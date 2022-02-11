EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

В Европе рассказали, когда начнут считать Россию хорошей

Экономика

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу вновь затронула тему поставок энергоносителей в страны Евросоюза. И сообщила о надежде Еврокомиссии, что "Газпром" в случае необходимости увеличит поставки газа в Евросоюз.

В Европе рассказали, когда начнут считать Россию хорошей

"Что касается объемов поставок, то мы призываем "Газпром" вести себя как хороший бизнес-партнер и удовлетворить наши потребности и увеличить поставки при необходимости", — цитирует Спинант ТАСС.

Она сообщила, что вопрос поставок российского газа в Евросоюз обсуждается в Брюсселе постоянно. "Вопрос газа и поставок в Европу "Газпромом" — тема, которую мы часто обсуждаем. Вы знаете, что мы внимательно изучаем рынок и вопрос поставок", — добавила она.

В начале января глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль выразил мнение, что напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России. С его точки зрения, в дефиците газа в хранилищах Европы в большей степени виноват "Газпром".

Но вообще, относительно поставок из России в Европе существуют достаточно полярные мнения. В той же Польше, в государствах Прибалтики в росте цен на природный газ обвиняют "Газпром", который якобы не поставляет достаточных объёмов. В том же духе высказывался генсек НАТО Йенс Столтенбург — хотя, казалось бы, это не его сфера ответственности.

А вот глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что не считает, будто это Россия виновата в возникшем дефиците природного газа в Европе. А в правительстве Германии подчёркивали, что "Газпром" аккуратно выполняет все контрактные обязательства.

Собственно, претензии и заключаются не в том, что российская компания срывает поставки, а в том, что "Газпром" не поставляет больше, хотя может.

В России, в свою очередь, отмечают, что проблемы в Европе возникли из-за ставки на поставки по краткосрочным контрактам. Когда цены на газ низкие, это выгодно для потребителя. Но если спрос растёт, а предложение сокращается, то это неизбежно провоцирует и рост цен.

К тому же резко вырос спрос на сжиженный природный газ в Азии. Цены на СПГ там долгое время были выше, чем в Европе. И туда и были направлены поставки из тех же США и Катара. С ростом цен в Европе ситуация с поставками СПГ стала меняться, поставщики переориентируются на европейский рынок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы газпром
Новости
Шойгу назвал уровень российско-британского сотрудничества близким к нулю
Шойгу рассказал, когда Россия даст ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
Лиз Трасс "забыла дома свои манеры" на встрече с Лавровым
ЕС утвердил помощь для Украины в размере €1,2 млрд
Галкин показал наследников в модных нарядах
Доктор Загидуллин ответил, можно ли заболеть "омикроном" повторно
Вирусолог предупредил, что ОРВИ опаснее "омикрона" в четыре раза
Госдеп отправил в НАТО инструкции по затягиванию переговоров по Украине — Козак
"Макдоналдс" в Крыму появится в "Майнкрафте"
Захарова ответила на заявление Столтенберга о риске военного конфликта в Европе
Популярное
Здоровье
Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский

Елена Малышева объяснила, как восьмикратная вакцинация от COVID-19 могла отразиться на здоровье Владимира Жириновского, который попал в реанимацию с коронавирусом. .

Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Политика. Новости и аналитика
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Здоровье
Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"
Любовь Степушова Блокада Приднестровья Украиной и Молдавией снова в повестке дня Любовь Степушова Василий Амирджанов Милонов поделился лайфхаками сексуальных маньяков Василий Амирджанов Усам Оздемиров Критическую инфраструктуру закалят импортозамещением Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Попавший в больницу Жириновский не узнаёт родных
Мир. Новости мира
Российская разведка располагала данными о подготовке беспорядков в Казахстане
Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым
Мир. Новости мира
Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым
Последние материалы
"Макдоналдс" в Крыму появится в "Майнкрафте"
Захарова ответила на заявление Столтенберга о риске военного конфликта в Европе
Кардиолог рассказала, какие способы поднять иммунитет точно не работают
Стало известно, от чего умерла Евгения Брик
Порошенко признался в суде, что золото из Крыма
Безрукова в шоу "ОК на связи" рассказала о работе с Шипенко
Собчак увидела символичный предмет на встрече Путина и Макрона
В МИД РФ отказались принять коллективный ответ ЕС и НАТО по безопасности
Врач рассказала, почему в одной семье не всегда заражаются друг от друга
Украина не готова вести прямой диалог с ДНР и ЛНР, заявил Кулеба
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников