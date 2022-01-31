Эксперты: у Азербайджана нет лишнего газа для поставок в Европу

Планы руководства Евросоюза получить дополнительные объёмы природного газа из Азербайджана могут оказаться несбыточными. Эксперты отмечают, что у Азербайджана нет сейчас лишнего газа для поставок в Европу.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в своём блоге, что относительно поставок газа ведётся работа с США, Катаром и Азербайджаном, "если снабжение из России снизится или остановится".

"Снизиться или остановиться", как считают в Европе и в США, снабжение из России может в случае введения санкций из-за "вторжения на Украину". То есть это виртуальные угрозы, о которых, тем не менее, европейские и американские политики и пресса заявляют во всеуслышание. Что, конечно, стабильности рынкам не добавляет.

К тому же эксперты отмечают, что дополнительные поставки природного газа сверх нынешних из вышеуказанных стран под большим вопросом, поскольку производственные мощности и так задействованы на максимум.

Например, глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан отмечает, что кроме месторождения "Шах-Дениза-2", у Азербайджана нет сейчас собственной ресурсной базы для наращивания поставок в Европу.

"Добыча газа с месторождений "Карабах" и "Достлуг" в объёме около 2 млрд кубометров с каждого ожидается к 2025-2026 годам, а ожидаемая добыча в 5-6 млрд кубометров на "Апшерон-2" французской Total — к 2027 году", — цитирует эксперта издание EurAsia Daily.

В свою очередь, заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач тоже полагает, что у Азербайджана нет сейчас "лишних" объёмов природного газа для поставок в Европу.

"Они в прошлом году и так дали по ТAP (Трансадриатическому газопроводу — Ред.) больше за счет снижения поставок в Турцию — после того, как контракт в рамках первой фазы "Шах-Дениза" не был продлен. Если не считать болгар, которые не достроили свой интерконнектор с Грецией, то поставки из Азербайджана в Европу шли почти на контрактном максимуме и даже выше", — отметил эксперт.

Проектная пропускная способность "Южного газового коридора" из Азербайджана в Грецию и Италию, частью которого является TAP, составляет 10 млрд кубометров.

Стоит еще отметить, что в 2020 году Экспорт газа из России в европейские страны дальнего зарубежья составил 174,9 млрд куб. м газа. При этом надо напомнить, что в том году поставки из-за пандемии существенно сократились по сравнению с предыдущими годами.