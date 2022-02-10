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Автор Олег Артюков

На Западе подсчитали доходы России. И были ошеломлены

Экономика

Аналитики американского агентства Bloomberg подсчитали, сколько дополнительных доходов получит Россия в случае сохранения высоких цен на энергоносители. По их мнению, сверхприбыль в этом году будет "ошеломляюще большой".

На Западе подсчитали доходы России. И были ошеломлены

Если в этом году цены на нефть останутся на уровне 90 долларов за баррель, то российский бюджет дополнительно получит 65 миллиардов долларов прибыли. А если цена достигнет 100 долларов за баррель, то дополнительный доход будет 73-80 миллиардов долларов.

При этом в рублевом эквиваленте прибыль может составить еще больше, так как российская национальная валюта несколько ослабла к доллару. Также положительно на доходах бюджета скажется подорожание газа.

"Это увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса из-за случае санкций", — пояснил аналитик Bloomberg по России Скотт Джонсон. По его словам, сверхприбыль в этом году будет "ошеломляюще большой", сообщает РИА "Новости".

В свою очередь, экономист "Ренессанс Капитал" Софья Донец назвала российское бюджетное положение сверхстабильным. По её словам, если цена нефти составит 85 долларов за баррель, то баланс Фонда национального благосостояния, куда пойдет часть бюджетной сверхприбыли, за год вырастет в полтора раза.

Напомним, в российском бюджете 2022 года заложена базовая цена нефти в 44,2 доллара за баррель. Речь, разумеется, о средней цене за год.

Ранее аналитики американского банка Goldman Sachs повысили прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2022 год с 81 до 96 долларов за баррель, на 2023 год — с 85 до 105 долларов за баррель.

А Минэнерго США на днях повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году на 10,8 процентов — с 74,95 до 82,87 долларов за баррель. При этом в американском ведомстве полагают, что средняя цена нефти вышеуказанной марки в 2023 году составит 68 долларов за баррель.

Впрочем, ко всем этим прогнозам следует относится достаточно осторожно. Можно напомнить, как во время пандемии коронавируса весной 2020 года и повсеместных локдаунов цены на нефть рухнули. Тогда было много фото и видео танкеров с нефтью, которые стояли в портах и не могли разгрузиться. А ценам на нефть предрекали долгое восстановление, чуть ли не на десятилетия.

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