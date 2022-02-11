Критическую инфраструктуру закалят импортозамещением

Перед лицом всё более изощрённых видов западных санкций Россия вынуждена прибегать к протекционистским мерам и политике импортозамещения. Односторонние нелегитимные санкции, принимаемые в обход структур ООН, затронули важные сектора нашей экономики. Особого внимания требует к себе обеспечение надёжной работы объектов критической информационной инфраструктуры. В этой сфере также не обойтись без импортозамещения, но поиск решений требует немалых усилий.

Год назад с участием Минцифры был подготовлен указ президента России "О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры". Документ предусматривал, что владельцам объектов КИИ необходимо осуществить переход на использование российского программного обеспечения до 1 января 2023 года и на отечественное оборудование — до 1 января 2024 года. Такой переход необходим для того, чтобы обеспечить независимую цифровую среду таких стратегически важных объектов, как атомные электростанции, объекты оборонного комплекса, воздушный и железнодорожный транспорт, нефтепроводы и газопроводы, органы государственной власти, больницы и т. д.

Если управление этими объектами будет перехвачено с помощью недекларированных возможностей зарубежного программного обеспечения, возникнут непоправимые риски, считает генеральный директор группы компаний ИВК Григорий Сизоненко. Следует иметь в виду и опасность отзыва лицензий на используемое ПО и "железо" иностранными вендорами, что может парализовать работу объектов КИИ. В правительстве отмечают, что за первую половину 2021 года количество хакерских атак на КИИ в нашей стране превысило общий объём 2020 года. Всё это диктует необходимость быстрого перехода на российскую программно-аппаратную платформу.

Переход на отечественное — это процесс, связанный с затратой времени и финансовых средств. К счастью, владельцев КИИ не обязывают заменить все компоненты IT-инфраструктуры одномоментно: встраивание новых компонентов можно провести эволюционно. В госкорпорации "Ростех" уверены, что задача импортозамещения выполнима, ведь реестр отечественного ПО содержит большой объём российского софта и он продолжает интенсивно пополняться.

Как отмечает генеральный директор компании "Аэродиск" Вячеслав Володкович, сегодня российские разработчики предлагают операционные системы, прикладное ПО, средства информационной безопасности, сетевое оборудование и многие другие программные и аппаратные компоненты. Ускорение сроков перехода КИИ на российское ПО поддержит IT-отрасль за счёт развития конкуренции на внутреннем рынке.

В холдинге "Росэлектроника" отмечают, что производимая нашими предприятиями продукция способна конкурировать по цене и потребительским свойствам с импортными образцами. Политика импортозамещения помогает создать для промышленности долгосрочный рынок, который будет способствовать наращиванию объёмов производства, а также инвестированию в новые продукты и решения.

Умное импортозамещение

Со временем власти решили придать политике в области КИИ больше динамики как по срокам перехода, так и правовому регулированию. Было решено прекратить использование иностранного электронного оборудования не с 2024 года, а уже с 2023 года при наличии отечественного аналога. В конце прошлого года президент Владимир Путин дал поручение правительству обеспечить внесение законодательных изменений, которые установят обязательные требования о преимущественном использовании отечественного ПО, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции субъектами КИИ.

Как отметил замглавы Минцифры Андрей Заренин, 1 января 2023 года — это не срок, когда все разом перешли. С этой даты объекты КИИ транспарентно для всех начинают переходить на отечественное ПО и "железо" — при соблюдении здравого смысла. Планируется так называемое "умное импортозамещение", по которому переход осуществляется с учётом наличия российских аналогов, после окончания действия прав на используемый софт и по истечении сроков амортизации существующей техники. Помимо реестра отечественного ПО, который ведёт Минцифры, в России существует реестр радиоэлектронной продукции, созданный Минпромторгом. Для подтверждения совместимости решений из этих двух списков будет сформирован центр тестирования на базе НИИ "Восход". По итогам проверки центр будет выдавать соответствующие заключения и удачные кейсы будут иметь документальное подтверждение.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин считает, что в настоящее время накоплен значительный опыт в обеспечении совместимости российского ПО между собой. Но дела обстоят не лучшим образом, если говорить о совместимости российского ПО и оборудования. В данном случае надо обеспечить одновременно работу не только с системным стеком ПО (операционные системы, системы управления базами данных), но и с отечественной аппаратной платформой с использованием процессоров "Байкал", "Эльбрус", "Элвис" и т. д.

"Саботаж" недопустим

Профессиональное сообщество восприняло новые решения власти с воодушевлением. Так, Ренат Лашин назвал переход объектов критической инфраструктуры на российское ПО и оборудование с 1 января 2023 года выверенным и долгожданным решением, которое отвечает требованиям по обеспечению цифрового суверенитета страны. Однако энтузиазм одних сталкивается со сдержанной позицией тех, кто уже столкнулся с трудностями перехода или предвидит их.

Прежде всего новые требования отразятся на бюджетах субъектов КИИ: только на продление лицензий ПО затраты составят в среднем 30% от первоначальной стоимости проекта, а переход потребует покупки лицензий за полную стоимость аналогичных отечественных решений. Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий видит основную трудность в отсутствии полного спектра аналогов, которые не только менее функциональны, чем уже используемые решения, но и в 1,5-3 раза дороже их.

По мнению замглавы Минпромторга Василия Шпака, особого внимания требует ключевая пара "микропроцессор — операционная система". Наличие в стране аппаратно-программной платформы позволит не допустить внешнего контроля и возможного злонамеренного вмешательства. Как отмечают в Минпромторге, сегодня в стране производится большое количество электроники, которая нацелена на использование в КИИ. Если в 2018 году ведомством было выдано заключений о подтверждении производства порядка 600 единиц электроники, то в настоящее время реестр российской радиоэлектронной продукции содержит свыше 3 тысяч единиц техники. Начиная с 2018 года объём её реализации растёт ежегодно более чем на 20%.

В Минпромторге осознают связанную с переходом нагрузку на бизнес и проявляют готовность её разделить. Государство будет готово субсидировать до половины затрат, связанных с применением отечественного оборудования и ПО на инфраструктуре пользователя. Замминистра Шпак приравнивает цифровую трансформацию на иностранных решениях к "саботажу". Пусть мы где-то отстаём по качеству и цене, но стратегически через 3-5 лет будут в выигрыше те, кто сейчас выбирают отечественные решения, полагает Шпак.

Рано или поздно российские компании столкнутся с большими проблемами в использовании иностранного ПО и оборудования — если не из-за санкционной политики Запада, то вследствие наложенных властями ограничений. Ряд отраслей российской экономики — энергетика, транспорт, телеком — активно переводит свою КИИ на отечественные решения. По мнению экспертов, там, где есть пробелы, разработчики смогут подтянуть свои решения и сделать их конкурентоспособными, если будут видеть перспективы рынка.

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