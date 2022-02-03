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Автор Ирина Гусакова

Холодная война во льдах: чего ждать от противостояния США с Россией

Экономика

Казалось бы, времена холодной войны далеко позади, соперничество между великими державами прекратилось, а сотрудничество и стабильность должны быть вроде в приоритете. Однако в какой-то момент что-то пошло не так, кризис, связанный с мнимым нападением России на Украину, сместил фокус. И теперь возникает вопрос, не приведет ли вся эта неразбериха к новой холодной войне, причем в Арктике?

Арктика,Россия

Напряженность усиливается и из-за существующей системы вооружений у России и США, поскольку Арктика является лучшим плацдармом для ударов друг по другу. Вот почему Арктика — в центре дебатов и дискуссий среди специалистов по международным отношениям, пишет Modern Piplomacy.

Бросил камень в огород и Китай, заявив, что претендует на статус приарктического государства. США видят в этом вызов своему авторитету мирового гегемона. Это превратило борьбу в Арктике из двухполярной в трехполярную. Изменение климата также послужило катализатором ухудшения отношений между двумя сверхгигантами.

При этом таяние льда многие считают скрытым благословением, поскольку оно открывает новые возможности для добычи ресурсов в Арктике.

В Арктике у России накопилась беспрецедентная военная мощь, она испытывает новейшее оружие в регионе в попытке обезопасить свое северное побережье. Во время холодной войны обе державы разработали системы наблюдения, чтобы предупреждать о нападениях с другой стороны. Однако многое с тех пор изменилось. Теперь в центре — изменение климата. Арктика привлекла особое внимание мировых стратегов. Преобразование в регионе из-за климатических условий открыло новые морские маршруты.

Энергия и ресурсы: точных данных о богатстве Арктики нет

Подсчитано, что на территории США находится около 13% неразведанных запасов нефти, а большое количество газовых месторождений также расположено под ледяными водами. Помимо углеводородов, содержится достаточное количество запасов никелевых руд, олова, вольфрама, золота, редкоземельных металлов. По официальным данным, в Арктике сосредоточено 30 % мировых запасов природного газа и месторождений редкоземельных металлов на сумму более триллиона долларов.

Арктик СПГ2

Логистика

В наши дни логистика и связь важнее сырья. Двумя основными маршрутами в Арктике являются Северный морской путь и Северо-Западный проход. Это связующее звено между Атлантическим и Тихим океанами. По прогнозу, с такой скоростью, с которой тает лед, к концу века в Северном Ледовитом океане вообще не будет льда, а это сделает СМП лакомым кусочком для судоходства. Арктическая зона состоит из 6 государств:

  • России,
  • США,
  • Канады,
  • Дании,
  • Норвегии,
  • Исландии.

Еще два государства — Швеция и Финляндия — имеют территории за полярным кругом, но не имеют выхода к побережью Арктики.

Более того, интерес к Арктике в последнее время проявляют и те государства, которые расположены достаточно далеко от Арктики, такие как Индия, Китай, Южная Корея, Япония и др.

Южная Корея и Китай сохраняют свое лидерство в научных программах, которые предназначены для изучения Арктики, а также для строительства танкера-газовоза, связанного с российскими арктическими проектами. Азиатские судоходные компании также активно участвуют в использовании Северного морского пути.

Кроме того, в 2019 году компания Saudi Aramco закрыла сделку по присоединению к российским арктическим СПГ-проектам. Китай также активизировал свою инвестиционную деятельность в регионе и сосредоточился на эффективной реализации Арктического Шелкового пути. Все это говорит о том, что многие страны мира привлекают перспективы, предоставляемые Арктикой, такие как запасы нефти и газа, запасы пресной воды и связующее трансконтинентальное сообщение, которое сократит время в пути.

Как изменяющиеся климатические условия и таяние льдов в Арктике изменят стратегический сценарий мира? Приведет ли битва за Арктику к новой холодной войне между Россией и США? Покажет время.

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