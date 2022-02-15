Трудности перехода велено забыть ради безопасности страны

Интересы безопасности критической информационной инфраструктуры побуждают власти стимулировать переход учреждений и предприятий с иностранного оборудования на отечественное. Кампания по импортозамещению вступает в свою решающую фазу, но главный вопрос — есть ли российские аналоги и готовы ли субъекты КИИ на них перейти?

С 2014 года, ознаменовавшегося Евромайданом и воссоединением Крыма с Россией, маховик западных санкций против нашей страны лишь набирал обороты. Крупные западные производители радиоэлектронного оборудования столкнулись с запретами на поставки российским потребителям, прежде всего органам власти и аффилированным с правительством компаниям ("Газпром", "Лукойл", "Сбербанк"). Поначалу доля иностранного "железа" в телекоммуникационных сетях у нас в стране составляла около 90%. Поскольку российских или азиатских аналогов на тот момент не было, многие государственные структуры лишились стабильных поставок оборудования.

На санкционное давление Запада Москва вынуждена отвечать политикой импортозамещения и введением ограничений на покупку госпредприятиями техники с иностранными компонентами. Если в отдельных секторах экономики — к примеру, в сельском хозяйстве, можно довольно быстро и безболезненно заместить иностранную продукцию отечественной, то с производством такой высокотехнологичной продукции, как радиоэлектронное оборудование, всё гораздо сложнее.

Как отмечает участник Лиги авторов интернет-издания TJ Дмитрий Новик, российские разработки проигрывают иностранным конкурентам в цене и по техническим характеристикам даже при поддержке государства. По его словам, новые "заградительные" нормы должны стимулировать спрос на отечественное оборудование — системы хранения данных, серверы, компьютеры, ноутбуки и смартфоны на основе наших процессоров. Однако из-за "недостаточной производительности и низкой энергоэффективности российских разработок" государственные компании продолжили покупать технику на иностранных компонентах.

Если взять рынок телекоммуникационного оборудования, российским компаниям трудно конкурировать с китайскими производителями, которые способны доминировать на рынке благодаря сочетанию низких цен и приемлемого качества. Существует мощное лобби, которое помогает восточным производителям завоевать отечественный рынок, считает генеральный директор производителя оборудования "Т8" Владимир Трещиков. По его мнению, подписание ключевыми операторами связи соглашений на поставки оборудования на 1 млрд долларов с китайской компанией Huawei по сути сделало бессмысленной работу российских производителей.

Потребители подчас сталкиваются и с тем, что производительное и доступное оборудование, якобы произведённое в России, на деле оказывается китайским. Такого рода мошенничество даже заканчивалось уголовными процессами и заключением под стражу. Одно из прогремевших дел связано с контрактом компании "Т-платформы" на поставку в МВД компьютеров на отечественных процессорах "Байкал-Т1" за 357 млн рублей. Контракт был в целом выполнен, но у МВД возникли претензии к качеству оборудования. По версии следствия, в нарушение сделки в нём были использованы не отечественные комплектующие, а китайские: на закупленные в КНР детали сотрудники "Т-платформ" наклеивали стикеры с логотипами своей компании.

В интересах безопасной цифровой среды

В Минпромторге придают особое значение ключевой паре "микропроцессор-операционная система", так как защитить от внешнего контроля и потенциального злонамеренного вмешательства сможет лишь наличие своей аппаратно-программной платформы. Российские компании специализируются на разработке и производстве процессоров как для офисной и инфраструктурной техники, так и для промышленности.

Компания "Байкал Электроникс" производит процессоры Baikal-T, которые применяются в промышленности, персональных компьютерах и коммуникационной инфраструктуре. Также можно назвать Baikal-M — для компьютеров и рабочих станций и Baikal-S — для серверов и систем хранения данных. В ноябре прошлого года компания выиграла два тендера Минпромторга на разработку процессоров Baikal-L для ноутбуков и планшетов и Baikal-S2 для облачных вычислений в дата-центрах.

В АО "МЦСТ" создают процессоры "Эльбрус" на одноимённой архитектуре для промышленного оборудования, серверов и рабочих станций. Известностью пользуется продукция АО НПЦ "ЭЛВИС" — процессор "Скиф", применяемый в устройствах связи, планшетах, умных камерах, робототехнике, промышленных компьютерах и т. д. Компания "Миландр" создаёт процессоры для авиации и промышленного оборудования.

Как видно, прогресс в развитии аппаратной платформы налицо, но процессоры оставались бы "кремниевыми железками" без операционных систем. И здесь уместно вспомнить об операционных системах "Альт", которые совместно развивают "Базальт СПО" и группа компаний "Информационная внедренческая компания" (ИВК). По словам генерального директора "Базальт СПО" Алексея Смирнова, ОС "Альт 8 СП" внедрена в органах госвласти, медицинских учреждениях, её используют в компаниях "РЖД", "Газпром", "Сургутнефтегаз", в Минобороны, МЧС России и т. д. ОС "Альт 8 СП" востребована субъектами КИИ, так как даёт возможность работать в безопасной цифровой среде.

Отечественные решения удивляют

Переход на отечественную технику постепенно продвигается, хотя и сталкивается с немалыми трудностями. Одно из недавних совещаний Минцифры было посвящено возможностям применения российских микропроцессоров в серверной инфраструктуре крупных заказчиков. Некоторые участники, в том числе представители АЛРОСА и "Сбера", посетовали на дороговизну, недостаточную производительность и низкую энергоэффективность серверов на российских процессорах.

Не так давно стало известно о случае, когда МВД выразило недовольство производительностью серверов на базе российского процессора "Эльбрус 8С". Возникли трудности с загрузкой операционной системы с носителей информации, а также при работе с отечественным системным ПО. Представитель компании "МЦСТ" пообещал решить возникшие проблемы: по скорости ввода-вывода решение уже найдено за счёт обновления ОС и правильной конфигурации прикладного ПО.

Когда "Сбер" провёл тестирование российских серверов на базе процессоров "Эльбрус 8С", то результаты вызвали в компании смешанные чувства. Они "неожиданно и очень приятно удивили": отечественные решения не настолько сильно отстали по производительности от серверов с использованием иностранных процессоров, насколько могли ожидать в компании. По сообщениям в СМИ, представители "Сбера" похвалили разработчиков за предоставление готового рабочего продукта и выразили готовность к будущему сотрудничеству.

Сегодня можно слышать ропот со стороны крупных российских компаний, недовольных низкой производительностью, несбалансированным и часто завышенным энергопотреблением серверов с российскими процессорами. Но что будет, если администрация Джо Байдена реализует угрозы по введению новых мер экспортного контроля, направленных на блокирование работы высокотехнологичных секторов российской экономики?

В "Ростехе" считают переход на отечественные процессоры неизбежным: необходимо преодолеть транзитный этап, который "априори сопряжён с разного рода сложностями". Линию на импортозамещение в данной сфере развернуть назад не получится, так как вопросы безопасности страны перевешивают над многими другими соображениями.

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