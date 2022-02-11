В Европе рассказали, когда начнут считать Россию хорошей

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу вновь затронула тему поставок энергоносителей в страны Евросоюза. И сообщила о надежде Еврокомиссии, что "Газпром" в случае необходимости увеличит поставки газа в Евросоюз.

"Что касается объемов поставок, то мы призываем "Газпром" вести себя как хороший бизнес-партнер и удовлетворить наши потребности и увеличить поставки при необходимости", — цитирует Спинант ТАСС.

Она сообщила, что вопрос поставок российского газа в Евросоюз обсуждается в Брюсселе постоянно. "Вопрос газа и поставок в Европу "Газпромом" — тема, которую мы часто обсуждаем. Вы знаете, что мы внимательно изучаем рынок и вопрос поставок", — добавила она.

В начале января глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль выразил мнение, что напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России. С его точки зрения, в дефиците газа в хранилищах Европы в большей степени виноват "Газпром".

Но вообще, относительно поставок из России в Европе существуют достаточно полярные мнения. В той же Польше, в государствах Прибалтики в росте цен на природный газ обвиняют "Газпром", который якобы не поставляет достаточных объёмов. В том же духе высказывался генсек НАТО Йенс Столтенбург — хотя, казалось бы, это не его сфера ответственности.

А вот глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что не считает, будто это Россия виновата в возникшем дефиците природного газа в Европе. А в правительстве Германии подчёркивали, что "Газпром" аккуратно выполняет все контрактные обязательства.

Собственно, претензии и заключаются не в том, что российская компания срывает поставки, а в том, что "Газпром" не поставляет больше, хотя может.

В России, в свою очередь, отмечают, что проблемы в Европе возникли из-за ставки на поставки по краткосрочным контрактам. Когда цены на газ низкие, это выгодно для потребителя. Но если спрос растёт, а предложение сокращается, то это неизбежно провоцирует и рост цен.

К тому же резко вырос спрос на сжиженный природный газ в Азии. Цены на СПГ там долгое время были выше, чем в Европе. И туда и были направлены поставки из тех же США и Катара. С ростом цен в Европе ситуация с поставками СПГ стала меняться, поставщики переориентируются на европейский рынок.