз обсудил с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей вопросы возможного увеличения поставок как сжиженного (СПГ), так и природного газа.

"Мы также поговорили с основными поставщиками СПГ <…>, спросили, можно ли будет переадресовать поставки в пользу ЕС", — сказала она.

По её словам, усилия приносят плоды, напомнив о решении Японии, которая заявила на прошлой неделе, что переадресует часть партий СПГ в Европу в ответ на просьбы ЕС и США.

Здесь, правда, нужно уточнить, что поскольку Япония и Южная Корея являются потребителями газа, то едва ли речь идёт о том, что они смогут перенаправить значительные объёмы по просьбам Евросоюза. Так что едва ли речь может идти о том, что в Евросоюзе и в самом деле радикально диверсифицировали источники поставок природного газа. Но заявлять об успехах на этом поприще, конечно, никто не возбраняет. Надо же демонстрировать результаты деятельности.